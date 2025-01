Ike U Ya Hanya Eka Mainnet: Ku Pfulela Liquid Staking Eka Aleph Zero

LONDON, United Kingdom, November 21st, 2024/Chainwire/--Ike yi tinyungubyisa hi ku tivisa ku simekiwa ka ximfumo ka Liquid Staking Token ya yona (LST), sA0, eka Aleph Zero. Xiendlakalo lexi xa nkoka xi nyika vaaki va Aleph Zero ndlela leyintshwa yo tihlanganisa na netiweke hi ku nyika ku cinca-cinca ka staking handle ko tekela ehansi hakelo.

Xana sA0 I Yini?

sA0 i Liquid Staking Token ya ntumbuluko ya Ike, leyi endleriweke ku ndlandlamuxa ntokoto wa ku staka eka Aleph Zero. Hi sA0, vatirhisi va nga veka tithokini ta vona ta AZERO ekhombyeni ku seketela vuhlayiseki bya netiweke na ku kuma hakelo, hinkwaswo leswi va ri karhi va hlayisa nhundzu ya vona yi ri karhi yi khuluka. Leswi swi vula leswaku va nga tirhisa tithokini ta sA0 eka ikhosisteme hinkwayo ya Aleph Zero, ku pfula swivandlanene leswintshwa swa ku nghenelela na ku kula. Leswi vulaka leswaku, sA0 yi nyika matimba eka vatirhisi ku “stake and use” hi nkarhi wun’we.

sA0 Mimbuyelo

Liquidity Yi Hlangana na Hakelo: Vatirhisi va kuma tithokini ta sA0 hi ku cincana hi AZERO ya vona leyi vekiweke, leswi va endlaka va kota ku tshama va ri liquid loko va ri karhi va ya emahlweni va kuma hakelo.

Ku Hlanganisiwa lokunene: sA0 yi hlanganisa hi ndlela yo pfumala swiphiqo na ikhosisteme ya DeFi leyi kulaka ya Aleph Zero, ku tumbuluxa vukorhokeri byo tala na nkoka eka vateki.

Vuhlayiseki bya Netiweke lebyi Tiyeke: Hi ku khutaza ku nghenelela lokukulu eka ku veka, sA0 yi seketela vuhlayiseki hinkwabyo na ku tiyisela ka netiweke ya Aleph Zero.

Ku Aka Ku Ya Eka Nhluvukiso Wa Vulawuri

Ku sunguriwa ka sA0 i goza ra nkoka eka mepe wa ndlela wa Ike ku ya eka ku hangalasiwa ka vulawuri loku yaka emahlweni. Ku tiyisisa leswaku vunyingi bya swivandla swi pfulekile ku nghena handle ka mpfumelelo loko vulawuri byi hanya, Ike u sungurile na 7 wa vatiyisisi vo sungula ku katsa Xitirhisiwa xa Deutsche Telekom & . STC ya le Bahrain . Tanihi xiphemu xa riendzo leri, Ike ku nga ri khale yi ta nghenisa swihlawulekisi swa vulawuri leswi fambiwaka hi vaaki, ku katsa na ku tsarisiwa ka vatiyisisi lava nga riki na mpfumelelo, eku sunguleni ku ringanisa ku va na 30 wa swivandla leswi nga na phurosese ya ku hlanganisa ya on-chain leyi nga erivaleni hi ku hetiseka. Leswi swi ta endla leswaku ku va na ikhosisteme ya vatiyisisi leyi cinca-cincaka na ku phikizana, laha vaaki va nga ta tlanga xiave xa le xikarhi eka ku teka swiboho.





Stephen Novenstern, Musunguri wa Ike, u vule leswi:





“Ku simekiwa ka mainnet ka sA0 ku fungha nkarhi wo tsakisa eka havumbirhi bya Ike na vaaki va Aleph Zero. sA0 yi nyika xitirhisiwa xa matimba xo veka mali loko hi ri karhi hi hlayisa mali leyi nga kona, naswona i masungulo ntsena ya ku tinyiketela ka hina ku aka ikhosisteme leyi hangalasiweke, leyi fambiwaka hi vaaki. Ku sukela eku sunguleni ka Phurojeke ya Ike, hi lave ku aka Phurotokholo ya ku Hlayisa Mali leyi nga ta pfula ntsena mali leyi nga vekiwa; hi lave ku veka Ike DAO eka vulawuri bya leswaku i tiphesente tihi leti Mutiyisisi un’wana na un’wana a ti kumaka, na leswaku yi nga vi na mpfumelelo wo nghena eka nxaxamelo wa [Validator Registry].”

I Yini Lexi Landzelaka?

Leswi sA0 sweswi yi hanyaka, Ike yi rhamba vaaki va Aleph Zero ku lavisisa mimpfuno ya liquid staking. Eka tinhweti leti taka, Ike yi ta kongomisa eka ku ndlandlamuxa vukorhokeri bya sA0 endzeni ka ikhosisteme na ku humesa swihlawulekisi swa vulawuri leswi yaka emahlweni swi nyika matimba eka vaaki ku vumba vumundzuku bya vona. Vatirhisi va nga vona swo tala eka Ike Docs laha .

Malunghana na Ike

Ike i kaya ra tikontiraka to tlhariha ta sA0 Liquid Staking Protocol leti hanyaka eka Aleph Zero WASM. Swin’we na vaaki, vatiyisisi, na vaaki van’wana eka ikhosisteme, hi xisekelo va le ku vumbekeni hi vuntshwa ka netiweke, va tisa mali leyi nga kona eka leyara ya le hansi, hakelo leyi nga vumbiwaka, ku engetela ku nghenelela naswona eku heteleleni va ndlandlamuxa vuhlayiseki bya netiweke.





Hi ku kuma nhlohlotelo eka vutshila bya Majapani bya Ikebana, Ike yi tinyiketerile ku kurisa ikhosisteme leyi twanaka na ku tiyisela. Hi ku nyika vatirhisi ku cincacinca na mali eka riendzo ra vona ro veka mali, Ike yi nyika matimba eka vaaki va Aleph Zero ku pfula vuswikoti lebyi heleleke bya nhundzu ya vona loko va ri karhi va hoxa xandla eka ku kula na ku tshamiseka ka netiweke. Vatirhisi va nga tshama va ri karhi va tivisiwa hi swiendlakalo swa sweswinyana na ku tihlanganisa na vanhu van’wana lava nga na miehleketo yo fana hi ku joyina Ike Ku nga twanani vaaki na ku landzelela Twitter .

