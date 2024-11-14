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ການຂຸດຄົ້ນ BIT (NYSE: BTCM) ລົງທຶນໃນ Tokens ພື້ນເມືອງຂອງ Prosper ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຈຸດສຸມໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoinໂດຍ@chainwire

ການຂຸດຄົ້ນ BIT (NYSE: BTCM) ລົງທຶນໃນ Tokens ພື້ນເມືອງຂອງ Prosper ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຈຸດສຸມໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin

ໂດຍ Chainwire2m2024/11/14
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Prosper, ເປັນຂົວຕໍ່ອະນຸສັນຍາການກະຈາຍອໍານາດການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ລະດັບສະຖາບັນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກທ່າແຮງຂອງ Bitcoin ໂດຍຜ່ານການກະສິກໍາທີ່ມີສະພາບຄ່ອງ. BIT Mining Limited, ຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາ, ປະກາດການລົງທຶນໃຫມ່ໃນ token PROS ໂຄງການພື້ນເມືອງຂອງຕົນ. ການລົງທຶນນີ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງ Prosper ແລະສະຫນັບສະຫນູນວິໄສທັດໃຫມ່ຂອງມັນ.
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ໝູ່ເກາະ CAYMAN, ໝູ່ເກາະ Cayman, ວັນທີ 14 ພະຈິກ, 2024/Chainwire/--Prosper, ພິທີການແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂົວຕໍ່ລະບົບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ລະດັບສະຖາບັນ ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກທ່າແຮງຂອງ Bitcoin ຜ່ານການເຮັດກະສິກຳທີ່ມີສະພາບຄ່ອງ, ມື້ນີ້ໄດ້ປະກາດການລົງທຶນໃໝ່ໃນຖິ່ນກຳເນີດຂອງມັນ. ໂຄງການ token PROS ໂດຍຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາ Bit Mining Limited (NYSE: BTCM).


ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງ Prosper ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແລະລະບົບນິເວດ Bitcoin ທີ່ກວ້າງຂວາງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດນີ້, Prosper ຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜູ້ຫຼິ້ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການແລະຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເພື່ອສະຫນອງການປະຕິບັດລະດັບສະຖາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງ hashrate ການຂຸດຄົ້ນຂອງມັນ.


ການລົງທືນນີ້ຈາກ BIT Mining ເປັນຕົວແທນຂອງການກວດສອບຫຼັກຖານຂອງ Prosper ໂດຍຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນສະຖາບັນ. ນອກເຫນືອຈາກການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ Prosper ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານອຸດສາຫະກໍາຊັ້ນນໍາແລະນັກລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນ (ລວມທັງການລົງທຶນທີ່ປະກາດເມື່ອໄວໆມານີ້ໂດຍ Waterdrip Capital ), ການສະເຫນີມູນຄ່າຂອງ Prosper ຍັງ resonates ກັບບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ທີ່ນໍາເອົາປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບນິເວດ.


ການລົງທຶນນີ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງ Prosper ແລະສະຫນັບສະຫນູນວິໄສທັດໃຫມ່ຂອງມັນ.

ກ່ຽວກັບ BIT Mining Limited

ການຂຸດຄົ້ນ BIT (NYSE: BTCM) ເປັນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີການດໍາເນີນງານໃນການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, ການດໍາເນີນງານຂອງສູນຂໍ້ມູນ, ແລະການຜະລິດເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ບໍລິສັດແມ່ນຍຸດທະສາດການສ້າງມູນຄ່າໃນໄລຍະຍາວໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີລະບົບນິເວດ cryptocurrency ຂອງຕົນ.


ຍຶດຫມັ້ນໂດຍສູນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເສີມສ້າງກໍາໄລທີ່ມີກະແສເງິນສົດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍລິສັດຍັງດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຕະຫຼາດໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ພັດທະນາຕົນເອງແລະຊື້ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບລາຄາ cryptocurrency ແບບເຄື່ອນໄຫວ.


ບໍລິສັດຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຊິບ BTC 7-nanometer ແລະມີຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການພັດທະນາແຮ່ທາດ LTC / DOGE ແລະຜູ້ແຮ່ທາດ ETC.

ກ່ຽວກັບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ

ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນອະນຸສັນຍາການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ເຊື່ອໃນ Bitcoin ຢ່າງແທ້ຈິງ, ສະຫນອງການເປີດເຜີຍຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທົ່ວ Bitcoin hashrate ແລະ Bitcoin ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງອໍານາດການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ລະດັບສະຖາບັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກທ່າແຮງຂອງ Bitcoin ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ prosper-fi.com ຫຼືປະຕິບັດຕາມ X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter) .

ຕິດຕໍ່

ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ

[email protected]

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Blogging ທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


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