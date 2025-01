Seo se Latelago bakeng sa AI: Go Hlatholla Pono ya CEO ya Anthropic

Morago bjale, Lex Fridman o lokollotše podcast ya diiri tše hlano le Dario Amodei, Amanda Askell le Chris Olah ba Anthropic AI.





Ka morago ga go phatlalatša sehlogo sa gagwe se se telele kudu mabapi le pono ya tlhabollo ya AI “Mechine ya Mogau yo a Ratago” , Dario o be a dutše a atološa go yona ka ge, ka mo go swanago, e be e le selo se segolo seo a bego a lebišitše tlhokomelo go sona poledišanong ya gagwe le Lex le maloko a mangwe a Anthropic a atološa dihlogo tšeo.





Bakeng sa bao ba sego ba nerdy go feta nna, ke ile ka nagana gore e tla ba mo gobotse go akaretša dikgopolo tše bohlokwa tšeo sehlopha se se eteletšego pele sa AI se bego se swanetše go di abelana. Ga e sa le go tloga ge go lokollwa Claude 3.5 Sonnet (New) ka seruthwane se, go molaleng gore tšwelopele ya Anthropic ka go di-LLM e lekana le seo openAI e se fihleletšego ka mohlala wa bona wa ponelopele ya o1. Ba gare ga baetapele mo lebelong le la AI leo le ba fago taolo ye botse ka hlogotaba ye.





Ka ntle le go bolela gape seo se boletšwego ke sehlopha sa Anthropic, ke rata gape go lora ka seo ntlha ye nngwe le ye nngwe e se bolelago bakeng sa bokamoso bja tirišo ya AI ye e šomago ngwaga o tee go tloga bjale le mengwaga ye 5 go tloga bjale bjalo ka mela ye mebedi ya nako ya bohlokwa. Ke lebeletše go ba phošo ka dipolelelopele tša ka (e no ba mabaka a mantši kudu ao a bapalago) eupša ke nagana gore ke go thabiša dijiminasitiki tša monagano go di dira le go lebelela sengwalwa se ge re dira go tšwelela ka “bokamoso bja kgonthe” bjoo ka nako-bohlale.









Ga re tsebe gore effect ya scale-up e tla plateau neng eupša GA SE YENA E nngwe ya dilo tše bohlokwa tšeo di tšeago go nna e be e le pono ya gagwe ya ditlamorago tša ka moso tša go tšwela pele go theoga tseleng ya kgopolokgolo ya go lekanya (kgopolo ya gore go lahlela ya data ye ntši, ye kaone ka dipalopalo tše di nago le bokgoni kudu ka go realo go tla dira gore dika di be bohlale). Dario o bonala a šišinya gore go fo diriša mekgwa ka moka ya kgale le go oketša ya data e oketšegilego go ka no se sa šoma kudu go hwetšeng kgodišo e kgolo ya AI. Nepo ye kgolo ya dilaboratori tša AI gona bjale ke go kwešiša gore ke karolo efe yeo e swanetšego go e lekalekantšha.

Tše dingwe tša ditsela tše di holofetšago go ya ka pono ya gagwe ke moloko wa datha ya maitirelo (go diriša mokgwa wa AlphaGo go tlwaetšo ya teko le diphošo bakeng sa mešomo ye e raraganego) goba Go oketša tše ntši tša datha yeo e railed ke baleti ke gore. go fa dika mehlala ya dikarabo tše botse le dikarabo tše mpe tša didomene tše itšego ka fao e kwešiša melawana ya kakaretšo le go e diriša gakaone go se nene.

2025 - mokgwa wa go itlwaetša wa AlphaGo AI o tla ba o tlwaelegilego kudu gomme dikai di tla feta bokgoni bja batho ka ditlwaetšong tše dingwe tše di raraganego tšeo di nago le selo se se nyakilego go ba sa ditshwayotshwayo sa ka pela (mohlomongwe kgwebo)

2030 - mokgwa wa go itlwaetša wa AlphaGo o be o ka akaretšwa dikaong tše bjalo ka gore ba ikaonefatša mešomong ye thata ye e šomago ge ba fiwa nako ye e lekanego ya go itlwaetša mošomo.

2. Mokgwa wa polokego ya AI o tla hlabollwa gotee le tlhabollo ya mohlala



Go ikemela le go dirišwa gampe di baka dikotsi tše dikgolo kudu.

Dario o bolela gore sehlopha sa gagwe se leka dikotsi tše ka bobedi nako le nako ge se tlwaetša mohlala o mofsa gore ba kgone go hlama dithibelo pele ba o lokolla.





ASL-1 (joaloka chess bot) - ha e beha dikotsi

ASL-2 ( dikai tša bjale tša AI) - ga e neelane ka tshedimošo ye ntši ye e nago le kotsi ka ntle ga seo se ka no googled.

ASL-3 (ka eketsa bokgoni ba wrongdoers) - cyber, nyutlelie, bio sebetsa kgontsha ka dithulaganyo tseo tla tlameha ho ba ka botebo nerfed pele dikai ka lokolloa.

ASL-4+ (Smarter than ASL-3 + autonomous) - ga go molaleng gore tšeo di tla laolwa bjang ga bjale, di tla tlošwa kotsing fela ge go na le maswao a mohlala wo bjalo ka morago ga tlwaetšo.





2025 - Dario o lebeletše ASL-3 ngwageng o tlago. Ke dumela gore tšhomišompe ya batho ya ditshepedišo tšeo e tla direga go sa šetšwe di-guardrail ka ge go ka se kgonege go swara diphošo ka moka pele ga go lokollwa (bofora bjo bofsa goba dikokwana-hloko tša disoftware).

2030 - multiple & bokgoni robotic dikopo tsa AI mohlala Tesla Optimus robots , AI tla bobeli ba embodied le hōle bohlale ho feta motho karolelano ka domains itseng. Go ka ba thata go thibela ka mo go feletšego go dirišwa gampe ga ditshepedišo tše bjalo tše di raraganego, kudu-kudu maemong ao di dirago mediro e tlwaelegilego bakeng sa batšea-karolo ba bosenyi.

3. AGI (goba ka mantšu a Dario “ AI e matla ”) e ka fihla ka 2027

O boeletša ka makga a mantši gore kamoo AI e bago bohlale ka gona e tla ithekga ka domain le gore dithibela tlhabollo ya AI di bonala di kgaotša ka mo go tšwelago pele. Ka mo go kwagalago, ka go diriša diteng tšeo di tšweleditšwego ke batho ka mo go nepagetšego, bokgoni bja batho bja go nagana bo swanetše go ekišwa ke AI mafelelong. Ka tshwantšhišo ya dikhomphutha tša go bapala chess & AlphaGo, go molaleng gore mešomong ye e itšego AI e ka feta bokgoni bja batho gomme ge domain ye e ngwadilwe gakaone le ye e thata, ke moo tshepedišo e swanetšego go ba ye e phagamego. Ka fao, boemo bjo bobe kudu bja AGI ya mafelelong ke AI ya go bea mabaka ya maemo a batho yeo e nago le bokgoni bjo bo phagamego kudu mafapheng a itšego moo re kgonnego go tšwetša pele tlwaetšo ya yona kudu.

Ka mo go swanago, tirišo ya kgonthe ya AI e tla ithekga ka gore intasteri ye e itšego e kgole gakaakang go tšwa go bahlami ba AI. Go molaleng gore go bonolo gore ba leke le go fetoša dika tše difsa go thuša go ngwala khoutu go e na le go diriša dika tšeo gabotse tikologong ya temo. Ka tlhaologanyo ye, IT / go ngwala dikhoutu, Saense, kgwebo ya toropo ye kgolo, gomme ke fela ka morago ga moo dikarolo tše dingwe tša ekonomi di swanetšego go kwa khuetšo ya AI, ka tatelano yeo.

2025 - Re tla thoma go bona dikgopelo tše dingwe tše di kgahlišago/tše di ikemetšego tša AI, kudukudu ka go ngwala dikhoutu, moo balaodi ba ditšweletšwa tšeo e sego tša setegeniki ba ka dirago diprotšeke tše di theilwego godimo ga khoutu ntle le go kgopela thušo go tšwa go modiri wa dikhoutu. 2030 - Kgwebo ye nngwe le ye nngwe e tla kopanya AI ka moela wa bona wa mošomo ka tsela ye nngwe goba ye nngwe, dika tša mollwane di be di tla thuša dikutollo tše ntši tša mahlale ka mafapheng a go swana le Thutaphedi, Fisiki, le Dipalo.

Mechanistic Interpretability e ba bohlokwa kudu bakeng sa tlhabollo ya mohlala ye e kgokaganego

Mehlala e hlabolla ka lebelo le legolo eupša e dula e le lepokisi le lentsho, ga go molaleng gore ke ka lebaka la eng e šoma gabotse le gore ke ka lebaka la eng e šoma gampe. Gantši se se ra gore go dira diphetogo / go lekalekantšha dika tše bjalo go lebiša go dipono tša dipono, ditiro tšeo di sa tsebjego e sa le pele, goba maitshwaro ao a tšwelelago ao ka mo go swanetšego bahlami ba ka ratago go a kwešiša e sa le pele go dira dikaonafatšo tša mohlala tše di laolwago.



Anthropic e neela maiteko a go hlaloša seo se diregago e le ka kgonthe ka gare ga “monagano” wa mohlala wa bona Claude. Mokgwa wo, ka kgopolo, o swanetše go hlaloša lebaka leo ka lona Claude a tshwelago ka mathe dikarabo tše itšego le ka fao mekgwa ye e fapanego ya tlwaetšo e thušago diphetogo tša dipaterone tšeo di tšweletšwago ka gare ga netweke ye ya ditšhika. Ka godimo, go fo ba mo go thabišago go hlahloba.

2025 - Tlhathollo e feletšego e hlalosago ya mohlala wa Claude, ka dipono tše mpsha le dintlha (tše di phatlaladitšwego goba ga di ithekge ka gore info ye e ka ba e na le kwelobohloko gakaakang bakeng sa mohola wa phadišano wa Anthropic).

2030 - Ge e le gore mokgwa wa Anthropic o atlegile, lab ye nngwe le ye nngwe ye kgolo ya AI e ka ba e tšweleditše mmapa wa ka gare wa ditshepedišo tša bona tša AI (o hlathollwa). Le ge go le bjalo, ge mokgwa wo o ipontšha o hlaloša kudu go se na khuetšo ya nnete go tlhabollo ya mohlala, ga go na motho yo a tlago go gopola ka ga tlhathollo ya motšhene ka 2030...







Mafetšo

Go sa šetšwe dipolelelo-pele, e tla ba mo go thabišago go lebelela kgato e latelago ya AI. Gomme, ge e ba go se na phetogo yeo e diregago e le ka kgonthe ka nywaga e 5, Bonyenyane e tla ba mo go lapološago go bala gape sehlogo se ka ge mafelelong ke kgetha go phumola peeletšo ya ka ya OpenAI ya ka nako yeo ya $300/kgwedi.