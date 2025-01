Näsaglara dostlukly EHR platformasyny ösdürmek: Maruti Techlabs tarapyndan saglygy goraýyş meselesi

Tejribe gowşuryldy

Önümiň ösüşi we QA

Senagat

Saglygy goraýyş

Müşderi

Müşderi, Florida ştatynda ýerleşýän, hassalaryň dürli saglyk zerurlyklaryny kanagatlandyrýan bir görnüşli Testosteron çalyşmagy bejermek (TRT) klinikasydyr. Testosteron bejergisi, güýç peptidleri, saç dökülmesi çözgütleri, horlanmak programmalary, jynsy saglygy bejermek we ýadawlygy dolandyrmak ýaly köp sanly bejergini hödürleýär.

Kynçylyk

Saglygy goraýyş pudagynda adaty klinika merkezi modeli köp kynçylyklary ýüze çykardy - hassalaryň baryp görmegine päsgel bermek, kanagatlanmany peseltmek we lukmanlaryň maslahatynyň gijikmegine sebäp bolmak. Netijeli kliniki täsirler üçin esasy päsgelçilikler, kliniki elýeterliligiň çäkli bolmagy, garaşylýan wagtyň uzalmagy, amatsyz anyklaýyş synaglary, saglyk maglumatlaryna gözegçilik etmekdäki kynçylyklar, bellenen meýilnamalary kesgitlemek we bellenen dermanlary we doldurgyçlary almakdaky päsgelçilikler.









Şahslaryň talap edilýän meýilnamalary we klinika uzak ýollar hassalaryň lukmançylyk bellemelerini berjaý etmeginde päsgelçilik döredýär, geçirilmedik maslahatlaryň ähtimallygyny ýokarlandyrýar.





Bu kynçylyklary ýeňip geçmek üçin müşderimiz şahsy lukmanlaryň baryp görmegini we fiziki reseptleri talap edýän adaty kliniki çemeleşmeden geçmegi maksat edinýär. Olaryň maksady, bellenen wagtdan başlap, wirtual lukman geňeşmelerine çenli, gapyda amatly dermanlary alýança hassalaryň ähli syýahatyny sanlaşdyrmakdy.





Patientörite saglygy goraýyş programma üpjünçiliginiň näsaglara idegini güýçlendirmekde näme üçin zerurdygyny öwreniň.

Näme üçin Maruti Techlabs?

Müşderi, ýörite web sahypalaryny we CRM gurallaryny ýasamakda tejribesi bolan ygtybarly programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýa gözledi. Birnäçe edara gözlän hem bolsalar, saýlawlaryň hiç biri-de baha beriş kriteriýalaryna laýyk gelmedi, esasanam şuňa meňzeş EHR platformalaryny gurmazlygyň we HIPAA talaplaryna laýyklygyň fonunda.





Müşderi topary biziň bilen habarlaşandan soň, tehniki bilimlerimize, iş bukjamyza we dürli taslamalara çemeleşmämize doly baha berdi. Olaryň pikirlerini bilelikde öwrenmek we önümi ösdürmegiň ygtybarly ýol kartasyny hödürlemek üçin 7 günlük seminar teklip etdik.





Dörediji topar, olaryň iş zerurlyklaryna, tehniki tejribämize, aragatnaşygymyza we önümi ösdürmäge bolan umumy çemeleşmämize çuňňur täsir etdi. Mümkinçiliklerimize haýran galyp, bize taslama ynandyrdylar we gözýetimlerini durmuşa geçirmek üçin saýladylar.

Çözgüt

Müşderimiz hassalaryna sanly maslahat berişleriň, öýde anyklaýyş synaglarynyň we bellenen dermanlaryň bökdençsiz eltilmegini aňsatlaşdyrmak isledi. Theyöne olaryň ideýalaryny beýan edýän salfetka eskiziniň gaty ýokary derejeli arkasy bardy, ylhamlanan çözgütleriň käbir salgylanmalary.





“Maruti Techlabs” topary, müşderiniň esasy topary we mowzuk hünärmenleri bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etdi, düşünjesini takyklamak we potensial aýratynlyklaryň sanawyna we içerki iş akymlaryna garşy kartalaşdyrmak.





Ynha, näsagyň tejribesini üpjün etmek üçin platformanyň nähili işlejekdigi barada giňişleýin syn-









Maruti Techlabs, aşakda görkezilişi ýaly, gatnaşygyň umumy ömrüni kesgitlemek üçin ädimme-ädim çemeleşdi -





1. Taslamany açmak boýunça seminar





Her bir müşderi ýa-da bir pikir bilen bize ýakynlaşmak bilen, elmydama pes töwekgelçilikli açyş ussahanasyndan başlamagy maslahat berýäris. Bu, pikir alyşmagyň möhüm tapgyry, sebäbi bu pikiriň umumy ýerine ýetirilişini görkezmäge kömek edýär we köp serişdäni goýmazdan ozal iki tarapyň hem öz nokatlaryny kesip geçmegini üpjün edýär.





Müşderi bilen tehniki arhitektoryň, tehniki ýolbaşçynyň we Maruti Techlabs toparynyň öňdebaryjy işläp düzüjisiniň ýolbaşçylygyndaky 7 günlük taslama açyş ussahanasynda başladyk.





Seminaryň dowamynda toparymyz müşderä gözleg geçirmekde, düşünjeleri ýygnamakda we pikirleriniň ýerine ýetirilişine baha bermekde kömek etdi. Ulgam arhitekturasy we çözgütler, integrasiýa we dizaýn ýaly faktorlary ölçemäge kömek etdik, platformanyň has köp ulanyjy gämä çykmagy bilen platformanyň masştabyny çözmek ukybyny anyklamak üçin.





Seminaryň ahyrynda talaplary, tehniki çäkleri, býudjet, netijeleri we möhletleri görkezýän jikme-jik taslama derňewi bar. Işiň gerimini we berk möhletleri göz öňünde tutup, aýratyn tertipli topar ýygnadyk





Frontend inersenerleri

Yzky inersenerler

QA inersenerleri

DevOps inersenerleri

UI / UX dizaýneri

Taslamanyň ýolbaşçysy

Tehniki arhitektor





2. Taslamanyň derňewi we mol kartasy





Taslamany açmak boýunça seminaryň netijesinde toparymyz hem doly talaplaryň derňewini geçirdi, netijede dürli tapgyrlara bölünen giňişleýin taslama ýol kartasy. Bu mol kartasynda taslamanyň gerimi, netijeleri, esasy pursatlary, möhletleri we baglanyşykly jikme-jiklikler görkezildi.









Tehniki çäk: Müşderiniň isleglerine laýyklykda aşakdaky iş çägini kesgitledik: - Web sahypasyny dizaýn etmek we ösdürmek Näsaglary dolandyrmak üçin CRM guralyny gurmak Maglumat dolandyryş üçin üç portal döretmek - Näsag portaly Lukmançylyk portaly Satyş portaly



Taslamanyň bölünişi: Tehniki ýolbaşçylygymyz, taslamanyň dürli tapgyrlaryny görkezýän giňişleýin taslama bölünişigini döretdi. Topar mundan beýläk bu tapgyrlary dürli çapyşyklara böldi.



Taslamanyň möhleti we çelgileri: Resminama baglylyklary kesgitledi we her bir çapyşyk üçin gowy kesgitlenen möhletleri görkezdi. Müşderiniň görkezen ileri tutulýan ugurlaryna esaslanyp, möhüm sepgitleri belledik.



Tech Stack: Müşderiniň talaplaryna esaslanyp, toparymyz öňdäki ösüş üçin ReactJS we arka ösüşi üçin NodeJS saýlady. CRM guraly üçin Zoho CRM saýladyk.



Kabul etmegiň ölçegleri: Taslamanyň ýol kartasynda ösüşiň gidişini, synag netijelerini we hil ölçeglerini öz içine alýan her tapgyr üçin kabul ediş ölçegleri görkezildi.



Aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk meýilnamasy: Ajaýyp önümleri döretmekde bilelikdäki tagallalaryň ähmiýetine düşünýäris. Müşderi bilen hepdelik jaňlarda we Slack arkaly yzygiderli habarlarda işledik.



3. Sahypany ösdürmek





Açyş tapgyrynyň netijesi, ösüş döwründe toparymyzyň ýapyşyp biljek meýilnamasy boldy. Giňişleýin jikme-jiklikler we netijeler gaty gönümel bolany üçin, bu toparymyza başlamagy aňsatlaşdyrdy. Ösüşi çaltlaşdyrjak, bazara wagty gysgaldýan we ösüş çykdajylaryny optimallaşdyrjak tehnologiýa toplumyny saýladyk.





Toparymyz olaryň talaplaryny seljerenden soň, Gatsb y-ny web sahypasyny döretmek üçin ulanmagy teklip etdi. Gatsby, çalt we statiki taýdan döredilen web sahypalaryny gurmak üçin React-dan peýdalanýan häzirki zaman web ösüş çarçuwasydyr.





Mundan başga-da, toparymyz web sahypasynyň dizaýnyna we ýerleşişine aýratyn üns berdi, bu müşderi bilen hassalaryň arasynda ilkinji aragatnaşyk nokady bolup hyzmat etdi. Şuny ýatda saklap, dizaýn toparymyz ulanyjy interfeýsini döretdi -





Ulanyjy merkezi çemeleşmesi

Arassa we içgin nawigasiýa

Yzygiderli marka

Maglumat iýerarhiýasy

Giňişlik we okamak mümkinçiligi

Jübi duýgurlygy

Wizual elementler





Web sahypasynyň mazmunyny täzelemek üçin Mazmuny, çeýe we ulaldylan mazmun dolandyryş ulgamyny (CMS) ulandyk, sebäbi müşderä kod üýtgetmezden sahypadaky mazmuny täzelemäge mümkinçilik berdi.





Iň soňky önümiň gözleg motorynyň optimallaşdyrylmagyny üpjün etdik, sebäbi bu kompaniýa üçin esasy ulag sürüjisi bolup hyzmat eder.





4. CRM ösüşi





Satuw we marketing amallaryny tertipleşdirmek üçin CRM (Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak) ulgamy möhümdir. Müşderi CRM-iň MVP-ni has ir we çäkli býudjetde işe girizmek isledi. Mundan başga-da, içerki prosesleri tertipleşdirip boljak aňsat platforma islediler. Bu talaplary ýatda saklap, Zoho CRM ulanmagy makul bildik.









Zoho CRM-ni dolandyryjylarynyň we satuw wekilleriniň talaplaryna doly laýyklaşdyrmak üçin taýýarladyk. Gural, satuw siklinde we gyssagly hasabat döredilende gurşun yzarlamagyny, öwrülmegini we özara täsirini dolandyrmagy bökdençsiz dolandyrdy.





Zoho CRM-iň uýgunlaşmagyndan peýdalanyp, guraly müşderiniň web sahypasy bilen bökdençsiz birleşdirdik. Bu integrasiýa, hassalaryň her biriniň tabşyrylmagynyň awtomatiki usulda CRM-de özboluşly gurşun döretmegini üpjün etdi, satuw toparyna öňdebaryjylara gözegçilik etmek we ýetişdirmek üçin ygtyýar berdi.





5. Portalyň ösüşi

Şol bir wagtyň özünde, işläp düzüjilerimiz, satuw wekilleri, hassalar we saglygy goraýyş işgärleri ýaly dürli ulanyjy toparlaryny üpjün etmek üçin aýratyn portallary gurmagyň üstünde işlediler. Bu portallar, ulanyjynyň gatnaşygyny we maglumatlary dolandyrmagy güýçlendirip, programmanyň içinde elýeterli maglumatlaryň gysgaça mazmunyny hödürledi.





Satyş wekili portaly: Bu portal CRM bilen üznüksiz birleşdirildi, satuw toparyna ulanyjylaryň ýagdaýyna gözegçilik etmek we täzelemek üçin ygtybarly gurallar hödürledi. Bu ulanyjylaryň dolandyrylyşyny we gatnaşygyny tertipleşdirdi, umumy netijeliligi ýokarlandyrdy.







Näsag portaly: Näsag portaly hassalara maglumatlaryny awtomatiki täzelemäge, näsaglardan ýüz öwürmek blankalaryny tabşyrmaga, synag hasabatlaryny ýüklemäge we telekommunikasiýa baglanyşygy arkaly duşuşyklary bellemäge mümkinçilik berýär. Bu öz-özüne hyzmat etmek hassalaryň gatnaşygyny we amatlylygyny ýokarlandyrdy.







Lukmançylyk portaly: Saglygy goraýyş işgärleri hassalaryň ýazgylaryny görmek, laboratoriýa hasabatlaryny barlamak we dermanlary bellemek üçin ýörite portal bilen enjamlaşdyryldy. Lukmanlaryň goluny göni reseptlere goşmak, saglyk düzgünleriniň dogrulygyny we berjaý edilmegini üpjün etmek üçin Zoho goluny aldyk.







Aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk

“Maruti Techlabs” topary Slack arkaly müşderi bilen yzygiderli aragatnaşyk gurup, garaşýanlary sazlamak we dowam edýän taslama täzelenmelerini üpjün etmek üçin yzygiderli jaňlary we habarlaşmagy aňsatlaşdyrdy. Bu çemeleşme, iki toparyň hem umumy düşünjäni saklamagyny we taslama boýunça sinhron bolmagyny üpjün etdi.





Taslamany netijeli dolandyrmak üçin “Jira” -ny sprint dolandyryşy, yzky görnüşde bezemek we ýol kartasyny yzarlamak meselelerini ulanýardyk. Toparymyz esasy taslama ädimleriniň üstünde işlemek üçin Agile usulyýetine eýerdi. Netijeler müşderi bilen iki hepdelik paýlaşyldy we ösüşiň gidişini ara alyp maslahatlaşmak üçin her hepde sinhron ýygnaklaryny geçirdik.

Tehnologiýa toplumy

Netije

Işewürlik maksatlaryna we taslama maksatlaryna doly düşünmek bilen, Maruti Techlabs köne kliniki tejribeleri netijeli döwrebaplaşdyran müşderi üçin aýratyn platforma gurmak üçin ýokary derejeli tehniki tejribäni ulandy.





Dürli wagt zolaklarynda işleýändigimize garamazdan, toparymyz web sahypasyny, CRM guralyny we portallary öz içine alýan taslamany bary-ýogy dört aýyň içinde ýerine ýetirdi. Web sahypasynyň açylmagy diýseň üstünlikli boldy we Maruti Techlabs müşderini dowamly ösüş we goldaw bilen goldamaga bagyşlanýar. Programma üpjünçiligini ösdürmek hyzmatlarymyzyň işiňiz üçin üstünlik gazanyp biljekdigini öwreniň.





Ösüş prosesimiz

Hyzmatdaşlyk we çalt ýerine ýetirmek arkaly ulanyjylaryňyzyň pikirlerini durmuşa geçirýän has oňat prototip döretmek üçin “Agile”, “Lean” we “DevOps” iň oňat tejribelerine eýerýäris. Iň esasy wezipämiz çalt reaksiýa wagty we elýeterlilik.





Biz hakykatdanam siziň giňeldilen toparyňyz bolmak isleýäris, şonuň üçin adaty ýygnaklardan başga-da, toparymyzyň agzalarynyň hersiniň bir jaň, e-poçta ýa-da habar iberilendigine göz ýetirip bilersiňiz.