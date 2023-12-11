ZKFair'in Tokenomik Modelinin Gizemini Ortaya Çıkarmak





7 Aralık 2023'te topluluk odaklı xZK L2 ağı ZKFair, test ağının başlatıldığını resmi olarak duyurdu ve kapılarını tüm topluluk kullanıcılarına açtı.









Proje henüz başlangıç aşamasında olup, testnet aşamasında kullanıcıların zincirler arası işlemler gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır.





Testnet dönemi boyunca proje, Swap, kredi verme, NFT pazarı, oyun gibi ekosistem projelerini kademeli olarak tanıtmayı ve Orbiter, Space ID, OKX Wallet, Bitget Wallet, TP Wallet, Izumi, Meson gibi önemli projelerle işbirliği yapmayı ve ilgili projeleri açıklamayı planlıyor. özellikler. Beklenen ana ağın lansmanının 20 Aralık civarında olması bekleniyor.





ZKFair, sıradan kullanıcılar için yüksek değerlemeler ve giriş engelleri de dahil olmak üzere mevcut ZK L2 ekosistemindeki sorunlu noktaları ele almaya odaklanan bir topluluk hareketidir. Polygon CDK, Celestia DA ve Lumoz ZK-RaaS tabanlı ilk L2 ağını işaretleyerek %100 adil bir lansman sağlıyor.





ZKFair test ağının piyasaya sürüldüğü gün, 30.000'den fazla kullanıcı toplulukla etkileşime geçerek test ağı etkileşimlerine aktif olarak katıldı. Yenilikçi ekonomik model, topluluğun ilgisinin odak noktası olmuştur ve bu makale, ZKFair tarafından başlatılan yenilikçi %100 topluluk Fuar Lansmanı modunu tanıtmayı amaçlamaktadır.





ZKFair, gaz ücreti tokeni olarak USDC'yi kullanıyor ve ödül tokenı ZKF'nin toplam 10 milyar arzı var ve tahsisi şu şekilde:









Gaz ücreti airdrop için %75: ZKFair ana ağında işlem ücreti üreten kullanıcılar, gaz ücreti airdrop programı başlatıldığında (ana ağın lansmanından 3-5 gün sonra bekleniyor) ZKF tokenleri cinsinden airdrop ödülleri alacaklar. Limit 3 milyon dolar, ilk gelen alır.



Topluluk airdrop'u için %25: Lumoz puan sahipleri için %8 (Lumoz web sitesinde görüntülenebilir). Polygon topluluğu için %8 (özel airdrop yöntemi belirlenecektir). ZKSync, Scroll, ZKSpace ve Linea toplulukları için %2 (son 2 aydaki etkileşimli adresler). Erken koda katkıda bulunanlar için %2. Ordinals topluluk token sahipleri için %5 (ZKFair BTC ekosistemini destekleyene kadar bu airdrop'un kilidi hemen açılmayacaktır). *Ordinals topluluğunun ruhunu takdir etmek, topluluk kullanıcılarına sürekli öncelik vermek ve vizyonumuzla iyi uyum sağlamak. Dolayısıyla ZKFair, Ordinals topluluğuna %5'lik token tahsisini airdrop yapan ilk proje oldu.





Lansmanda mutlak adaleti sağlamak için, ZKFair gaz ücreti airdrop programının belirli ayrıntıları lansmandan önce açıklanacak. Tüm süreç, hiçbir VC katılımını, ön madencilik yapılmasını ve hiçbir çekinceyi hedeflememektedir.





ZKFair gas ücreti airdrop programının sona ermesinin ardından ZKFair, ZKF token airdrop taleplerini tüm uygun kullanıcılara açacak. Kullanıcılar, airdrop ödüllerini 10 günlük bir süre içinde resmi web sitesindeki belirlenmiş bir sayfa aracılığıyla talep edebilirler. Bu süre sonunda talep edilmeyen jetonlar kaybedilmiş sayılacak ve daha sonra imha edilecektir. ZKFair ekibi gelecekte token ihraç etmeyeceğini taahhüt eder.





ZKFair'in ortaya çıkışı, ZK ekosistemindeki adalet ve kullanıcı katılımındaki zorlukları ele alıyor. Topluluk odaklı ZK L2 ağlarının ölçeklenebilir büyümesini savunarak endüstri gelişimine rehberlik etmeyi amaçlıyor. Topluluk desteği bu yolculuk için çok önemlidir ve tüm kullanıcıları ZKFair'e katılmaya, tartışmalara katkıda bulunmaya, fikirleri paylaşmaya ve kullanıcının niyetlerini ve yeteneklerini yansıtan bir ZK ekosistemini şekillendirmenin parçası olmaya teşvik ediyoruz. ZK'nın geleceğini birlikte yeniden tanımlayalım!





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Bu hikaye Lumos (eski adıyla Opside) tarafından HackerNoon'un İş Blogu Programı kapsamında yayımlandı. Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://business.hackernoon.com/



