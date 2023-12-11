揭秘 ZKFair 的代币经济模型





2023 年 12 月 7 日，社区驱动的 xZK L2 网络 ZKFair 正式宣布推出测试网，向所有社区用户敞开大门。









该项目仍处于早期阶段，允许用户在测试网阶段执行跨链交易等各种操作。





在测试网期间，项目计划逐步引入Swap、借贷、NFT市场、游戏等生态项目，并与Orbiter、Space ID、OKX Wallet、Bitget Wallet、TP Wallet、Izumi、Meson等知名项目合作，推出相应项目特征。预计主网将于 12 月 20 日左右启动。





ZKFair 是一项社区运动，专注于解决当前 ZK L2 生态系统中的痛点，包括高估值和普通用户的进入壁垒。它标志着第一个基于 Polygon CDK、Celestia DA 和 Lumoz ZK-RaaS 的 L2 网络，确保 100% 公平启动。





ZKFair测试网上线当天，超过3万用户参与社区，积极参与测试网互动。创新的经济模式一直是社区关注的焦点，本文旨在介绍ZKFair发起的创新的100%社区公平启动模式。





ZKFair使用USDC作为Gas费代币，其奖励代币ZKF的总供应量为100亿，分配如下：









75% 为 Gas 费空投： 一旦Gas费空投计划启动（预计主网启动后3-5天），在ZKFair主网上产生交易费用的用户将获得ZKF代币的空投奖励。限额为300万美元，先到先得。



社区空投25%： Lumoz 积分持有者可享受 8%（可在 Lumoz网站上查看）。 Polygon社区8%（具体空投方式待定）。 2% 用于 ZKSync、Scroll、ZKSpace 和 Linea 社区（过去 2 个月有互动的地址）。 早期代码贡献者 2%。 5%给Ordinals社区代币持有者（该空投不会立即解锁，要等ZKFair支持BTC生态后）。 *欣赏 Ordinals 社区的精神，始终优先考虑社区用户，这与我们的愿景非常一致。因此，ZKFair 是第一个向 Ordinals 社区空投 5% 代币分配的项目。





为保证启动的绝对公平，ZKFair 矿工费空投计划的具体细节将在启动前公布。整个过程力求无VC参与、无预挖、无保留。





ZKFair 汽油费空投计划结束后，ZKFair 将向所有符合条件的用户开放 ZKF 代币空投申领。用户可在10天内通过官网指定页面领取空投奖励。在此期限后无人认领的代币将被视为没收并随后被销毁。 ZKFair 团队承诺未来不再发行代币。





ZKFair的出现解决了ZK生态内公平性和用户参与方面的挑战。它渴望引导行业发展，倡导社区驱动的 ZK L2 网络的可扩展增长。社区支持对于这一旅程至关重要，我们鼓励所有用户加入 ZKFair，参与讨论、分享想法，并成为塑造反映用户意图和才能的 ZK 生态系统的一部分。让我们一起重新定义ZK的未来！







