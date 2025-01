BIT Mining (NYSE: BTCM) Yi Vekisa Eka Prosper’s Native Tokens Ku Seketela Ku Tiyisisa Letintshwa Eka Bitcoin Mining

CAYMAN ISLANDS, Cayman Islands, November 14th, 2024/Chainwire/--Prosper, protocol leyi hangalasiweke leyi hlanganisaka matimba ya migodi ya Bitcoin ya giredi ya nhlangano eka nketani naswona yi kongomisa ku pfula vuswikoti bya Bitcoin hi ku tirhisa vurimi bya mali, namuntlha yi tivise vuvekisi lebyintshwa eka ndhawu ya yona ya rikwavo project token PROS hi yin’wana ya tikhamphani leti rhangelaka ta migodi ya cryptocurrency Bit Mining Limited(NYSE:BTCM).





Ku kongomisa ka maqhinga lamantshwa ya Prosper eka migodi ya Bitcoin na ikhosisteme yo anama ya Bitcoin swi amukeriwile kahle hi vaaki. Tanihi xiphemu xa ku cinca loku ka maqhinga, Prosper yi tirhisana na vatlangi va indasitiri lava dumeke ku kuma vukorhokeri byo hambana na swikumiwa ku tisa ku hetisisiwa ka giredi ya nhlangano eku lawuleni ka hashrate ya yona ya migodi.





Vuvekisi lebyi ku suka eka BIT Mining byi yimela ku tiyisisiwa kun’wana ka nkoka ka thesisi ya Prosper hi vaseketeri va swivandlanene. Ku engetela eka nxaxamelo lowu kulaka wa Prosper wa vatirhisani va indasitiri va xiyimo xa le henhla na vavekisi va swa timali lava rharhanganeke (ku katsa na vuvekisi lebyi nga tivisiwa sweswinyana hi... Xifundzankulu xa Waterdrip ), Xiringanyeto xa nkoka xa Prosper xi tlhela xi twala na tikhamphani ta migodi ya cryptocurrency leti tisaka ntokoto wo anama eka matirhelo ya migodi na ku twisisa loku tiyeke ka ikhosisteme.





Vuvekisi lebyi byi fambisana na nkongomiso wa maqhinga ya Prosper naswona byi seketela xivono xa yona lexintshwa.

Malunghana na BIT Mining Limited

BIT Vumaki bya le Mugodini (NYSE: BTCM) i khamphani leyi rhangelaka ya migodi ya cryptocurrency leyi fambiwaka hi thekinoloji leyi nga na matirhelo eka migodi ya cryptocurrency, matirhelo ya senthara ya data, na vumaki bya michini ya migodi. Khamphani yi tumbuluxa hi ndlela ya maqhinga nkoka wa nkarhi wo leha eka indasitiri hinkwayo hi ikhosisteme ya yona ya cryptocurrency.





Yi khomiwile hi tisenthara ta yona ta datha leti nga durhiki ngopfu leti tiyisaka ku vuyeriwa ka yona hi ku khuluka ka mali loku tiyeke, khamphani yi tlhela yi endla matirhelo yo tiyimela hi yoxe lama ndlandlamuxaka ku tiyisela ka yona ka makete hi ku tirhisa michini ya migodi leyi tiyimeleke na leyi xaviweke ku titoloveta hi ndlela yo pfumala swiphiqo eka minxavo ya mali ya crypto leyi cinca-cincaka.





Khamphani yi tlhela yi va na tichipi ta BTC ta 7-nanometer naswona yi na vuswikoti byo tiya eka nhluvukiso wa vachayeri va le mugodini va LTC/DOGE na vatirhi va le mugodini va ETC.

Malunghana na Prosper

Ku humelela i protocol leyi hangalasiweke eka vaaki lava pfumelaka hakunene eka Bitcoin, ku nyika ku paluxiwa loku heleleke eka hashrate hinkwayo ya Bitcoin na Bitcoin hi ku hlanganisa matimba ya migodi ya giredi ya nhlangano ya Bitcoin eka ketane, naswona yi kongomisa ku pfula hi ku hetiseka vuswikoti bya Bitcoin. Ku kuma vuxokoxoko byo tala, vatirhisi va nga endzela ku humelela-fi.com kumbe u landzela X (khale ka Twitter) . .

Hlanganisa

Ku humelela

