The Times contre Microsoft/OpenAI : les produits GenAI menacent le journalisme de haute qualité (7)

IV. ALLÉGATIONS FACTUELLES

A. Le New York Times et sa mission

4. Les produits GenAI menacent le journalisme de haute qualité





47. Faire du bon journalisme est plus difficile que jamais. Au cours des deux dernières décennies, les modèles commerciaux traditionnels qui soutenaient un journalisme de qualité se sont effondrés, entraînant la fermeture de journaux dans tout le pays. Il est devenu plus difficile pour le public de distinguer les faits de la fiction dans l'écosystème de l'information actuel, alors que la désinformation inonde Internet, la télévision et d'autres médias. Si le Times et d’autres organes de presse ne peuvent pas produire et protéger leur journalisme indépendant, il y aura un vide qu’aucun ordinateur ou intelligence artificielle ne pourra combler.





48. La protection de la propriété intellectuelle du Times est essentielle à sa capacité continue à financer un journalisme de classe mondiale dans l'intérêt public. Si le Times et ses pairs ne peuvent pas contrôler l’utilisation de leur contenu, leur capacité à monétiser ce contenu sera compromise. Avec moins de revenus, les agences de presse auront moins de journalistes capables de consacrer du temps et des ressources à des reportages importants et approfondis, ce qui crée le risque que ces reportages restent inédits. Il y aura moins de journalisme et le coût pour la société sera énorme.





49. Le Times dépend de ses droits exclusifs de reproduction, d'adaptation, de publication, d'exécution et d'affichage en vertu de la loi sur le droit d'auteur pour résister à ces forces. Le Times enregistre quotidiennement les droits d'auteur sur son édition imprimée depuis plus de 100 ans, maintient un paywall et a mis en œuvre des conditions de service qui fixent des limites à la copie et à l'utilisation de son contenu. Pour utiliser le contenu du Times à des fins commerciales, une partie doit d'abord contacter le Times au sujet d'un accord de licence.





50. Le Times exige que les tiers obtiennent l'autorisation avant d'utiliser le contenu et les marques du Times à des fins commerciales, et depuis des décennies, le Times accorde sous licence son contenu dans le cadre d'accords de licence négociés. Ces accords contribuent à garantir que le Times contrôle comment, où et pendant combien de temps son contenu et sa marque apparaissent et qu'il reçoive une compensation équitable pour l'utilisation par des tiers. Des tiers, y compris de grandes plateformes technologiques, paient au Times des redevances importantes dans le cadre de ces accords en échange du droit d'utiliser le contenu du Times à des fins étroitement définies. Les accords interdisent les utilisations au-delà des fins autorisées.





51. Le contenu du Times est également disponible sous licence pour certaines utilisations par l’intermédiaire du Copyright Clearance Center (« CCC »), un centre d’échange qui accorde des licences aux utilisateurs professionnels et universitaires. Par l'intermédiaire du CCC, le Times autorise des licences limitées pour l'enseignement, les études, d'autres utilisations à but non lucratif et des utilisations commerciales limitées. Par exemple, une entreprise à but lucratif peut acquérir une licence CCC pour faire une photocopie du contenu du Times pour une distribution interne ou externe en échange de frais de licence d'environ dix dollars par article. Une licence CCC pour publier un seul article du Times sur un site Web commercial pendant une durée maximale d'un an coûte plusieurs milliers de dollars.





52. La capacité du Times à continuer d'attirer et d'élargir sa base d'abonnés numériques et de générer des revenus publicitaires numériques dépend de la taille de l'audience du Times et de l'engagement soutenu des utilisateurs directement avec les sites Web et les applications mobiles du Times. Pour faciliter cet engagement direct avec ses produits, le Times permet aux moteurs de recherche d'accéder à son contenu et d'indexer son contenu, ce qui est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de trouver le Times à l'aide de ces moteurs de recherche. L'idée inhérente à cet échange de valeurs est que les moteurs de recherche dirigeront les utilisateurs vers les sites Web et les applications mobiles du Times, plutôt que d'exploiter le contenu du Times pour maintenir les utilisateurs dans leur propre écosystème de recherche.





53. Alors que le Times, comme pratiquement tous les éditeurs en ligne, permet aux moteurs de recherche d'accéder à son contenu dans le but limité de le faire apparaître dans les résultats de recherche traditionnels, le Times n'a jamais donné la permission à aucune entité, y compris aux défendeurs, d'utiliser son contenu pour GenAI. fins.





54. Le Times a contacté Microsoft et OpenAI en avril 2023 pour soulever des problèmes de propriété intellectuelle et explorer la possibilité d'une résolution à l'amiable, avec des conditions commerciales et des garde-fous technologiques qui permettraient un échange de valeurs mutuellement bénéfique entre les défendeurs et le Times. Ces efforts n’ont pas abouti à une résolution.









