Nini ekoya sima pona AI: Ko interpréter Vision ya CEO Anthropic

2025 - Dario azali kozela ASL-3 na mbula ekoya. Nandimi que usage ya mabe ya ba systèmes wana ekosalema malgré ba guardrails lokola ekozala possible te ya kokanga ba bugs nionso avant sortie (ba escroqueries ya sika to ba virus logiciels).

2030 - applications robotiques multiples & capables ya AI par exemple ba robots Tesla Optimus , AI ekozala à la fois embodied mpe mosika mayele koleka mutu moyen na ba domaines spécifiques. Ekoki kozala mpasi mpo na kopekisa mpenza kosalelama mabe ya bibongiseli ya mindɔndɔmindɔndɔ ndenge wana, mingimingi na makambo oyo esalaka misala ya mokolo na mokolo mpo na bato oyo basalaka makambo ya mabe.





3. AGI (to na maloba ya Dario “ AI ya nguya ”) ekoki kokóma na mobu 2027





Azongeli mbala ebele que ndenge nini AI ekokoma mayele ekozala dépendant ya domaine mpe que ba bloqueurs ya développement ya AI emonani lokola ezali kotika continuellement. Na lolenge ya mayele, na kosaleláká malamu makambo oyo bato basali, nsukansuka AI esengeli kozongela makoki ya bato ya kokanisa. Na analogie ya ba ordinateurs oyo ezo jouer échecs & AlphaGo, ezali clair que na ba tâches spécifiques AI ekoki koleka ba capacités ya mutu et plus mieux documenté et rigide domaine oyo, plus performance esengeli ezala plus haut. Donc, scénario ya mabe ya AGI ya suka ezali AI ya raisonnement na niveau humain oyo ezali na ba capacités superbes na ba domaines spécifiques esika tozalaki na makoki ya ko avancé formation na yango mingi.





Ndenge moko mpe, bosaleli ya solo ya AI ekolanda ndenge nini industrie spécifique ezali mosika na ba développeurs ya AI. Ezali polele ete ezali pete mpo na bango komeka mpe kobongisa ba modèles ya sika mpo na kosalisa na kokoma code na esika ya kosalela malamu ba modèles wana na esika ya bilanga. Par logique oyo, IT/codage, Science, entreprise ya ville munene, et seulement alors ba parties misusu ya économie esengeli e sentir impact ya AI, na ordre wana.





2025 - Tokobanda komona ba applications impressionnantes/autonomes mingi ya AI, surtout na codage, esika ba gestionnaires ya produits non techniques bakoki kosala ba projets basés na code sans kosenga lisungi na codeur.

2030 - Mombongo nyonso ekosangisa AI na mosala na bango na lolenge moko to mosusu, ba modèles ya ndelo elingaki kosalisa ebele ya bokutani ya siansi na makambo lokola Biologie, Physique, mpe Mathématiques.



Interprétabilité mécanique ekomi na tina mingi pona développement ya modèle cohérent





Ba modèles ezali ko développer assez rapide mais etikali boîte noire, ezali clair te pourquoi esalaka bien et pourquoi esalaka mabe.

Mbala mingi yango elakisi ete kosala mbongwana / kosala échelle ya ba modèles ya boye ememaka na ba hallucinations, ba actions imprévisibles, to ba comportements émergents oyo na ndenge ya malamu ba développeurs bakolinga ko comprendre d’avance mpo na kosala ba améliorations ya modèle contrôlé.









Anthropic epesa milende mpo na kolimbola oyo esalemaka mpenza na kati ya “makanisi” ya modèle na bango Claude. Approche oyo, na théorie, esengeli kolimbola pourquoi Claude a sopa ba réponses mosusu mpe ndenge nini ba méthodes différentes ya formation esalisaka ba changements na ba modèles oyo ezuaka généré na kati ya réseau neuronal oyo. Likolo, ezali kaka esengo ya kotalatala.





2025 - Interprétation descriptive plus complète ya modèle Claude, na ba visualisations ya sika pe ba détails (ebimisami to te selon ndenge info oyo ekoki kozala sensible pona avantage concurrentiel ya Anthropic).