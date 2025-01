BIT Mining (NYSE: BTCM) investe nei token nativi di Prosper per supportare il nuovo focus sul mining di Bitcoin

ISOLE CAYMAN, Isole Cayman, 14 novembre 2024/Chainwire/--Prosper, un protocollo decentralizzato che collega la potenza di mining di Bitcoin di livello istituzionale on-chain e che mira a liberare il potenziale di Bitcoin attraverso il liquidity farming, ha annunciato oggi un nuovo investimento nel suo token di progetto nativo PROS da parte di una delle principali società di mining di criptovalute, Bit Mining Limited (NYSE:BTCM).





Il nuovo focus strategico di Prosper sul mining di Bitcoin e sull'ecosistema Bitcoin più ampio è stato ben accolto dalla comunità. Come parte di questo cambiamento strategico, Prosper collabora con importanti attori del settore per ottenere vari servizi e prodotti per fornire un'esecuzione di livello istituzionale nella gestione del suo hashrate di mining.





Questo investimento da parte di BIT Mining rappresenta un'altra significativa convalida della tesi di Prosper da parte dei sostenitori istituzionali. Oltre al crescente elenco di partner di settore di alto livello e investitori finanziari sofisticati di Prosper (tra cui un investimento annunciato di recente da Capitale di Waterdrip ), la proposta di valore di Prosper trova riscontro anche nelle aziende di mining di criptovalute che vantano una vasta esperienza nelle operazioni di mining e una solida conoscenza dell'ecosistema.





Questo investimento è in linea con la direzione strategica di Prosper e supporta la sua nuova visione.

Informazioni su BIT Mining Limited

Estrazione di BIT (NYSE: BTCM) è una società leader nel mining di criptovalute basata sulla tecnologia, con attività nel mining di criptovalute, nella gestione di data center e nella produzione di macchine per il mining. La società sta creando strategicamente valore a lungo termine in tutto il settore con il suo ecosistema di criptovalute.





Grazie ai suoi data center economicamente vantaggiosi che rafforzano la sua redditività con un flusso di cassa costante, l'azienda conduce anche operazioni di auto-mining che migliorano la sua resilienza sul mercato sfruttando macchine per il mining auto-sviluppate e acquistate per adattarsi senza problemi ai prezzi dinamici delle criptovalute.





L'azienda possiede anche chip BTC a 7 nanometri e ha grandi capacità nello sviluppo di miner LTC/DOGE e miner ETC.

Informazioni su Prosper

Prosperare è un protocollo decentralizzato per una comunità che crede veramente in Bitcoin, che fornisce piena esposizione su Bitcoin hashrate e Bitcoin tramite il bridging del potere di mining Bitcoin di livello istituzionale on-chain, e mira a sbloccare completamente il potenziale di Bitcoin. Per maggiori informazioni, gli utenti possono visitare prosper-fi.com o segui su X (in precedenza Twitter) .

Contatto

Prosperare

[email protected]

Questa storia è stata distribuita come comunicato da Chainwire nell'ambito del Business Blogging Program di HackerNoon. Scopri di più sul programma Qui