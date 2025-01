Leswi landzelaka eka AI: Ku hlamusela Xivono xa CEO wa Anthropic

2030 - multiple & capable robotic applications of AI eg Tesla Optimus robots , AI yi ta va yi ri na miri naswona yi tlharihile swinene ku tlula munhu wa xiyimo xa le henhla eka tidomeni to karhi. Swi nga ha tika ku sivela hi ku helela ku tirhisiwa loko biha ka maendlelo yo tano lama rharhanganeke, ngopfu-ngopfu eka timhaka leti ma endlaka mintirho leyi tolovelekeke eka vatlangi va vugevenga.





3. AGI (kumbe hi marito ya Dario “ powerful AI ”) yi nga ha fika hi 2027





U phindha minkarhi yo tala leswaku ndlela leyi AI yi tlhariheke ha yona yi ta titshega hi domain na leswaku swisivela eka nhluvukiso wa AI swi vonaka swi yima swi ya emahlweni. Hi laha ku twisisekaka, hi ku tirhisa swilo leswi endliweke hi vanhu hi ndlela leyinene, vuswikoti bya vanhu byo ehleketa byi fanele ku tekeleriwa hi AI eku heteleleni. Hi ku fananisa ka tikhompyuta leti tlangaka chess & AlphaGo, swi le rivaleni leswaku eka mintirho yo karhi AI yi nga tlula vuswikoti bya vanhu naswona loko domain leyi yi tsariwile ku antswa no tiya, matirhelo ya fanele ku va ya le henhla. Kutani, xiyimo xo biha swinene xa AGI leyi hetelelaka i AI ya ku anakanya ya xiyimo xa munhu leyi nga na vuswikoti bya xiyimo xa le henhla eka tinsimu to karhi laha hi koteke ku yisa emahlweni ndzetelo wa yona ngopfu.





Hilaha ku fanaka, ku tirhisiwa ka xiviri ka AI ku ta ya hi leswaku indasitiri yo karhi yi le kule ku fikela kwihi na vaendli va AI. Swi le rivaleni leswaku swa olova eka vona ku kambela ni ku cinca timodeli letintshwa leswaku ti pfuneta ku tsala khodi ku tlula ku tirhisa timodeli teto hi ndlela leyinene eka ndhawu ya vurimi. Hi logic leyi, IT/coding, Science, mabindzu ya madoroba lamakulu, naswona ntsena swiphemu swin’wana swa ikhonomi swi fanele ku twa nkucetelo wa AI, hi ku landzelelana koloko.





2025 - Hi ta sungula ku vona matirhiselo yo hlamarisa/yo tiyimela ya AI, ngopfungopfu eka ku khoda, laha vafambisi va swikumiwa lava nga riki va xithekiniki va nga endlaka tiphurojeke leti simekiweke eka khodi handle ko kombela mpfuneto eka mukhodi.

2030 - Bindzu rin’wana na rin’wana ri ta hlanganisa AI eka ntirho wa vona hi ndlela yin’wana kumbe yin’wana, timodeli ta ndzilakano a ti ta pfuna ku tshuburiwa ko tala ka sayense eka tinsimu to fana na Biology, Physics, na Mathematics.



Ku hlamuseriwa ka Michini ku va ka nkoka swinene eka nhluvukiso wa modele lowu hlanganeke





Ti models ti hluvuka hiku hatlisa swinene kambe titshama tiri bokisi ra ntima, aswi se va erivaleni leswaku hikokwalaho ka yini ti tirha kahle naswona hikokwalaho ka yini tinga tirhi kahle.

Hakanyingi leswi swi vula leswaku ku endla ku cinca / ku ringanisa timodeli to tano swi yisa eka ku vona swilo leswi nga languteriwangiki, swiendlo leswi nga languteriwangiki, kumbe mahanyelo lama humelelaka lawa hi ndlela leyinene vatumbuluxi va nga tsakelaka ku ma twisisa ka ha ri emahlweni ku endla ku antswisiwa ka timodeli leti lawuriwaka.









Anthropic yi nyiketela matshalatshala yo hlamusela leswi hakunene swi humelelaka endzeni ka “miehleketo” ya modele wa vona Claude. Endlelo leri, hi tlhelo ra thiyori, ri fanele ku hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini Claude a tshwutela tinhlamulo to karhi na ndlela leyi tindlela to hambana ta ndzetelo ti pfunaka ha yona ku cinca eka swivumbeko leswi tumbuluxiwaka endzeni ka netiweke leyi ya tinyiyo. Ehenhla, swa tsakisa ntsena ku kambisisa.





2025 - Nhlamuselo yo hlamusela leyi heleleke swinene ya modele wa Claude, na swifaniso leswintshwa na vuxokoxoko (leswi kandziyisiweke kumbe ku nga kandziyisiwi ku ya hi leswaku info leyi yi nga va na vuxiyaxiya ku fikela kwihi eka ku vuyeriwa ka mphikizano wa Anthropic).