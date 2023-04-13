Yapay Zeka, Uzmanlaşmış Alanlara Giriş Engelini Nasıl Kötüleştirebilir?

Makine öğrenimi modelleriyle ilgili son dönemdeki tanıtımların ardından, hem yaratıcı hem de teknik alanlarda yapay zekanın insanların yerini alması konusunda pek çok tartışma var. Fotoğrafçıların yerini alan Lalaland.ai'den , yazarları ve kodlayıcıları geride bırakan ChatGPT ve sanatçıların yerini alan Midjourney'den hem heyecan hem de korku alışılmışın dışında.





Sosyal medya platformları ve haber başlıkları, insanların yerini yapay zekanın alıp almayacağına dair sorularla ve her iki tarafta da tartışmalarla dolu. Lobi grupları (ya da tercih ederseniz düşünce kuruluşları) arasında araştırmanın durdurulup durdurulmayacağı ve neden durdurulması gerektiği ya da durdurulmaması gerektiği konusunda tartışmalar sürüyor.









Bazı gruplar, hayal edilen tuhaf kıyamet senaryoları nedeniyle ( hakkında çok az şey bildiğim bir konu) araştırmayı duraklatmaktan bahsediyor. Diğerleri ise ırkçılığın veya cinsiyetçiliğin şeffaf olmayan yollarla modellere kodlanması gibi köklü ve kanıtlanmış önyargı sorunları hakkında daha makul düzeyde endişe duyuyor. Yine de, daha fazla insan telif hakkıyla ilgili sorular soruyor; eğer gerçekçi olursak, bunların faydalı olması için onlarca yıl geç olana kadar çözülmesi pek mümkün değil.





Ancak tartışmanın çok dar bir kısmına odaklanmak istiyorum. Gereken derin öğrenme ve anlayış, araçların bugünkü yeteneklerinin ötesinde olduğundan ve muhtemelen gelecekte de olması muhtemel olduğundan, yapay zeka araçlarının kendi alanlarındaki uzmanların yerini almayacağına dair genel bir güven var. FibreTigre ile yakın zamanda yaptığım bir röportajda tartıştığım gibi, bu sezgisel ustalık yapay zekanın cam tavanının ötesinde olabilir. Öyle olmasa bile ChatGPT'deki büyük yenilik, devrim niteliğinde bir adımdan ziyade araçlara erişimin açılmasıyla ilgiliydi. Makinelerin, kendi işlerinde uzmanlık geliştirmiş olanları yakalamasına kadar zamanımız var.

Hiç Kimse Uzman Olarak Başlamaz

Ve sorun burada yatıyor ve benim için en büyük endişelerden biri ( algoritmik önyargının korkunç örnekleri dışında). Yapay zekanın, zanaatlarının en tepesindekilerin yerini almaya başlamasından önce gidilecek bir yol varken, peki ya buna girenler?





Bu araçların yaratılışa erişilebilirliği arttırdığına dair kesinlikle bir tartışma var. Bu makalenin grafiklerinin yapay zekanın yardımı olmadan var olmayan bütçemi karşılamayacağını garanti ederim. Şimdilik, fikri mülkiyet sorunlarını bir kenara bırakacağım, çünkü bunlar başlı başına çok büyük ve önemli bir tartışma (her ne kadar faydalı bir süre içinde çözüleceğini düşünmesem de). Bunun yerine, yapay zeka yeni başlayanlarla daha fazla rekabet ederken, beceri geliştirmenin önündeki engelleri kaldırma sorununa bakmak istiyorum.





Birçok küçük ve bütçe bilincine sahip kuruluş, metin yazarlarının yerini almak için halihazırda ChatGPT'yi kullanıyor; daha önce yeni başlayan serbest çalışanlara yöneliyorlardı. Levi's yakın zamanda Lalaland.ai ile ortaklığını duyurdu. Her ne kadar canlı model kullanımlarını azaltmayacaklarını söylemek için geri adım atmış ve ilk duyuruyu açıklığa kavuşturmuş olsalar da, bunun, aksi takdirde yapabilecekleri gibi onları artırmayacakları anlamına geldiğini belirtmek önemlidir.





Sektöre yeni girenler, yeni gelenler, amatörler ve en başından beri kariyer yapmaya çalışanlar, şu anki haliyle yapay zekanın yerini almaya karşı savunmasız olanlardır. Uzmanlar (şimdilik) benzersiz olduklarından emin olsalar da, fırsatları üzerindeki en büyük etkiyi muhtemelen bu uzmanlığı oluşturmaya çalışanlar görecektir. Ve bu herkes için bir sorundur.









Sanattan yazmaya, kodlamadan fotoğrafçılığa kadar bir beceri seti oluşturmanın bir yaşam döngüsü vardır. Hiç kimse uzman olarak başlamaz. Dünyadaki en iyi eğitim, birini hemen oyunun zirvesine çıkmaya hazırlamaz. Bu uzmanlığı geliştirmeye çalışan insanlar ücretsiz yapay zekaya karşı rekabet ederken, şirketlerin 'teşhirde' ödeme yapmak istemesiyle ilgili yaşadığımız sorunlar daha da artacak. Sonuç olarak, bu fırsatların hala mevcut olduğundan emin olmak için olumlu bir adım atılmadığı takdirde, bir zanaat yoluyla geçimini sağlamanın önündeki engeller artacaktır.





Yapay zekanın işimi elinden alması konusunda en azından endişe duymuyorum çünkü bu noktadan önce uzun süre emekli olacağım (ve muhtemelen ölmüş olacağım). Ben daha çok şimdi ya da yarın sahalara girmeye çalışanların aynı noktaya gelme şansına sahip olup olmayacakları konusunda endişeliyim.

Beceri Açığı

Çalıştığım alan olan güvenlik alanında zaten iyi bilinen bir beceri açığı sorunu var. Bu boşluk giriş seviyesinde değil, biraz daha yukarıda ve bu da alana girme fırsatlarının olması gerektiği kadar bol olmadığı anlamına geliyor. Çalışmak için harika bir alan olmasına ve insanlara çok ihtiyacımız olmasına rağmen, ihtiyaç duyduğumuz insanları yetiştirmek için yeterli sayımız yok.





Benim korkum yapay zekanın diğer yöne gitmesi. Öğrenmeye çalışanların yerini kolayca ve ucuz bir şekilde yapay zeka alırken, gelişebilecek insan yeteneği arzı tükenebilir. ABD'deki (ve başka yerlerdeki) ücretsiz stajyerlik meselesinde olduğu gibi, makine değişiminin mümkün olduğu bir yolda gelişmek isteyen herkes, yalnızca maruz kalma ödemesinin onlara neden olmayacağı ayrıcalıklı bir yerden gelmeleri durumunda bu fırsata sahip olabilir. açlıktan ölmek.





Eğer bu gerçekleşirse, kendi zanaatlarındaki ustaların arzı azaldıkça, farklı bir beceri açığıyla karşı karşıya kalacağız. Pek çok alanda yaptığımız gibi, insan yapımı benzersiz eserler yerine, yavaş yavaş makine yapımı sıradanlığa doğru kayabiliriz.