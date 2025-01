Ku tumbuluxa Pulatifomo ya EHR leyi nga na Xinghana na Muvabyi: Dyondzo ya Xiyimo xa Nkhathalelo wa Rihanyo hi Maruti Techlabs

Vutshila Byi Yisiwa

Khlayente i tliliniki leyi simekiweke eFlorida, ya muxaka wun’we wa Vutshunguri byo Cinca Testosterone (TRT) leyi khathalelaka swilaveko swo hambana swa rihanyo swa vavabyi. Va nyikela vutshunguri byo hambana-hambana, ku katsa ni vutshunguri bya testosterone, ti- peptide ta matimba, swintshuxo swo hunguta misisi, minongonoko yo hunguta miri, vutshunguri bya rihanyo ra rimbewu ni ku lawula ku karhala.

Ntlhontlho

Eka xiyenge xa nhlayiso wa rihanyo, modele wa ntolovelo lowu kongomisiweke eka tliliniki wu nyikile mintlhontlho yo tala - ku sivela maendzo ya vavabyi, ku hunguta ku eneriseka, na ku vanga ku hlwela eka ku burisana na madokodela. Swihinga swa nkoka eka vuhlanganisi bya tliliniki lebyi tirhaka swi katsa mfikelelo lowu nga nyawuriki wa tliliniki, minkarhi yo rindza yo leha, swikambelo swa vukamberi leswi nga oloviki, swiphiqo swo veka tihlo eka datha ya rihanyo, xiyimiso xo tika xa ku thoriwa, na swihinga eku kumeni ka mirhi leyi lerisiweke na ku tata nakambe.









Tixedulu leti lavaka matimba ta vanhu na ku famba nkarhi wo leha ku ya etliliniki swi tumbuluxa swihinga eka vavabyi eku namarheleni ka swiboho swa vona swa vutshunguri, leswi engetelaka ku koteka ka ku pfumala ku vulavurisana.





Ku hlula mintlhontlho leyi, khalayente ya hina yi kongomise ku hundza eka endlelo ra ndhavuko ra tliliniki leri a ri lava maendzo ya dokodela hi xiviri na swileriso swa miri. Xikongomelo xa vona a ku ri ku endla leswaku riendzo hinkwaro ra muvabyi ri va ra xidijitali, ku sukela eku bukuteni ka minhlangano ku ya eka ku vulavurisana na dokodela hi xiviri ku ya eka ku amukela mirhi leyi nyikiweke hi ndlela leyi olovaka enyangweni wa vona.





Kuma leswaku hikokwalaho ka yini nhluvukiso wa sofwere ya nhlayiso wa rihanyo wa ntolovelo wu ri wa nkoka eku ndlandlamuxeni ka nhlayiso wa vavabyi.

Ha yini ku ri na Maruti Techlabs?

Khalayente yi lave khamphani yo tshembheka ya nhluvukiso wa software leyi nga na vutshila byo endla tiwebsite ta ntolovelo na switirhisiwa swa CRM. Hambi leswi va kambisiseke tiejensi to tala, ku hava na yin’we ya tindlela leti nga fikelela swipimelo swa vona swa nkambisiso, ngopfungopfu hikwalaho ka ku pfumaleka ka ku va va akile tipulatifomo ta EHR leti fanaka na ndhavuko eka ku landzelela HIPAA.





Loko va tihlanganisa na hina, ntlawa wa tiklayenti wu kambisisile hi vukheta vutivi bya hina bya xithekiniki, photifoliyo ya ntirho, na maendlelo ya tiphurojeke to hambana. Hi ringanyete ntirho wa masiku ya 7 ku lavisisa miehleketo ya vona hi ku tirhisana na ku humesa mepe wa ndlela lowu tiyeke wa nhluvukiso wa swikumiwa.





Xipano xo simeka xi tsakisiwile swinene hi ku twisisa ka hina loku dzikeke ka swilaveko swa vona swa bindzu, vutshila bya hina bya xithekiniki, vuhlanganisi, na endlelo ra hina hinkwaro eka nhluvukiso wa swikumiwa. Hi ku tsakisiwa hi vuswikoti bya hina, va hi tshembise ntirho lowu naswona va hi hlawule leswaku hi endla leswaku xivono xa vona xi hanya.

Xitshunxo

Khalayente ya hina a yi lava ku nyika vavabyi va yona ku olova ka ku burisana hi xidijitali, swikambelo swo kambela ekaya, na ku rhumeriwa loku nga na swiphiqo ka mirhi leyi lerisiweke. Kambe a va ri na xiyimo xa le henhla swinene xa le ndzhaku xa xifaniso xa napkin lexi hlamuselaka mianakanyo ya vona, swin’we na swikombo swin’wana swa swintshuxo leswi va hlohloteriweke hi swona.





Xipano xa Maruti Techlabs xi tirhisanile swinene na ntlawa wa nkoka wa khalayente na vativi va timhaka ku antswisa mhaka ya vona na ku yi mepe ku ya hi nxaxamelo wa swihlawulekisi leswi nga vaka kona na maendlelo ya vona ya ntirho ya le ndzeni.





Hi lowu nkatsakanyo wo anama wa ndlela leyi pulatifomo yi nga ta tirha ha yona ku tiyisisa ntokoto wa muvabyi lowu nga na swiphiqo-









Maruti Techlabs yi tekile endlelo ra magoza hi magoza ku ya eka ku hlamusela xirhendzevutani xa vutomi bya ku nghenelela hinkwako, tanihilaha swi katsiweke hakona laha hansi - .





1. Nhlengeletano ya Ntirho ya ku Tshubula Phurojeke





Hi khalayente yin’wana na yin’wana kumbe ntshembo loyi a hi tshinelelaka hi miehleketo, minkarhi hinkwayo hi ringanyeta ku sungula hi ntirho wo tshubula wa khombo ra le hansi. Lexi i xiyenge xa nkoka xa ku nghenelela, tanihileswi xi pfunetaka ku andlala ku koteka hinkwako ka miehleketo na ku tiyisisa leswaku mavandla hamambirhi ya tsemakanye ti t ta wona na ku dot eka i ta wona ya nga si vekisa switirhisiwa swo tala.





Hi sungurile ku nghenelela na khalayente eka ntirho wo tshubula phurojeke wa masiku ya 7 lowu a wu rhangela hi mutivi wa swa xithekiniki, murhangeri wa xithekiniki, na muendli wa le mahlweni ku suka eka ntlawa wa Maruti Techlabs.





Hi nkarhi wa ntirho, ntlawa wa hina wu pfunile muxavi ku endla ndzavisiso, ku hlengeleta vutivi, na ku kambela ku koteka ka miehleketo ya vona. Hi va pfunile ku pima eka swilo swo fana na vumaki bya sisiteme na ku tlhantlha, ku hlanganisiwa, na dizayini ku tiyisisa vuswikoti bya pulatifomo ku lulamisa xikalo loko vatirhisi vo tala va nghena eka xikepe.





Eku heleni ka ntirho, hi vile na xiviko xa nxopaxopo wa phurojeke lexi heleleke lexi kombiseke swilaveko, mpimo wa xithekiniki, mpimanyeto, swikumiwa, na minkarhi. Hi ku tekela enhlokweni vukulu bya ntirho na nkarhi wo tika, hi hlengeletile ntlawa lowu tinyiketeleke wa swiyenge swo hambana leswi vumbiwaka





Vanjhiniyara va le mahlweni

Vanjhiniyara va le ndzhaku

Vanjhiniyara va QA

Vanjhiniyara va DevOps

Muendli wa UI/UX

Mufambisi wa Phurojeke

Muaki wa swa Xithekiniki





2. Nxopaxopo wa Phurojeke na Mepe wa Ndlela





Hikwalaho ka ntirho wo tshubula phurojeke, ntlawa wa hina wu tlhele wu endla nxopaxopo wa swilaveko lowu heleleke, leswi endleke leswaku ku va na mepe wa ndlela wa phurojeke lowu heleleke lowu avaneke hi swiyenge swo hambana. Mepe lowu wa ndlela wu andlarile vukulu bya phurojeke, leswi nga ta humesiwa, swiendlakalo swa nkoka, nkarhi, na vuxokoxoko lebyi fambelanaka na swona.









Vukulu bya Xithekiniki: Hi ku landza swilaveko swa muxavi, hi hlamuserile mpimo wa ntirho lowu landzelaka:- . Ku dizayina na ku hluvukisa webusayiti Ku aka xitirhisiwa xa CRM xa vulawuri bya muvabyi Ku tumbuluxa tiphoritali tinharhu ta vulawuri bya mahungu - . Portal ya Muvabyi Portal ya Dokodela Xihlovo xa ku Xavisa



Ku hambanisiwa ka Phurojeke: Vurhangeri bya hina bya xithekiniki byi tumbuluxile ku hambanisiwa ka phurojeke loku heleleke loku hlamuseleke swiyenge swo hambana swa phurojeke. Xipano lexi xi tlhele xi hlawula swiyenge leswi hi ku tsutsuma ko hambana-hambana.



Nkarhi wa Phurojeke na Swiendlakalo swa nkoka: Tsalwa ri kumile swilo leswi titshegeke naswona ri andlarile masiku yo hetelela lama hlamuseriweke kahle eka ku tsutsuma kun’wana na kun’wana. Hi funghe swiendlakalo leswikulu leswi sekeriweke eka swilo leswi rhangisaka emahlweni leswi tshahiweke hi muxavi.



Tech Stack: Hi ku ya hi swilaveko swa tiklayenti, ntlawa wa hina wu hlawurile ReactJS eka nhluvukiso wa le mahlweni na NodeJS eka nhluvukiso wa le ndzhaku. Eka xitirhisiwa xa CRM, hi hlawurile Zoho CRM.



Swipimelo swa ku Amukela: Mepe wa ndlela wa phurojeke wu tshahile swipimelo swa ku amukeriwa eka xiyenge xin’wana na xin’wana, leswi katsaka nhluvuko wa nhluvukiso, mbuyelo wa swikambelo, na timetriki ta khwalithi.



Pulani ya Vuhlanganisi na Ntirhisano: Hi twisisa nkoka wa matshalatshala ya ntirhisano eku tumbuluxeni ka swikumiwa swa tinyeleti. Hi burisanile na muxavi eka tifoyini ta vhiki na vhiki na marungula ya nkarhi na nkarhi hi ku tirhisa Slack.



3. Nhluvukiso wa Website





Mbuyelo wa xiyenge xo tshubula a ku ri pulani leyi ntlawa wa hina wu nga namarhela eka yona hi nkarhi wa xiyenge xa nhluvukiso. Leswi swi endle leswaku swi olovela xipano xa hina ku sungula, tanihileswi vuxokoxoko bya xikalo na swikumiwa a swi kongomile swinene. Hi hlawurile xithaki xa thekinoloji lexi nga ta hatlisisa nhluvukiso, ku hunguta nkarhi wo xavisa, na ku antswisa ku durha ka nhluvukiso.





Endzhaku ko kambisisa swilaveko swa vona, ntlawa wa hina wu ringanyete ku tirhisa Gatsb y eka nhluvukiso wa webusayiti. Gatsby i rimba ra nhluvukiso wa webu ra manguva lawa leri tirhisaka React ku aka tiwebsite leti hatlisaka ku pfurha, leti endliweke hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.





Ku tlula kwalaho, ntlawa wa hina wu nyikele nyingiso lowukulu eka dizayini na maendlelo ya webusayiti, hi ku xiya leswaku yi tirhile tanihi ndhawu yo sungula yo tihlanganisa exikarhi ka muxavi na vavabyi va vona. Hi ku hlayisa leswi emiehleketweni, ntlawa wa hina wa vumaki wu endle xihlanganisi xa vatirhisi hi - .





Endlelo leri kongomisiweke eka mutirhisi

Ku famba-famba loku nga erivaleni ni loku twisisekaka

Ku tiveka loku nga cincekiki

Xiyimo xa mahungu

Whitespace na ku hlayeka

Ku hlamula ka tiselfoni

Swiaki leswi voniwaka





Hi tirhise Contentful, sisiteme ya vulawuri bya nhundzu leyi cinca-cincaka no ringanisiwaka (CMS), ku pfuxeta nhundzu ya webusayiti, tanihileswi yi pfumelelaka muxavi ku pfuxeta leswi nga eka sayiti handle ko lava ku cinca khodi.





Hi tiyisisile leswaku xiendliwa xo hetelela xi antswisiwile hi njhini yo lavisisa, tanihileswi a xi ta tirha tanihi muchayeri wa nkoka wa thrafikhi eka khamphani.





4. Nhluvukiso wa CRM





Sisiteme ya CRM (Customer Relationship Management) i ya nkoka swinene ku olovisa maendlelo ya ku xavisa na ku xavisa. Khlayente a yi lava ku sungula MVP ya CRM hi ku hatlisa na hi mpimanyeto lowu nga nyawuriki. Va tlhele va lava pulatifomo leyi olovaka ku yi tirhisa leyi nga olovisaka maendlelo ya le ndzeni. Hi ku tsundzuka swilaveko leswi, hi hlawurile ku tirhisa Zoho CRM.









Hi lulamisile Zoho CRM leswaku yi fambisana hi ku hetiseka na swilaveko swa vafambisi va vona na vayimeri va vuxavisi. Xitirhisiwa lexi xi khomile hi ndlela yo pfumala swiphiqo ku hlongorisa ka lead, ku hundzuka, na vulawuri bya vuhlanganisi eka xirhendzevutani hinkwaxo xa ku xavisa na ku tumbuluxiwa ka swiviko swa xihatla.





Hi ku tirhisa ku cinca-cinca ka Zoho CRM, hi hlanganisile xitirhisiwa lexi hi ndlela yo pfumala swiphiqo na webusayiti ya muxavi. Ku hlanganisiwa loku ku tiyisisile leswaku ku rhumeriwa ka fomo yin’wana na yin’wana ya muvabyi hi ku tisungulela ku tumbuluxa vukorhokeri byo hlawuleka endzeni ka CRM, ku nyika matimba eka ntlawa wa vuxavisi ku langutisisa na ku kurisa swiletelo hi ku kongoma.





5. Nhluvukiso wa Portal

Hi nkarhi lowu fanaka, vatumbuluxi va hina va tirhile ku aka tiphoritali to hambana ku khathalela mintlawa yo hambana ya vatirhisi, ku katsa na vayimeri va vuxavisi, vavabyi, na vatirhi va nhlayiso wa rihanyo. Tiphoritali leti ti nyikerile switlhokovetselo swo koma swa datha leyi fikelelaka endzeni ka xitirhisiwa, ku ndlandlamuxa ku nghenelela ka vatirhisi na vulawuri bya datha.





Portal ya Muyimeri wa ku Xavisa: Portal leyi yi hlanganisiwile hi ndlela yo pfumala swiphiqo na CRM, yi nyika ntlawa wa vuxavisi switirhisiwa swo tiya swo langutisisa na ku pfuxeta swiyimo swa vatirhisi. Leswi swi olovisile vufambisi bya vatirhisi na ku nghenelela, ku ndlandlamuxa vukorhokeri hinkwabyo.







Portal ya Muvabyi: Portal ya vavabyi yi endla leswaku vavabyi va kota ku pfuxeta vuxokoxoko bya vona hi ku tiyimela, ku rhumela tifomo to tshika muvabyi, ku layicha swiviko swa swikambelo, na ku hlela ku hlanganyela hi ku tirhisa xihlanganisi xa rihanyo ra riqingho. Ntirho lowu wo titirhela wu ndlandlamuxe ku nghenelela ka muvabyi na ku olova.







Portal ya Dokodela: Vatirhi va nhlayiso wa rihanyo a va hlomisiwile hi portal leyi tinyiketeleke ku languta tirhekhodo ta vavabyi, ku kambela swiviko swa le lab, na ku nyika mirhi. Hi tirhise Zoho Signature ku nghenisa sayina ya dokodela hi ku kongoma eka swileriso, ku tiyisisa ntiyiso na ku landzeleriwa ka milawu ya nhlayiso wa rihanyo.







Vuhlanganisi na Ntirhisano

Xipano xa Maruti Techlabs xi simekile vuhlanganisi lebyi nga cincekiki na khalayente hi ku tirhisa Slack, ku fambisa tifoyini ta nkarhi na nkarhi na marungula ku ringanisa leswi languteriweke na ku nyika swintshuxo swa phurojeke leswi yaka emahlweni. Endlelo leri ri tiyisisile leswaku mintlawa leyimbirhi yi hlayisa ku twisisana loku avelaniwa naswona yi tshama yi fambisana eka phurojeke hinkwayo.





Hi tirhise Jira eka vulawuri bya sprint, ku lunghisa swilo leswi saleke endzhaku, na mintirho yo landzelerisa mepe wa ndlela ku lawula phurojeke hi ndlela leyinene. Xipano xa hina xi landzele endlelo ra Agile ro tirha eka swikongomelo swa nkoka swa phurojeke. Swikumiwa swi avelaniwa na khalayente eka mavhiki mambirhi, naswona hi endlile minhlangano ya vhiki na vhiki ya ku fambisana ku burisana hi nhluvuko wa nhluvukiso.

Xithaki xa Thekinoloji

Mbuyelo

Hi ku twisisa hi ku hetiseka swikongomelo swa bindzu na swikongomelo swa phurojeke, Maruti Techlabs yi tirhisile vutshila bya xithekiniki bya xiyimo xa le henhla ku aka pulatifomo yo hlawuleka eka khalayente leyi hi ndlela leyinene yi endleke maendlelo ya tliliniki lama hundzeriweke hi nkarhi hi ndlela leyinene.





Hambi leswi hi tirheke eka tindhawu to hambana ta nkarhi, ntlawa wa hina wu hetisisile phurojeke hinkwayo hi tin’hweti ta mune ntsena, wu katsa webusayiti, xitirhisiwa xa CRM, na tiphoritali. Ku simekiwa ka webusayiti ku vile ku humelela lokukulu, naswona Maruti Techlabs yi tshama yi tinyiketerile ku seketela khalayente hi nhluvukiso lowu yaka emahlweni na nseketelo. Languta ndlela leyi vukorhokeri bya hina bya nhluvukiso wa software byi nga fambisaka ku humelela eka bindzu ra wena.





Endlelo ra hina ra Nhluvukiso

Hi landzelela maendlelo lamanene ya Agile, Lean, & DevOps ku tumbuluxa xikombiso xa le henhla lexi tisaka miehleketo ya vatirhisi va wena eka mihandzu hi ku tirhisana & ku hetisisiwa hi xihatla. Nchumu wa nkoka wa hina wa nkoka i nkarhi wo hatlisa wo angula & ku fikelela.





Hakunene hi lava ku va xipano xa wena lexi andlariweke, kutani handle ka minhlangano ya nkarhi na nkarhi, u nga tiyiseka leswaku un’wana na un’wana wa swirho swa xipano xa hina u le kule hi riqingho rin’we, imeyili, kumbe rungula.