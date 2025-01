Ike va in diretta su Mainnet: sbloccare lo staking liquido su Aleph Zero

LONDRA, Regno Unito, 21 novembre 2024/Chainwire/--Ike è orgogliosa di annunciare il lancio ufficiale del suo Liquid Staking Token (LST), sA0, su Aleph Zero. Questa pietra miliare fornisce alla comunità di Aleph Zero un nuovo modo di interagire con la rete offrendo flessibilità di staking senza compromettere le ricompense.

Che cosa è sA0?

sA0 è il Liquid Staking Token nativo di Ike, progettato per migliorare l'esperienza di staking su Aleph Zero. Con sA0, gli utenti possono mettere in staking i loro token AZERO per supportare la sicurezza della rete e guadagnare premi, il tutto mantenendo liquidi i loro asset. Ciò significa che possono usare i token sA0 nell'ecosistema di Aleph Zero, sbloccando nuove opportunità di partecipazione e crescita. Ciò significa che sA0 consente agli utenti di "mettere in staking e usare" allo stesso tempo.

Vantaggi sA0

Liquidità e premi: gli utenti ricevono token sA0 in cambio dei loro AZERO puntati, consentendo loro di mantenere liquidità continuando a guadagnare premi.

Integrazione fluida: sA0 si integra perfettamente con il crescente ecosistema DeFi di Aleph Zero, creando maggiore utilità e valore per gli staker.

Maggiore sicurezza della rete: incoraggiando una maggiore partecipazione allo staking, sA0 supporta la sicurezza e la resilienza complessive della rete Aleph Zero.

Verso una progressiva decentralizzazione

Il lancio di sA0 è un passo significativo nella tabella di marcia di Ike verso la decentralizzazione progressiva. Garantendo che la maggior parte degli slot siano aperti per l'ingresso senza autorizzazione quando la governance è attiva, Ike ha lanciato con 7 validatori iniziali compreso Telecomunicazioni tedesche e STC Bahrein . Come parte di questo percorso, Ike introdurrà presto funzionalità di governance basate sulla comunità, tra cui la registrazione del validatore senza autorizzazione, inizialmente scalabile per avere 30 slot con un processo di bonding on-chain completamente trasparente. Ciò consentirà un ecosistema di validatori dinamico e competitivo, con la comunità che svolge un ruolo centrale nel processo decisionale.





Stephen Novenstern, fondatore di Ike, ha commentato:





"Il lancio della mainnet di sA0 segna un momento emozionante sia per Ike che per la community di Aleph Zero. sA0 offre un potente strumento per lo staking mantenendo la liquidità, ed è solo l'inizio del nostro impegno nel costruire un ecosistema decentralizzato e guidato dalla community. Fin dall'inizio del progetto Ike, volevamo costruire un protocollo Liquid Staking che non avrebbe solo sbloccato la liquidità in staking; volevamo mettere l'Ike DAO al controllo della percentuale che ogni Validator ottiene e che non fosse necessario alcun permesso per entrare nell'elenco [Validator Registry]".

Cosa succederà ora?

Con sA0 ora attivo, Ike invita la comunità di Aleph Zero a esplorare i vantaggi dello staking liquido. Nei prossimi mesi, Ike si concentrerà sull'espansione dell'utilità di sA0 all'interno dell'ecosistema e sul lancio di funzionalità di governance che consentano ulteriormente alla comunità di plasmare il proprio futuro. Gli utenti possono vedere di più in Documenti di Ike qui .

Informazioni su Ike

Ike è la sede degli smart contract del protocollo sA0 Liquid Staking in diretta su Aleph Zero WASM. Insieme alla comunità, ai validatori e ad altri costruttori nell'ecosistema, stanno rimodellando radicalmente la rete, offrendo liquidità al livello di base, ricompense componibili, aumentando la partecipazione e, in definitiva, migliorando la sicurezza della rete.





Traendo ispirazione dall'arte giapponese dell'Ikebana, Ike si impegna a promuovere un ecosistema armonioso e resiliente. Offrendo agli utenti flessibilità e liquidità nel loro percorso di staking, Ike consente alla comunità di Aleph Zero di liberare il pieno potenziale dei propri asset, contribuendo al contempo alla crescita e alla stabilità della rete. Gli utenti possono rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi e interagire con altre persone che la pensano come loro unendosi al Discordanza di Ike comunità e seguito Cinguettio .

Contatto

Direttore della crescita

Alessio Costantino

Io

[email protected]

Questa storia è stata distribuita come comunicato da Chainwire nell'ambito del Business Blogging Program di HackerNoon. Scopri di più sul programma Qui