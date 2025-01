Ike vai en directo na rede principal: desbloqueo de Liquid Staking en Aleph Zero

LONDRES, Reino Unido, 21 de novembro de 2024/Chainwire/--Ike ten o orgullo de anunciar o lanzamento oficial do seu Liquid Staking Token (LST), sA0, en Aleph Zero. Este fito ofrece á comunidade Aleph Zero unha nova forma de interactuar coa rede ofrecendo flexibilidade de aposta sen comprometer as recompensas.

Que é sA0?

sA0 é o Liquid Staking Token nativo de Ike, deseñado para mellorar a experiencia de staking en Aleph Zero. Con sA0, os usuarios poden apostar os seus tokens AZERO para apoiar a seguridade da rede e gañar recompensas, mentres manteñen líquidos os seus activos. Isto significa que poden usar fichas sA0 en todo o ecosistema de Aleph Zero, desbloqueando novas oportunidades de participación e crecemento. É dicir, sA0 faculta aos usuarios para "estacar e usar" ao mesmo tempo.

sA0 Beneficios

Liquidity Meets Rewards: os usuarios reciben fichas sA0 a cambio do seu AZERO apostado, o que lles permite manterse líquido mentres seguen gañando recompensas.

Integración fluida: sA0 intégrase perfectamente co crecente ecosistema DeFi de Aleph Zero, creando máis utilidade e valor para os participantes.

Seguridade de rede máis forte: ao fomentar unha maior participación na aposta, sA0 apoia a seguridade e a resistencia global da rede Aleph Zero.

Construíndo cara a unha descentralización progresiva

O lanzamento de sA0 é un paso significativo na folla de ruta de Ike cara á descentralización progresiva. Asegurando que a maioría dos espazos estean abertos para a entrada sen permiso cando o goberno está en directo, lanzou Ike 7 validadores iniciais incluíndo Deutsche Telekom & STC Bahrein . Como parte desta viaxe, Ike introducirá en breve funcións de goberno impulsadas pola comunidade, incluíndo o rexistro de validadores sen permisos, escalando inicialmente para ter 30 slots cun proceso de vinculación na cadea totalmente transparente. Isto permitirá un ecosistema de validadores dinámico e competitivo, coa comunidade xogando un papel central na toma de decisións.





Stephen Novenstern, fundador de Ike, comentou:





"O lanzamento da rede principal de sA0 marca un momento emocionante tanto para Ike como para a comunidade Aleph Zero. sA0 ofrece unha poderosa ferramenta para apostar mantendo a liquidez, e é só o comezo do noso compromiso de construír un ecosistema descentralizado e impulsado pola comunidade. Desde o inicio do Proxecto Ike, queriamos construír un protocolo de participación líquida que non só desbloquease a liquidez apostada; queriamos que o Ike DAO controlase a porcentaxe que obtén cada validador e que non teña permiso para entrar na lista [Rexistro de validadores]".

Que segue?

Con sA0 agora en directo, Ike invita á comunidade Aleph Zero a explorar os beneficios do staking líquido. Nos próximos meses, Ike centrarase en expandir a utilidade de sA0 dentro do ecosistema e en implementar funcións de goberno que capaciten aínda máis á comunidade para moldear o seu futuro. Os usuarios poden ver máis na páxina Ike Docs aquí .

Sobre Ike

Ike é a casa dos contratos intelixentes sA0 Liquid Staking Protocol en directo en Aleph Zero WASM. Xunto coa comunidade, os validadores e outros creadores do ecosistema, están a remodelar fundamentalmente a rede, proporcionando liquidez na capa base, recompensas compoñebles, aumentando a participación e, en definitiva, mellorando a seguridade da rede.





Inspirándose na arte xaponesa de Ikebana, Ike comprométese a fomentar un ecosistema harmonioso e resistente. Ao proporcionar aos usuarios flexibilidade e liquidez na súa viaxe de apostas, Ike capacita á comunidade Aleph Zero para liberar todo o potencial dos seus activos ao tempo que contribúe ao crecemento e estabilidade da rede. Os usuarios poden manterse actualizados sobre os últimos desenvolvementos e interactuar con outras persoas afíns uníndose a Como Discord comunidade e seguindo Twitter .

Contacto

Director de Crecemento

Alexios Konstantinidis

Ike

[email protected]

