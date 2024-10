Desmistificando o modelo Tokenomic da ZKFair

Em 7 de dezembro de 2023, ZKFair, a rede xZK L2 voltada para a comunidade, anunciou oficialmente o lançamento de sua testnet, abrindo suas portas para todos os usuários da comunidade.









O projeto ainda está em seus estágios iniciais, permitindo aos usuários realizar diversas operações, como transações entre cadeias, durante a fase de testnet.





Ao longo do período testnet, o projeto planeja introduzir progressivamente projetos de ecossistema como Swap, empréstimos, mercado NFT, jogos, e colaborar com projetos notáveis como Orbiter, Space ID, OKX Wallet, Bitget Wallet, TP Wallet, Izumi, Meson, revelando os correspondentes características. O lançamento antecipado da mainnet está previsto para 20 de dezembro.





ZKFair é um movimento comunitário focado em abordar os pontos problemáticos do atual ecossistema ZK L2, incluindo altas avaliações e barreiras de entrada para usuários comuns. Marca a primeira rede L2 baseada em Polygon CDK, Celestia DA e Lumoz ZK-RaaS, garantindo um lançamento 100% justo.





No dia do lançamento do testnet ZKFair, mais de 30.000 usuários se envolveram com a comunidade, participando ativamente das interações do testnet. O modelo econômico inovador tem sido um ponto focal de interesse da comunidade, e este artigo tem como objetivo apresentar o inovador modo de lançamento de feira 100% comunitário iniciado pela ZKFair.





A ZKFair utiliza USDC como token de taxa de gás, e seu token de recompensa, ZKF, tem um suprimento total de 10 bilhões, alocado da seguinte forma:









75% para o lançamento aéreo da taxa de gás: Os usuários que geram taxas de transação na rede principal ZKFair receberão recompensas de lançamento aéreo em tokens ZKF assim que o programa de lançamento aéreo de taxa de gás for lançado (esperado de 3 a 5 dias após o lançamento da rede principal). O limite é de US$ 3 milhões, primeiro a chegar, primeiro a ser servido.



25% para o lançamento aéreo comunitário: 8% para detentores de pontos Lumoz (visíveis no site da Lumoz). 8% para a comunidade Polygon (método específico de lançamento aéreo a ser determinado). 2% para comunidades ZKSync, Scroll, ZKSpace e Linea (endereços com interações nos últimos 2 meses). 2% para contribuidores iniciais de código. 5% para detentores de tokens da comunidade Ordinals (este lançamento aéreo não será desbloqueado imediatamente, aguardando até que a ZKFair apoie o ecossistema BTC). *Apreciar o espírito da comunidade Ordinals, priorizando consistentemente os usuários da comunidade, alinhando-se bem com a nossa visão. Conseqüentemente, ZKFair é o primeiro projeto a lançar uma alocação de tokens de 5% para a comunidade Ordinals.





Para garantir absoluta justiça no lançamento, detalhes específicos do programa de lançamento aéreo de taxas de gás ZKFair serão anunciados antes de seu lançamento. Todo o processo visa nenhum envolvimento de VC, nenhuma pré-mineração e nenhuma reserva.





Após a conclusão do programa de lançamento aéreo de taxas de gás ZKFair, a ZKFair abrirá reivindicações de lançamento aéreo de token ZKF para todos os usuários qualificados. Os usuários podem reivindicar recompensas de lançamento aéreo por meio de uma página designada no site oficial em um período de 10 dias. Os tokens não reclamados após este período serão considerados perdidos e posteriormente destruídos. A equipe ZKFair se compromete a não emitir tokens no futuro.





O surgimento da ZKFair aborda desafios de justiça e participação dos usuários dentro do ecossistema ZK. Aspira a orientar o desenvolvimento da indústria, defendendo o crescimento escalável das redes ZK L2 dirigidas pela comunidade. O apoio da comunidade é crucial para esta jornada, e encorajamos todos os usuários a participar da ZKFair, contribuir em discussões, compartilhar ideias e fazer parte da formação de um ecossistema ZK que reflita as intenções e o talento dos usuários. Vamos redefinir o futuro da ZK juntos!





Para mais detalhes, siga nossa conta oficial no Twitter .

Esta história foi distribuída como um lançamento pela Lumos (anteriormente Opside) no programa Business Blogging do HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/