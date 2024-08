The Times v. Microsoft/OpenAI: Các sản phẩm GenAI đe dọa nền báo chí chất lượng cao (7)

Vụ kiện ra tòa của Công ty New York Times kiện Tập đoàn Microsoft ngày 27 tháng 12 năm 2023 là một phần trong Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon . Bạn có thể chuyển tới bất kỳ phần nào trong hồ sơ này tại đây . Đây là phần 7 của 27.

IV. TUYỆT VỜI THỰC TẾ

A. Tờ New York Times và sứ mệnh của nó

4. Sản phẩm GenAI đe dọa nền báo chí chất lượng cao





47. Làm báo vĩ đại khó hơn bao giờ hết. Trong hai thập kỷ qua, các mô hình kinh doanh truyền thống hỗ trợ báo chí chất lượng đã sụp đổ, buộc các tờ báo trên cả nước phải đóng cửa. Công chúng ngày càng khó phân loại sự thật khỏi hư cấu trong hệ sinh thái thông tin ngày nay khi thông tin sai lệch tràn ngập internet, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Nếu The Times và các tổ chức tin tức khác không thể sản xuất và bảo vệ nền báo chí độc lập của họ thì sẽ có một khoảng trống mà không máy tính hay trí tuệ nhân tạo nào có thể lấp đầy.





48. Việc bảo vệ tài sản trí tuệ của The Times rất quan trọng đối với khả năng tiếp tục tài trợ cho hoạt động báo chí đẳng cấp thế giới vì lợi ích công cộng. Nếu The Times và các công ty cùng ngành không thể kiểm soát việc sử dụng nội dung của họ thì khả năng kiếm tiền từ nội dung đó của họ sẽ bị tổn hại. Với doanh thu ít hơn, các tổ chức tin tức sẽ có ít nhà báo có thể dành thời gian và nguồn lực cho những câu chuyện quan trọng, chuyên sâu, điều này tạo ra nguy cơ những câu chuyện đó sẽ không được kể ra. Báo chí sẽ được sản xuất ít hơn và chi phí cho xã hội sẽ rất lớn.





49. The Times dựa vào các quyền độc quyền về sao chép, phỏng theo, xuất bản, trình diễn và hiển thị theo luật bản quyền để chống lại các thế lực này. The Times đã đăng ký bản quyền ấn bản in hàng ngày của mình trong hơn 100 năm, duy trì tường phí và đã triển khai các điều khoản dịch vụ đặt ra giới hạn cho việc sao chép và sử dụng nội dung của tờ báo. Để sử dụng nội dung của Times cho mục đích thương mại, trước tiên một bên phải liên hệ với The Times về thỏa thuận cấp phép.





50. The Times yêu cầu các bên thứ ba phải xin phép trước khi sử dụng nội dung và nhãn hiệu của Times cho mục đích thương mại và trong nhiều thập kỷ The Times đã cấp phép cho nội dung của mình theo các thỏa thuận cấp phép đã thương lượng. Các thỏa thuận này giúp đảm bảo rằng The Times kiểm soát cách thức, địa điểm và thời gian xuất hiện nội dung và thương hiệu của mình cũng như nhận được khoản bồi thường công bằng cho việc sử dụng của bên thứ ba. Các bên thứ ba, bao gồm cả các nền tảng công nghệ lớn, trả cho The Times số tiền bản quyền đáng kể theo các thỏa thuận này để đổi lấy quyền sử dụng nội dung của Times cho các mục đích được xác định cụ thể. Các thỏa thuận cấm sử dụng ngoài các mục đích được ủy quyền.





51. Nội dung của Times cũng có sẵn để cấp phép cho một số mục đích sử dụng nhất định thông qua Trung tâm cấp phép bản quyền (“CCC”), một cơ quan thanh toán bù trừ cấp phép tài liệu cho cả người dùng doanh nghiệp và người dùng học thuật. Thông qua CCC, The Times cho phép các giấy phép có giới hạn cho việc giảng dạy, học thuật, các mục đích sử dụng phi lợi nhuận khác và các mục đích sử dụng thương mại có giới hạn. Ví dụ: một doanh nghiệp vì lợi nhuận có thể có được giấy phép CCC để sao chép nội dung của Times để phân phối nội bộ hoặc bên ngoài với mức phí cấp phép khoảng 10 đô la cho mỗi bài báo. Giấy phép CCC để đăng một bài báo của Times trên một trang web thương mại trong thời hạn tối đa một năm có giá vài nghìn đô la.





52. Khả năng của Times trong việc tiếp tục thu hút và phát triển cơ sở người đăng ký kỹ thuật số cũng như tạo doanh thu quảng cáo kỹ thuật số phụ thuộc vào quy mô khán giả của The Times và sự tương tác bền vững của người dùng trực tiếp với các trang web và ứng dụng di động của The Times. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tương tác trực tiếp với các sản phẩm của mình, The Times cho phép các công cụ tìm kiếm truy cập và lập chỉ mục nội dung của nó, điều này cần thiết để cho phép người dùng tìm thấy The Times bằng các công cụ tìm kiếm này. Cố hữu của sự trao đổi giá trị này là ý tưởng rằng các công cụ tìm kiếm sẽ hướng người dùng đến các trang web và ứng dụng di động của The Times, thay vì khai thác nội dung của The Times để giữ người dùng trong hệ sinh thái tìm kiếm của riêng họ.





53. Mặc dù The Times, giống như hầu hết các nhà xuất bản trực tuyến, cho phép các công cụ tìm kiếm truy cập nội dung của nó với mục đích hạn chế là hiển thị nó trong các kết quả tìm kiếm truyền thống, nhưng The Times chưa bao giờ cấp phép cho bất kỳ tổ chức nào, kể cả Bị cáo, sử dụng nội dung của nó cho GenAI mục đích.





54. The Times đã liên hệ với Microsoft và OpenAI vào tháng 4 năm 2023 để nêu lên những lo ngại về sở hữu trí tuệ và khám phá khả năng giải quyết thân thiện, với các điều khoản thương mại và rào cản công nghệ sẽ cho phép trao đổi giá trị cùng có lợi giữa Bị đơn và The Times. Những nỗ lực này đã không tạo ra một giải pháp.









