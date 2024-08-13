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    Victoria VR, Telegram'da Stratejik PvP Oyununu Tanıttıile@chainwire

    Victoria VR, Telegram'da Stratejik PvP Oyununu Tanıttı

    ile Chainwire2m2024/08/13
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    Çok uzun; Okumak

    Blockchain Sanal Gerçeklik Dünyası ve AI VR oluşturucu geliştiricisi Victoria VR, bugün en son oyunu VRtap'ın lansmanını duyurdu. Telegram için son teknoloji Stratejik PvP olarak tasarlanan yeni oyun, oyna-kazan'ı stratejik PvP savaşıyla birleştiriyor. Oyun, Feng Shui'nin beş doğal elementinin prensiplerini içeren sürükleyici bir deneyim sunuyor.
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    PRAG, Çek Cumhuriyeti, 13 Ağustos 2024/Chainwire/--Blockchain Sanal Gerçeklik Dünyası ve AI VR oluşturucu geliştiricisi Victoria VR, bugün en son oyunu VRtap'ın lansmanını duyurdu. Telegram için son teknoloji Stratejik PvP olarak tasarlanan yeni oyun, gerçekçi Sanal Gerçeklik oyununu mobil kullanıcılara bağlamak için oyna-kazan'ı stratejik PvP savaşıyla birleştiriyor.


    Oyuncuların benzersiz karakterler ve şampiyonlar geliştirerek, stratejik PvP savaşlarında yarışarak ve değerli kaynaklar toplayarak dinamik bir oyun deneyimine katılmalarına olanak tanıyan oyun, Feng Shui'nin beş doğal elementinin prensiplerini içeren sürükleyici bir deneyim sunuyor. Oyuncular, her biri benzersiz yeteneklere sahip çeşitli şampiyon karakterlerde ustalaşabilir ve bunları satın alabilir ve savaştaki becerilerini geliştirmek için seviyelerini yükseltebilirler. Özel şampiyon görünümleri ve bir görev ve görev sistemi, oyun için olmazsa olmazdır ve ek özelleştirme sağlar.


    Oyunun merkezinde stratejik PvP savaşları varken, oyuncular rakiplerini alt etmek ve yenmek için büyüler kullanırlar. Oyuncular, savaşları kazanarak veya kaynak madenciliği yaparak hem aktif hem de pasif gelir olarak VR Puanları kazanırlar ve benzersiz bir oynayarak kazanılan VR ortamında servet biriktirmek için birden fazla strateji sunarlar.


    Victoria VR CEO'su ve Kurucu Ortağı Adam Bém, "VRtap'ın lansmanıyla, mobil cihazlara yeni bir stratejik oyun seviyesi getiriyoruz ve VR oyunlarımızın bilindiği sürükleyici deneyimleri tanıtıyoruz," dedi. "Stratejik PvP savaşlarının taktik derinliğini Telegram'ın erişilebilirliğiyle birleştirerek, mobil ve VR oyunları arasında bir köprü kuruyoruz. Bu entegrasyon, topluluğumuzun platformlar arasında yenilikçi bir şekilde etkileşim kurmasını sağlıyor. Ayrıca, VRtap aktif kullanıcılarının daha önce hiç görülmemiş tamamen yeni bir airdrop kategorisiyle ödüllendirilebileceğine dair söylentiler var!"


    Telegram oyunu, Victoria VR'nin PvP Arenalarının mobil bir uzantısıdır ve oyuncuların toplulukla bağlantı kurmasını ve VR Puanları için rekabet etmesini sağlamak için mevcut VR oyunuyla entegre olur. Sürükleyici VR deneyimine dair bir bakış için fragmanı izleyin .

    Victoria VR Hakkında

    Victoria VR, Gerçekçi Grafiklere sahip blok zinciri tabanlı bir Sanal Gerçeklik Dünyasıdır. MMORPG öğelerini devrim niteliğindeki bir VR AI Oluşturucu ile birleştirerek, herhangi bir kodlama becerisi olmadan herkesin kendi VR deneyimlerini oluşturmasına olanak tanır.

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    Temas etmek

    CEO ve Kurucu Ortak

    Adam Bem

    [email protected]

    Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada .


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