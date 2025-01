Què hi ha a continuació per a la IA: interpretar la visió del CEO antròpic

2025 - Dario espera ASL-3 l'any vinent. Crec que el mal ús humà d'aquests sistemes es produirà malgrat les baranes, ja que no serà possible detectar tots els errors abans del llançament (nous estafes o virus de programari).

2030 : aplicacions robòtiques múltiples i capaces de la IA, com ara els robots Tesla Optimus , la IA s'incorporarà i serà molt més intel·ligent que un humà mitjà en dominis específics. Pot ser difícil prevenir completament l'ús indegut d'aquests sistemes complexos, especialment en els casos en què realitzen tasques mundanes per a actors criminals.





3. L'AGI (o en paraules de Dario " poderosa IA ") pot arribar el 2027





Repeteix diverses vegades que com esdevingui la intel·ligència intel·ligent dependrà del domini i que els bloquejadors del desenvolupament de la IA sembla que cessen contínuament. Lògicament, utilitzant correctament el contingut generat per humans, la capacitat de pensar dels humans hauria de ser replicada per la IA. Per analogia amb els ordinadors que juguen als escacs i AlphaGo, és evident que en tasques específiques la IA pot superar les habilitats humanes i com més documentat i rígid sigui aquest domini, més alt hauria de ser el rendiment. Per tant, el pitjor dels casos d'un eventual AGI és la IA de raonament a nivell humà que té capacitats excel·lents en camps específics on hem pogut avançar més en la seva formació.





De la mateixa manera, l'aplicació real de la IA dependrà de fins a quin punt estigui la indústria específica dels desenvolupadors d'IA. És evident que els és més fàcil provar i adaptar nous models per ajudar a escriure codi que fer un bon ús d'aquests models en un entorn agrícola. Segons aquesta lògica, les TI/codificació, la ciència, les grans ciutats i només llavors les altres parts de l'economia haurien de sentir l'impacte de la IA, en aquest ordre.





2025 : començarem a veure aplicacions d'IA més impressionants/autònomes, especialment en codificació, on els gestors de productes no tècnics poden realitzar projectes basats en codi sense demanar ajuda a un programador.

2030 - Totes les empreses integraran la IA al seu flux de treball d'una manera o altra, els models de frontera haurien ajudat a nombrosos descobriments científics en camps com la biologia, la física i les matemàtiques.



La interpretabilitat mecanicista esdevé més important per al desenvolupament coherent del model





Els models es desenvolupen bastant ràpidament, però segueixen sent una caixa negra, no està clar per què funcionen bé i per què funcionen malament.

Sovint, això vol dir que fer canvis/escalar aquests models condueix a al·lucinacions, accions imprevisibles o comportaments emergents que idealment els desenvolupadors voldrien entendre per endavant per fer millores controlades del model.









Anthropic dedica esforços a descriure el que realment passa dins de la "ment" del seu model Claude. Aquest enfocament, teòricament, hauria d'explicar per què Claude escupe certes respostes i com diferents mètodes d'entrenament ajuden als canvis en els patrons que es generen dins d'aquesta xarxa neuronal. A més, és senzillament divertit d'explorar.





2025 - Una interpretació descriptiva més completa del model Claude, amb noves visualitzacions i detalls (publicats o no en funció de la sensibilitat que pugui ser aquesta informació per a l'avantatge competitiu d'Anthropic).