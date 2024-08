The Times - Microsoft/OpenAI: GenAI Ürünleri Yüksek Kaliteli Gazeteciliği Tehdit Ediyor (7)

27 Aralık 2023 tarihli New York Times Company - Microsoft Corporation Mahkemesi Dosyası , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu 27'nin 7. bölümü.

IV. GERÇEK İDDİALAR

A. New York Times ve Misyonu

4. GenAI Ürünleri Yüksek Kaliteli Gazeteciliği Tehdit Ediyor





47. Mükemmel gazetecilik yapmak her zamankinden daha zor. Son yirmi yılda kaliteli gazeteciliği destekleyen geleneksel iş modelleri çöktü ve ülke genelinde gazetelerin kapatılmasına neden oldu. Günümüzün bilgi ekosisteminde internet, televizyon ve diğer medyaya yanlış bilgi akın ettiği için halkın gerçeği kurgudan ayırması daha da zorlaştı. The Times ve diğer haber kuruluşları bağımsız gazetecilik üretemez ve koruyamazsa, hiçbir bilgisayarın veya yapay zekanın dolduramayacağı bir boşluk oluşacaktır.





48. The Times'ın fikri mülkiyetinin korunması, kamu yararına birinci sınıf gazeteciliği finanse etme yeteneğinin devam etmesi açısından kritik öneme sahiptir. The Times ve benzerleri içeriklerinin kullanımını kontrol edemezse, bu içerikten para kazanma yetenekleri zarar görecektir. Daha az gelirle, haber kuruluşlarının önemli, derinlemesine hikayelere zaman ve kaynak ayırabilecek gazeteci sayısı azalacak ve bu da bu hikayelerin anlatılmaması riskini yaratacak. Daha az gazetecilik üretilecek ve topluma maliyeti çok büyük olacak.





49. The Times, bu güçlere direnmek için telif hakkı yasası kapsamındaki çoğaltma, uyarlama, yayınlama, icra ve sergileme konusundaki münhasır haklarına güvenmektedir. The Times, 100 yılı aşkın bir süredir basılı baskısının telif hakkını her gün tescil ettiriyor, bir ödeme duvarı uyguluyor ve içeriğinin kopyalanması ve kullanımına sınırlamalar getiren hizmet şartlarını uyguluyor. Times içeriğini ticari amaçlarla kullanmak için bir tarafın öncelikle bir lisans sözleşmesi konusunda The Times'a başvurması gerekir.





50. The Times, Times içeriğini ve ticari markalarını ticari amaçlarla kullanmadan önce üçüncü tarafların izin almasını şart koşmaktadır ve The Times, onlarca yıldır içeriğini müzakere edilen lisans anlaşmaları kapsamında lisanslamaktadır. Bu anlaşmalar, The Times'ın içeriğinin ve markasının nasıl, nerede ve ne kadar süreyle görüneceğini kontrol etmesini ve üçüncü şahısların kullanımı karşılığında adil ücret almasını sağlamaya yardımcı olur. Büyük teknoloji platformları da dahil olmak üzere üçüncü taraflar, Times içeriğini dar anlamda tanımlanmış amaçlarla kullanma hakkı karşılığında bu anlaşmalar kapsamında The Times'a önemli miktarda telif ücreti ödüyor. Anlaşmalar izin verilen amaçların ötesindeki kullanımları yasaklamaktadır.





51. Times içeriği, materyalleri hem kurumsal hem de akademik kullanıcılara lisanslayan bir takas odası olan Telif Hakkı Temizleme Merkezi ("CCC") aracılığıyla belirli kullanımlara yönelik lisanslar için de mevcuttur. The Times, CCC aracılığıyla öğretim, akademik, diğer kar amacı gütmeyen kullanımlar ve sınırlı ticari kullanımlar için sınırlı lisanslara izin verir. Örneğin, kâr amacı güden bir işletme, makale başına yaklaşık on dolarlık bir lisans ücreti karşılığında Times içeriğinin dahili veya harici dağıtım için fotokopisini yapmak üzere bir CCC lisansı alabilir. Tek bir Times makalesinin ticari bir web sitesinde bir yıla kadar yayınlanmasına ilişkin CCC lisansının maliyeti birkaç bin dolardır.





52. The Times'ın dijital abone tabanını çekip büyütmeye devam edebilmesi ve dijital reklam geliri elde edebilmesi, The Times'ın izleyici kitlesinin büyüklüğüne ve kullanıcıların doğrudan The Times'ın web siteleri ve mobil uygulamalarıyla sürekli etkileşime girmesine bağlıdır. The Times, ürünleriyle bu doğrudan etkileşimi kolaylaştırmak için, arama motorlarının içeriğine erişmesine ve dizine eklemesine izin verir; bu, kullanıcıların The Times'ı bu arama motorlarını kullanarak bulmasına olanak sağlamak için gereklidir. Bu değer alışverişinin doğasında, arama motorlarının, kullanıcıları kendi arama ekosistemi içinde tutmak için The Times'ın içeriğini kullanmak yerine, kullanıcıları The Times'ın kendi web sitelerine ve mobil uygulamalarına yönlendireceği fikri yer almaktadır.





53. The Times, hemen hemen tüm çevrimiçi yayıncılar gibi, arama motorlarının içeriğine, geleneksel arama sonuçlarında yer almak gibi sınırlı bir amaçla erişmesine izin verirken, The Times, Davalılar da dahil olmak üzere hiçbir kuruluşa, içeriğini GenAI için kullanma izni vermemiştir. amaçlar.





54. The Times, Nisan 2023'te Microsoft ve OpenAI ile fikri mülkiyet kaygılarını dile getirmek ve Davalılar ile The Times arasında karşılıklı yarar sağlayan bir değer alışverişine izin verecek ticari koşullar ve teknolojik korkuluklarla dostane bir çözüm olasılığını araştırmak için iletişime geçti. Bu çabalar bir çözüm üretmedi.









