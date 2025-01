Ike se lanza en la red principal: cómo desbloquear el staking líquido en Aleph Zero

LONDRES, Reino Unido, 21 de noviembre de 2024/Chainwire/--Ike se enorgullece de anunciar el lanzamiento oficial de su Liquid Staking Token (LST), sA0, en Aleph Zero. Este hito ofrece a la comunidad de Aleph Zero una nueva forma de interactuar con la red al ofrecer flexibilidad de staking sin comprometer las recompensas.

sA0 es el token de staking líquido nativo de Ike, diseñado para mejorar la experiencia de staking en Aleph Zero. Con sA0, los usuarios pueden hacer staking de sus tokens AZERO para respaldar la seguridad de la red y ganar recompensas, todo mientras mantienen sus activos líquidos. Esto significa que pueden usar tokens sA0 en todo el ecosistema de Aleph Zero, lo que desbloquea nuevas oportunidades de participación y crecimiento. Es decir, sA0 permite a los usuarios "hacer staking y usar" al mismo tiempo.

El lanzamiento de sA0 es un paso significativo en la hoja de ruta de Ike hacia la descentralización progresiva. Para garantizar que la mayoría de los espacios estén abiertos para la entrada sin permiso cuando la gobernanza esté activa, Ike lanzó 7 validadores iniciales incluido Telekom alemana & STC Bahréin Como parte de este proceso, Ike pronto presentará funciones de gobernanza impulsadas por la comunidad, incluido el registro de validadores sin permiso, que inicialmente se ampliará hasta tener 30 espacios con un proceso de vinculación en cadena totalmente transparente. Esto permitirá un ecosistema de validadores dinámico y competitivo, en el que la comunidad desempeñará un papel central en la toma de decisiones.

Stephen Novenstern, fundador de Ike, comentó:

“El lanzamiento de la red principal de sA0 marca un momento emocionante tanto para Ike como para la comunidad de Aleph Zero. sA0 ofrece una herramienta poderosa para hacer staking mientras se mantiene la liquidez, y es solo el comienzo de nuestro compromiso de construir un ecosistema descentralizado impulsado por la comunidad. Desde el inicio del Proyecto Ike, queríamos construir un Protocolo de Staking Líquido que no solo desbloqueara la liquidez en staking; queríamos poner a la DAO de Ike en control del porcentaje que obtiene cada Validador, y que no se le exija permiso para ingresar a la lista [del Registro de Validadores]”.