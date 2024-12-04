ምምዕባል ንሕሙም ዝምችእ EHR ፕላትፎርም: መጽናዕቲ ክንክን ጥዕና ብማሩቲ ቴክላብስ

ምዕባለ ፍርያት & QA
ክንክን ጥዕና
እቲ ዓሚል ኣብ ፍሎሪዳ ዝመደበሩ፡ ሓደ ካብ ሓደ ዓይነት ቴስቶስትሮን መተካእታ ፍወሳ (TRT) ክሊኒክ ኮይኑ፡ ዝተፈላለየ ጥዕናዊ ድሌታት ሕሙማት ዘማልእ እዩ። ንሳቶም፡ ፍወሳ ቴስቶስትሮን፡ ናይ ሓይሊ ፔፕታይድስ፡ ፍታሕ ምጉዳል ጸጉሪ፡ መደባት ምጉዳል ክብደት፡ ሕክምናታት ጾታዊ ጥዕናን ምሕደራ ድኻምን ዝኣመሰሉ ኩለመዳያዊ ፍወሳታት የቕርቡ።
ኣብ ዓውዲ ክንክን ጥዕና፡ እቲ ልሙድ ክሊኒክ ማእከል ዝገበረ ሞዴል ብዙሓት ብድሆታት ኣቕሪቡ - ንበጻሕቲ ሕሙማት ምዕንቃፍ፡ ዕግበት ምጉዳል፡ ከምኡ'ውን ኣብ ምምኽኻር ሓካይም ምድንጓይ ምፍጣር። ንውጽኢታዊ ክሊኒካዊ ርክባት ዝዕንቅፉ ቀንዲ ዕንቅፋታት ውሱን ተበጻሕነት ክሊኒክ፡ ዝተናውሐ ናይ ምጽባይ ግዜ፡ ዘይምቹእ መርመራታት መርመራ፡ ኣብ ምክትታል ዳታ ጥዕና ጸገማት፡ ተሪር ናይ ቆጸራ መደብ፡ ከምኡ’ውን ዝተኣዘዙ መድሃኒታትን ዳግማይ ምምላእን ኣብ ምርካብ ዕንቅፋታት ዝኣመሰሉ እዮም።
ውልቀሰባት ዝገብርዎ ጠለብ መደባትን ናብቲ ክሊኒክ ዝግበር ነዊሕ ምጉዓዝን፡ ሕሙማት ንሕክምናዊ ቆጸራታቶም ኣብ ምኽባር ዕንቅፋታት ብምፍጣር፡ ምኽርታት ናይ ምሕላፍ ተኽእሎኦም ይውስኽ።
ነዞም ብድሆታት ንምብዳህ፡ ዓሚልና ካብቲ ብኣካል ናብ ሓኪም ምብጻሕን ኣካላዊ ትእዛዝ ሓኪምን ዝሓትት ባህላዊ ኣገባብ ክሊኒክ ወጻኢ ንምስግጋር ዝዓለመ እዩ። ዕላምኦም ካብ ቆጸራ ምሕዛዝ ክሳብ ቨርቹዋል ምኽሪ ሓኪም ክሳብ ኣብ ኣፍደገ ገዛኦም ብዝተመቻቸወ መንገዲ ዝተኣዘዙ መድሃኒታት ምቕባል ንኹሉ ጉዕዞ ሕሙማት ዲጂታላይዝ ምግባር እዩ ነይሩ።
ንምንታይ ብሕታዊ ሶፍትዌር ክንክን ጥዕና ምምዕባል ኣብ ምዕባይ ክንክን ሕሙማት ኣገዳሲ ምዃኑ ርኸቡ።
እቲ ዓሚል ኣብ ምፍጣር ብሕታዊ ዌብሳይታትን መሳርሒታት ሲኣርኤምን ክእለት ዘለዎ ዘተኣማምን ናይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኩባንያ ደለየ። ዋላ እኳ ንብዙሓት ትካላት እንተዳህሰሱ፡ ዋላ ሓደ ካብቶም ኣማራጺታት ንመዐቀኒታት ገምጋሞም ዘማልአ ኣይነበረን፡ እዚ ድማ ብቐንዱ ተመሳሳሊ ናይ EHR መድረኻት ሃኒጾም ዘይምህላዎምን ኣብ ምኽባር HIPAA ድሕረ ባይታ ስለዘይነበሮምን እዩ።
እቲ ዓሚል ጉጅለ ምስ ረኸበና፡ ቴክኒካዊ ፍልጠትና፡ ፖርትፎሊዮ ስራሕናን ኣቀራርባናን ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብዕምቆት ገምጊሙ። ሓሳባቶም ብሓባር ንምድህሳስን ድልዱል ፍኖተ-ካርታ ምዕባለ ፍርያት ንምቕራብን ናይ 7 መዓልታት ዓውደ-መጽናዕቲ ሓሳብ ኣቕሪብና።
እቶም መስራቲ ጉጅለ፡ ብዛዕባ ንግዳዊ ድሌታቶም ብዕምቆት ብምርዳእና፡ ቴክኒካዊ ክእለትና፡ ርክብና፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምምዕባል ፍርያት ዘለና ሓፈሻዊ ኣቀራርባ ኣዝዩ ተመሲጡ። ብዓቕምና ተመሲጦም ነቲ ፕሮጀክት ብሓላፍነት ሂቦምና ራእዮም ህያው ንምግባር መሪጾምና።
ዓሚልና ንሕሙማቱ ምቹእነት ዲጂታላዊ ምኽሪ፡ ኣብ ገዛ መርመራ መርመራ፡ ከምኡ’ውን ብዘይ ገለ ጸገም ምቕራብ ዝተኣዘዙ መድሃኒታት ክህቦም ደለየ። ግን ሓሳቦም ዝገልጽ ኣዝዩ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ድሕሪት ናይቲ ናፕኪን ስእሊ ነይርዎም፣ ምስ ገለ መወከሲታት ናይ ዝተደፋፍእዎም መፍትሒታት ተደሚሩ።
ኣብ ማሩቲ ቴክላብስ ዝርከብ ጉጅለ ምስ ቀንዲ ጉጅለ ዓሚልን ክኢላታት ርእሰ-ጉዳይን ብቐረባ ብምትሕብባር ኣምር ብምጽራይን ምስ ዝርዝር ክህልዉ ዝኽእሉ ባህርያትን ውሽጣዊ ዋሕዚ ስራሖምን ኣብ ካርታ ኣስፊሩ።
እቲ መድረኽ ስሉጥ ተመኩሮ ሕሙማት ንምርግጋጽ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ትንታነ ኣብዚ ኣሎ-
ማሩቲ ቴክላብስ፡ ከምቲ ኣብ ታሕቲ ተሸፊኑ ዘሎ፡ ንሓፈሻዊ ዑደት ህይወት ጽምዶ ንምግላጽ ደረጃ ብደረጃ ኣገባብ ወሲዱ -
1. ፕሮጀክት ርኽበት ዓውደ መጽናዕቲ
ነፍሲ ወከፍ ዓሚል ወይ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ሓሳብ ሒዙ ምስ ዝቐርበና፡ ኩሉ ግዜ ትሑት ሓደጋ ዘለዎ ናይ ርኽበት ዓውደ መጽናዕቲ ክትጅምር ንመክር። እዚ ወሳኒ ምዕራፍ ናይቲ ጽምዶ እዩ፣ ምኽንያቱ ንሓፈሻዊ ተግባራውነት ናይቲ ሓሳብ ንምዝርዛር ዝሕግዝን ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ ብዙሕ ጸጋታት ምውፋሮም t's ሰጊሮም i's ነጥብታት ከም ዝገበሩ ዘረጋግጽን እዩ።
ነቲ ጽምዶ ምስቲ ዓሚል ኣብ ናይ 7 መዓልታት ናይ ፕሮጀክት ርኽበት ዓውደ መጽናዕቲ ብቴክኒካዊ ኣርኪተክተር፣ ቴክኒካዊ መሪሕነት፣ ከምኡ’ውን ካብ ጋንታ ማሩቲ ቴክላብስ ብፍሮንትኤንድ ዲቨሎፐር ኢና ኣበጊስናዮ።
ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ጋንታና ነቲ ዓሚል መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ፡ ርድኢት ኣብ ምእካብን ተግባራውነት ሓሳቡ ኣብ ምግምጋምን ሓጊዛቶ። ዝያዳ ተጠቀምቲ ኣብ ቦርድ ምስ ኣተዉ፡ እቲ መድረኽ ንመዐቀኒ ንምምላስ ዘለዎ ዓቕሚ ንምርግጋጽ፡ ከም ስርዓተ ስነ ህንጻን ፍታሕን፡ ውህደታትን ዲዛይንን ዝኣመሰሉ ረቛሒታት ክመዝኑ ሓጊዝናዮም።
ኣብ መወዳእታ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ንጠለባት፡ ቴክኒካዊ ስፍሓት፡ ባጀት፡ ውጽኢታትን ግዜን ዘጉልሕ ዕሙቕ ዝበለ ጸብጻብ ትንተና ፕሮጀክት ነይሩና። ስፍሓት ስራሕን ጽኑዕ ናይ ግዜ ገደብን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ውፉይ ስግረ-ዲሲፕሊን ዝሓቖፈ ጉጅለ ኣኪብና።
2. ፕሮጀክት ትንተናን ፍኖተ-ካርታን
ከም ውጽኢት ናይቲ ፕሮጀክት ርኽበት ዓውደ መጽናዕቲ፡ ጋንታና ምሉእ ትንተና ጠለባት እውን ኣካይዳ፡ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ምዕራፋት ዝተኸፋፈለ ኩለመዳያዊ ፍኖተ-ካርታ ፕሮጀክት ረኺቡ። እዚ ፍኖተ-ካርታ’ዚ፡ ስፍሓት ናይቲ ፕሮጀክት፡ ውጽኢታት፡ ቁልፊ ምዕራፋት፡ ናይ ግዜ ገደብን ተዛመድቲ ዝርዝራትን ዘርዚሩ ነይሩ።
ቴክኒካዊ ስፍሓት፦ ብመሰረት ድሌት ዓሚል እዞም ዝስዕቡ ስፍሓት ስራሕ ገሊፅና ኣለና፦-
ዲዛይንን ምምዕባልን መርበብ ሓበሬታ
ንኣተሓሕዛ ሕሙማት ዝኸውን መሳርሒ CRM ምህናጽ
ሰለስተ ፖርታላት ምሕደራ ሓበሬታ ምፍጣር -
ምብትታን ፕሮጀክት፡- ቴክኒካዊ መሪሕነትና ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ናይቲ ፕሮጀክት ዝገልጽ ኩለመዳያዊ ምብትታን ፕሮጀክት ፈጢሩ። እታ ጋንታ ነዞም ምዕራፋት ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ቅጽበታዊ ውድድር መደባቶም።
መስመር ግዜን ምዕራፋትን ፕሮጀክት፡- እቲ ሰነድ ጽግዕተኛታት ኣለልዩን ንነፍሲ ወከፍ ቅጽበታዊ ውድድር ብጽቡቕ ዝተነጸረ ናይ ግዜ ገደብ ኣስፊሩን። ዓሚል ኣብ ዝጠቐሶ ቀዳምነታት መሰረት ብምግባር ዓበይቲ ምዕራፋት ሰንደቕ ዕላማ ኣቐሚጥናዮም።
ቴክ ስታክ፡- ኣብ ጠለባት ዓሚል መሰረት፡ ጋንታና ንቕድሚት ምዕባለ ReactJS፡ ንድሕረ-መወዳእታ ምዕባለ ድማ NodeJS መሪጹ። ንመሳርሒ CRM ድማ Zoho CRM መሪጽና።
መዐቀኒታት ተቐባልነት፦ እቲ ፍኖተ ካርታ ፕሮጀክት ንነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ናይ ተቐባልነት መዐቀኒታት ጠቒሱ፣ እዚ ድማ ምዕባለ ምዕባለ፣ ውፅኢት ፈተናታትን መለክዒታት ፅሬትን ዘጠቓለለ እዩ።
ትልሚ ርክብን ምትሕብባርን፡- ኣብ ምፍጣር ስቴላር ፍርያት ኣገዳስነት ናይ ምትሕብባር ጻዕርታት ንርዳእ ኢና። ምስቲ ዓሚል ብሰሙናዊ ጻውዒታትን ስሩዕ መልእኽትታትን ብመንገዲ ስላክ ተዋዲድና።
3. ምምዕባል መርበብ ሓበሬታ
ውጽኢት ምዕራፍ ርኽበት ጋንታና ኣብ ምዕራፍ ምዕባለ ክትጸንዕ እትኽእል ፕላን እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንጋንታና ንኽትጅምር ቀሊል ገይርዋ፣ ምኽንያቱ ዝርዝር ስፍሓትን ውፅኢታትን ብመጠኑ ቀጥታዊ ስለዝነበረ። ንልምዓት ዘቀላጥፍ፣ ናብ ዕዳጋ ዝቐርብ ግዜ ዘሕጽርን ንዋጋታት ልምዓት ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ዘብጽሕን ቴክ ስታክ መሪጽና።
ድሕሪ ምትንታን ጠለባቶም፡ ጋንታና ንልምዓት ዌብሳይት Gatsb y ምጥቃም ሓሳብ ኣቕሪቡ። ጋትስቢ ዘመናዊ ዌብ ዲቨሎፕመንት ፍሬምዎርክ ኮይኑ፡ ንሪኣክት ተጠቒሙ ብዝነድድ ቅልጡፋት፡ ብስታትቲካዊ ኣገባብ ዝፍጠሩ ዌብሳይታት ይሃንጽ።
ካብዚ ሓሊፉ፡ ጋንታና ኣብ መንጎ ዓሚልን ሕሙማቱን ከም ናይ መጀመርታ ርክብ ነጥቢ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ብምግንዛብ፡ ንዲዛይንን ኣቀማምጣን ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ብፍላይ ኣቓልቦ ሂቡ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ናይ ዲዛይን ጉጅለና ነቲ ናይ ተጠቃሚ መተሓላለፊ ብ -
ትሕዝቶ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ንምዕራፍ Contentful ዝበሃል ተዓጻጻፍን ምዕባይን ዘለዎ ስርዓተ ምሕደራ ትሕዝቶ (CMS) ተጠቒምናሉ፣ ምኽንያቱ ዓሚል ነቲ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ትሕዝቶ ኮድ ምቕያር ከየድለዮ ከዘምኖ ስለዘኽእሎ።
እቲ ናይ መወዳእታ ፍርያት ንሰርች ኢንጅን ዝተመቻቸወ ምዃኑ ኣረጋጊጽና፣ ምኽንያቱ ከም ቁልፊ ትራፊክ መራሒ ናይቲ ኩባንያ ኮይኑ ስለዘገልግል።
4. ልምዓት ሲኣርኤም
መስርሕ መሸጣን ዕዳጋን ንምምሕያሽ ስርዓት CRM (Customer Relationship Management) ወሳኒ እዩ። እቲ ዓሚል ነቲ MVP ናይቲ CRM ብኣግኡን ብውሱን ባጀትን ከበግሶ ደለየ። ብተወሳኺ ነቲ ውሽጣዊ መስርሓት ከቃልል ዝኽእል ንኣጠቓቕማ ቀሊል ዝኾነ መድረኽ ይደልዩ ነይሮም። ነዞም ጠለባት ኣብ ግምት ብምእታው ዞሆ ሲኣርኤም ክንጥቀም መሪጽና።
ንዞሆ ሲኣርኤም ምስ ጠለባት ኣመሓደርቶምን ወከልቲ መሸጣኦምን ፍጹም ንኽሰማማዕ ኣመዓራሪናዮ። እቲ መሳርሒ ኣብ ምሉእ ዑደት መሸጣን ምፍራይ ቅጽበታዊ ጸብጻብን ንመሪሕነት ምድላይ፣ ምቕያርን ምሕደራ ምትእስሳርን ብዘይ ገለ ጸገም ኣተሓሒዙ።
ናይ Zoho CRM ምትዕጽጻፍ ብምጥቃም፡ ነቲ መሳርሒ ምስ ናይ ዓሚል መርበብ ሓበሬታ ብዘይ ገለ ጸገም ኣወሃሂድናዮ። እዚ ውህደት እዚ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሕሙም ቅጥዒ ምቕራብ ብኣውቶማቲክ ኣብ ውሽጢ CRM ፍሉይ መሪሕነት ከም ዘመንጩ ኣረጋጊጹ፣ እዚ ድማ ነቲ ናይ መሸጣ ጉጅለ ንመሪሕነት ብትኽክል ንኽከታተልን ንኽሕብሕብን ሓይሊ ሂብዎ።
5. ምዕባለ ፖርታል
ጎኒ ጎኒ እዚ፡ ኣዳለውትና ንዝተፈላለዩ ጉጅለታት ተጠቀምቲ ንምምላእ ፍሉያት ፖርታላት ኣብ ምህናጽ ሰሪሖም፡ ንኣብነት ንወከልቲ መሸጣ፡ ሕሙማትን ሰብ ሞያ ክንክን ጥዕናን። እዞም ፖርታላት ኣብ ውሽጢ እቲ ኣፕሊኬሽን ዝረኽብዎ ዳታ ብሕጽር ዝበለ ጽማቕ ኣቕሪቦም፣ ተሳትፎ ተጠቀምትን ምሕደራ ዳታን ኣዕብዮም።
ፖርታል ወኪል መሸጣ፡- እዚ ፖርታል ምስ CRM ብዘይ ገለ ጸገም ዝተዋሃሃደ ኮይኑ፡ ንጋንታ መሸጣ ንኹነታት ተጠቀምቲ ንምክትታልን ንምዕራፍን ዝሕግዙ ድልዱላት መሳርሒታት ሂብዎም። እዚ ድማ ምሕደራን ተሳትፎን ተጠቀምቲ ኣመሓይሹ፣ ሓፈሻዊ ብቕዓት ኣዕብዩ።
ፖርታል ሕሙማት፡- ፖርታል ሕሙማት፡ ሕሙማት ብውልቆም ሓበሬታኦም ከሐድሱ፡ ቅጥዕታት ምሕረት ሕሙማት ከቕርቡ፡ ጸብጻባት መርመራ ክሰቕሉን ብመንገዲ ቴሌ-ጥዕና ሊንክ ቆጸራታት ክሕዙን የኽእሎም። እዚ ርእሰ-ኣገልግሎት ዝህብ ተግባር፡ ንጽምዶን ምቹእነትን ሕሙማት ኣዕብዩ።
ዶክተር ፖርታል፡- ሰብ ሞያ ክንክን ጥዕና፡ መዛግብቲ ሕሙማት ንምርኣይ፡ ጸብጻባት ቤተ-ፈተነ ንምምርማርን መድሃኒታት ንምእዛዝን ውፉይ ፖርታል ተዓጢቖም ነይሮም። ንሕና ድማ ንዞሆ ሲግነቸር ተጠቒምና ናይ ሓኪም ፌርማ ብቐጥታ ኣብቲ ትእዛዛት መድሃኒት ብምእታው ሓቅነቱን ምስ ስርዓታት ክንክን ጥዕና ምትእስሳርን ኣረጋጊጽናዮ።
ጉጅለ ማሩቲ ቴክላብስ ብመንገዲ ስላክ ምስቲ ዓሚል ቅኑዕ ርክብ ብምፍጣር ትጽቢታት ንምስምማዕን ቀጻሊ ናይ ፕሮጀክት ሓድሽ ሓበሬታ ንምሃብን ስሩዕ ጻውዒታትን መልእኽትታትን ኣመቻቺኡ። እዚ ኣገባብ እዚ ክልቲኦም ጉጅለታት ናይ ሓባር ምርድዳእ ክሕዙን ኣብ ምሉእ እቲ ፕሮጀክት ተሰማሚዖም ክጸንሑን ኣረጋጊጹ።
ነቲ ፕሮጀክት ብኣድማዒ መንገዲ ንምምሕዳር ንጂራ ንስፕሪንት ማኔጅመንት፣ ንባክሎግ ግሩሚንግ፣ ከምኡ እውን ንሮድማፕ ምክትታል ዕማማት ተጠቒምናሉ። ጋንታና ኣብ ቁልፊ ፕሮጀክት ምዕራፋት ንምስራሕ ኣገባብ ኣጂል ተኸቲላ እያ። እቶም ውፅኢታት ኣብ ክልተ ሰሙን ምስ ዓሚል ይካፈሉ ነበሩ፣ ሰሙናዊ ናይ ምትእስሳር ኣኼባታት ብምክያድ ድማ ንልምዓታዊ ምዕባለታት ንዛተ ነበርና።
ዕላማታት ቢዝነስን ዕላማታት ፕሮጀክትን ምሉእ ብምሉእ ብምርዳእ፡ ማሩቲ ቴክላብስ ላዕለዋይ ደረጃ ቴክኒካዊ ክእለት ተጠቒሙ፡ ንዓሚል ፍሉይ መድረኽ ሃኒጹ፡ እዚ ድማ ግዜኡ ዝሓለፎ ክሊኒካዊ ኣሰራርሓታት ብኣድማዒ መንገዲ ዘመናዊ ዝገበረ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሰዓት ዞባታት እኳ እንተሰርሐት፡ ጋንታና ንብምሉኡ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ጥራይ ፈጺማቶ፡ እዚ ድማ ነቲ መርበብ ሓበሬታ፡ መሳርሒ ሲኣርኤምን ፖርታላትን ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ምጅማር መርበብ ሓበሬታ ድምጺ ዝህብ ዓወት ኮይኑ፡ ማሩቲ ቴክላብስ ድማ ነቲ ዓሚል ብቐጻሊ ምዕባለን ደገፍን ንምድጋፍ ውፉይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣገልግሎታትና ምምዕባል ሶፍትዌር ንንግድኻ ብኸመይ ዓወት ክድርኽ ከም ዝኽእል ዳህሰስ።
ንሕና Agile, Lean, & DevOps ብሉጻት ልምድታት ብምኽታል ንሓሳባት ተጠቀምትኻ ብናይ ምትሕብባር & ቅልጡፍ ኣፈጻጽማ ናብ ፍረ ዘብጽሕ ብሉጽ ፕሮቶታይፕ ንፈጥር። ቀዳምነትና ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ግዜ & ተበጻሕነት እዩ።
ብሓቂ ዝተዘርግሐት ጋንታኹም ክንከውን ንደሊ ኢና፡ ስለዚ ብዘይካ እቲ ስሩዕ ኣኼባታት፡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጋንታና ሓደ ጻውዒት ቴለፎን፡ ኢመይል፡ ወይ መልእኽቲ ርሒቑ ከምዘሎ ርግጸኛታት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።