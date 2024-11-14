ການຂຸດຄົ້ນ BIT (NYSE: BTCM) ລົງທຶນໃນ Tokens ພື້ນເມືອງຂອງ Prosper ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຈຸດສຸມໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin

ໝູ່ເກາະ CAYMAN, ໝູ່ເກາະ Cayman, ວັນທີ 14 ພະຈິກ, 2024/Chainwire/--Prosper, ພິທີການແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂົວຕໍ່ລະບົບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ລະດັບສະຖາບັນ ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກທ່າແຮງຂອງ Bitcoin ຜ່ານການເຮັດກະສິກຳທີ່ມີສະພາບຄ່ອງ, ມື້ນີ້ໄດ້ປະກາດການລົງທຶນໃໝ່ໃນຖິ່ນກຳເນີດຂອງມັນ. ໂຄງການ token PROS ໂດຍຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາ Bit Mining Limited (NYSE: BTCM).
ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງ Prosper ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແລະລະບົບນິເວດ Bitcoin ທີ່ກວ້າງຂວາງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດນີ້, Prosper ຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜູ້ຫຼິ້ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການແລະຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເພື່ອສະຫນອງການປະຕິບັດລະດັບສະຖາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງ hashrate ການຂຸດຄົ້ນຂອງມັນ.
ການລົງທືນນີ້ຈາກ BIT Mining ເປັນຕົວແທນຂອງການກວດສອບຫຼັກຖານຂອງ Prosper ໂດຍຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນສະຖາບັນ. ນອກເຫນືອຈາກການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ Prosper ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານອຸດສາຫະກໍາຊັ້ນນໍາແລະນັກລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນ (ລວມທັງການລົງທຶນທີ່ປະກາດເມື່ອໄວໆມານີ້ໂດຍ
ການລົງທຶນນີ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງ Prosper ແລະສະຫນັບສະຫນູນວິໄສທັດໃຫມ່ຂອງມັນ.
ຍຶດຫມັ້ນໂດຍສູນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເສີມສ້າງກໍາໄລທີ່ມີກະແສເງິນສົດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍລິສັດຍັງດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຕະຫຼາດໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ພັດທະນາຕົນເອງແລະຊື້ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບລາຄາ cryptocurrency ແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ບໍລິສັດຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຊິບ BTC 7-nanometer ແລະມີຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການພັດທະນາແຮ່ທາດ LTC / DOGE ແລະຜູ້ແຮ່ທາດ ETC.
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Blogging ທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ