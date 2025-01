Opracowanie przyjaznej pacjentowi platformy EHR: studium przypadku w opiece zdrowotnej autorstwa Maruti Techlabs

Dostarczona wiedza specjalistyczna

Klient

Klientem jest jedyna w swoim rodzaju klinika terapii zastępczej testosteronem (TRT) z siedzibą na Florydzie, która zaspokaja zróżnicowane potrzeby zdrowotne pacjentów. Oferują oni kompleksowy zakres zabiegów, w tym terapię testosteronem, peptydy wzmacniające, rozwiązania na wypadanie włosów, programy odchudzania, zabiegi na zdrowie seksualne i zarządzanie zmęczeniem.

Wyzwanie

W dziedzinie opieki zdrowotnej konwencjonalny model skoncentrowany na klinice stwarzał liczne wyzwania – utrudniał wizyty pacjentów, zmniejszał satysfakcję i powodował opóźnienia w konsultacjach lekarskich. Kluczowe przeszkody dla skutecznych interakcji klinicznych obejmowały ograniczony dostęp do kliniki, wydłużony czas oczekiwania, niewygodne testy diagnostyczne, trudności w monitorowaniu danych dotyczących zdrowia, sztywne planowanie wizyt oraz przeszkody w uzyskiwaniu przepisanych leków i recept.









Napięty grafik pacjentów i długie dojazdy do placówki utrudniają pacjentom dotrzymywanie terminów wizyt lekarskich, zwiększając prawdopodobieństwo pominięcia konsultacji.





Aby przezwyciężyć te wyzwania, nasz klient chciał wyjść poza tradycyjne podejście kliniczne, które wymagało osobistych wizyt lekarskich i fizycznych recept. Ich celem była digitalizacja całej ścieżki pacjenta, od umawiania wizyt po wirtualne konsultacje lekarskie i wygodne otrzymywanie przepisanych leków pod drzwiami.





Dowiedz się , dlaczego tworzenie spersonalizowanego oprogramowania dla branży opieki zdrowotnej jest niezbędne do poprawy jakości opieki nad pacjentem.

Dlaczego Maruti Techlabs?

Klient poszukiwał niezawodnej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania, która miałaby doświadczenie w tworzeniu niestandardowych witryn internetowych i narzędzi CRM. Chociaż badali wiele agencji, żadna z opcji nie spełniała ich kryteriów oceny, głównie z powodu braku podobnych platform EHR i doświadczenia w zakresie zgodności z HIPAA.





Po skontaktowaniu się z nami zespół klienta dokładnie ocenił naszą wiedzę techniczną, portfolio prac i podejście do różnych projektów. Zaproponowaliśmy 7-dniowe warsztaty, aby wspólnie zbadać ich pomysły i przedstawić solidną mapę drogową rozwoju produktu.





Zespół założycielski był pod wielkim wrażeniem naszego dogłębnego zrozumienia ich potrzeb biznesowych, naszej wiedzy technicznej, komunikacji i naszego ogólnego podejścia do rozwoju produktu. Pod wrażeniem naszych możliwości, powierzyli nam projekt i wybrali nas, abyśmy urzeczywistnili ich wizję.

Rozwiązanie

Nasz klient chciał zaoferować swoim pacjentom wygodę konsultacji cyfrowych, domowych testów diagnostycznych i bezproblemową dostawę przepisanych leków. Ale mieli bardzo ogólny szkic na serwetce, który przedstawiał ich pomysł, wraz z odniesieniami do rozwiązań, którymi się inspirowali.





Zespół Maruti Techlabs ściśle współpracował z głównym zespołem klienta oraz ekspertami przedmiotowymi, aby dopracować koncepcję i dopasować ją do listy potencjalnych funkcji i wewnętrznych przepływów pracy.





Oto ogólny przegląd tego, jak platforma będzie działać, aby zapewnić pacjentom bezproblemową opiekę:









Maruti Techlabs zastosowało podejście krok po kroku w celu zdefiniowania ogólnego cyklu zaangażowania, jak opisano poniżej -





1. Warsztaty Projektowe Discovery





Gdy każdy klient lub potencjalny klient zwraca się do nas z pomysłem, zawsze zalecamy rozpoczęcie od warsztatu odkrywczego o niskim ryzyku. Jest to krytyczna faza zaangażowania, ponieważ pomaga określić ogólną wykonalność pomysłu i zapewnia, że obie strony postawiły kropki nad i i skreśliły swoje t przed zainwestowaniem dużej ilości zasobów.





Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od siedmiodniowych warsztatów zapoznawczych z projektem, które poprowadzili architekt techniczny, kierownik techniczny i programista front-end z zespołu Maruti Techlabs.





Podczas warsztatów nasz zespół pomagał klientowi w przeprowadzeniu badań, zebraniu spostrzeżeń i ocenie wykonalności jego pomysłu. Pomogliśmy im rozważyć czynniki takie jak architektura systemu i rozwiązania, integracje i projekt, aby ustalić zdolność platformy do radzenia sobie ze skalą w miarę dołączania większej liczby użytkowników.





Pod koniec warsztatów otrzymaliśmy szczegółowy raport analizy projektu, który podkreślał wymagania, zakres techniczny, budżet, produkty końcowe i harmonogramy. Biorąc pod uwagę zakres prac i napięte harmonogramy, zebraliśmy dedykowany interdyscyplinarny zespół składający się z





Architekt techniczny





2. Analiza projektu i plan działania





W wyniku warsztatu odkrywczego projektu nasz zespół przeprowadził również wyczerpującą analizę wymagań, czego efektem była kompleksowa mapa drogowa projektu podzielona na różne fazy. Ta mapa drogowa określała zakres projektu, produkty końcowe, kluczowe kamienie milowe, harmonogramy i powiązane szczegóły.









Zakres techniczny: Zgodnie z potrzebami klienta określiliśmy następujący zakres prac: Projektowanie i tworzenie strony internetowej Budowa narzędzia CRM do zarządzania pacjentami Utworzenie trzech portali do zarządzania informacją - Portal pacjenta Portal dla lekarzy Portal sprzedaży



Podział projektu: Nasz lider techniczny stworzył kompleksowy podział projektu, który przedstawiał różne fazy projektu. Zespół dodatkowo klasyfikował te fazy do różnych sprintów.



Harmonogram projektu i kamienie milowe: Dokument zidentyfikował zależności i przedstawił ściśle określone terminy dla każdego sprintu. Oznaczyliśmy główne kamienie milowe na podstawie priorytetów wskazanych przez klienta.



Tech Stack: Na podstawie wymagań klienta nasz zespół wybrał ReactJS do rozwoju front-end i NodeJS do rozwoju back-end. Jako narzędzie CRM wybraliśmy Zoho CRM.



Kryteria akceptacji: W planie projektu określono kryteria akceptacji dla każdej fazy, które obejmowały postęp prac rozwojowych, wyniki testów i wskaźniki jakości.



Plan komunikacji i współpracy: Rozumiemy znaczenie wspólnych wysiłków w tworzeniu znakomitych produktów. Współpracowaliśmy z klientem podczas cotygodniowych połączeń i regularnych wiadomości za pośrednictwem Slacka.



3. Rozwój witryny internetowej





Wynikiem fazy odkrywania był plan, którego nasz zespół mógł się trzymać podczas fazy rozwoju. Ułatwiło to naszemu zespołowi rozpoczęcie pracy, ponieważ szczegóły zakresu i produkty końcowe były dość proste. Wybraliśmy zestaw technologii, który przyspieszy rozwój, skróci czas wprowadzania na rynek i zoptymalizuje koszty rozwoju.





Po przeanalizowaniu ich wymagań, nasz zespół zasugerował wykorzystanie Gatsby y do tworzenia stron internetowych. Gatsby to nowoczesne środowisko do tworzenia stron internetowych, które wykorzystuje React do tworzenia błyskawicznie szybkich, statycznie generowanych stron internetowych.





Ponadto nasz zespół poświęcił szczególną uwagę projektowi i układowi witryny, uznając, że jest ona początkowym punktem kontaktu między klientem a jego pacjentami. Mając to na uwadze, nasz zespół projektowy stworzył interfejs użytkownika z -





Podejście zorientowane na użytkownika

Przejrzysta i intuicyjna nawigacja

Spójny branding

Hierarchia informacji

Odstępy i czytelność

Responsywność mobilna

Elementy wizualne





Do aktualizacji treści witryny skorzystaliśmy z Contentful – elastycznego i skalowalnego systemu zarządzania treścią (CMS), który umożliwia klientowi aktualizację treści w witrynie bez konieczności zmiany kodu.





Zadbaliśmy o to, aby produkt końcowy był zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek, gdyż będzie stanowił kluczowe źródło ruchu dla firmy.





4. Rozwój CRM





System CRM (Customer Relationship Management) jest kluczowy dla usprawnienia procesów sprzedaży i marketingu. Klient chciał jak najszybciej uruchomić MVP CRM przy ograniczonym budżecie. Ponadto chciał łatwej w użyciu platformy, która mogłaby usprawnić wewnętrzne procesy. Mając na uwadze te wymagania, zdecydowaliśmy się na użycie Zoho CRM.









Dostosowaliśmy Zoho CRM, aby idealnie dopasować się do wymagań administratorów i przedstawicieli handlowych. Narzędzie bezproblemowo obsługiwało pozyskiwanie leadów, konwersję i zarządzanie interakcją w całym cyklu sprzedaży i natychmiastowe generowanie raportów.





Wykorzystując adaptowalność Zoho CRM, bezproblemowo zintegrowaliśmy narzędzie ze stroną internetową klienta. Ta integracja zapewniła, że każde przesłanie formularza pacjenta automatycznie wygenerowało unikalnego leada w CRM, umożliwiając zespołowi sprzedaży monitorowanie i pielęgnowanie leadów z precyzją.





5. Rozwój portalu

Jednocześnie nasi programiści pracowali nad tworzeniem odrębnych portali, aby sprostać potrzebom różnych grup użytkowników, w tym przedstawicieli handlowych, pacjentów i pracowników służby zdrowia. Portale te przedstawiały zwięzłe podsumowania danych dostępnych w aplikacji, zwiększając zaangażowanie użytkowników i zarządzanie danymi.





Portal przedstawiciela handlowego: Ten portal został płynnie zintegrowany z CRM, zapewniając zespołowi sprzedaży solidne narzędzia do monitorowania i aktualizowania statusów użytkowników. Usprawniło to zarządzanie użytkownikami i zaangażowanie, zwiększając ogólną wydajność.







Portal pacjenta: Portal pacjenta umożliwia pacjentom autonomiczną aktualizację swoich informacji, składanie formularzy zrzeczenia się praw pacjenta, przesyłanie raportów z badań i planowanie wizyt za pośrednictwem łącza telezdrowotnego. Ta samoobsługowa funkcjonalność zwiększyła zaangażowanie i wygodę pacjenta.







Portal lekarza: Pracownicy służby zdrowia zostali wyposażeni w dedykowany portal do przeglądania dokumentacji pacjentów, sprawdzania wyników badań laboratoryjnych i przepisywania leków. Wykorzystaliśmy Zoho Signature, aby umieścić podpis lekarza bezpośrednio na receptach, zapewniając autentyczność i zgodność z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej.







Komunikacja i współpraca

Zespół Maruti Techlabs nawiązał stałą komunikację z klientem za pośrednictwem Slacka, ułatwiając regularne rozmowy i wiadomości, aby dostosować oczekiwania i zapewnić bieżące aktualizacje projektu. Takie podejście zapewniło, że obie grupy zachowały wspólne zrozumienie i pozostały zsynchronizowane przez cały projekt.





Użyliśmy Jira do zarządzania sprintem, pielęgnacji backlogu i śledzenia zadań roadmap, aby skutecznie zarządzać projektem. Nasz zespół postępował zgodnie z metodologią Agile , pracując nad kluczowymi kamieniami milowymi projektu. Produkty były udostępniane klientowi co dwa tygodnie, a my przeprowadzaliśmy cotygodniowe spotkania synchronizacyjne, aby omówić postępy w rozwoju.

Stos technologiczny

Wynik

Dzięki pełnemu zrozumieniu celów biznesowych i założeń projektu, Maruti Techlabs wykorzystało najwyższej klasy wiedzę techniczną, aby zbudować dla klienta wyjątkową platformę, która skutecznie zmodernizowała przestarzałe praktyki kliniczne.





Pomimo pracy w różnych strefach czasowych, nasz zespół zrealizował cały projekt w ciągu zaledwie czterech miesięcy, obejmujący stronę internetową, narzędzie CRM i portale. Uruchomienie strony internetowej było ogromnym sukcesem, a Maruti Techlabs nadal angażuje się we wspieranie klienta poprzez ciągły rozwój i wsparcie. Dowiedz się, w jaki sposób nasze usługi rozwoju oprogramowania mogą przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.





