Tüm Stripe Alternatiflerinin Listesini Oluşturdum

Stripe™️ harika. Herkes Stripe™️'ı sever. Güçlü, esnek, güvenilir ve başlatılması kolaydır. Akıllı ekmek kızartma makinem dahil her şeye entegre oluyor. Gösterişli bir web siteleri ve yakışıklı bir kurucuları var; saf mutluluk.





Ancak bundan keyif alamayan bir grup insan var. Şu ülkelerdeki insanlardan bahsediyorum: 🇦🇷 Arjantin, 🇨🇱 Şili, 🇨🇳 Çin, 🇨🇴 Kolombiya, 🇪🇬 Mısır, 🇮🇱 İsrail, 🇰🇿 Kazakistan, 🇰🇼 Kuveyt, 🇵🇪 Peru, 🇵🇭 Filipinler, 🇶🇦 Katar, 🇷🇺 Rusya, 🇸🇦 Suudi Arabistan, 🇰🇷 Güney Kore, 🇹🇼 Tayvan, 🇹🇷 Türkiye, 🇺🇦 Ukrayna, 🇺🇾 Uruguay, 🇻🇪 Venezuela, 🇻🇳 Vietnam.





Bu yaklaşık 2,56 milyar insan demektir (ChatGPT'ye teşekkürler)!

Ne olmuş

Bu yüzden Stripe™️ dışındaki tüm ödeme hizmeti sağlayıcılarını tek bir yerde toplayan bir web sitesi hazırladım: https://stripealternatives.com/ Bu benim gibi küçük bağımsız yapımcılara yöneliktir.

Neden

Ana amaç bu ülkelerdeki insanlara diğer seçenekleri göstermektir. En popüler ödeme hizmetini kullanamadıkları için üzülmüyorum. Sorun değil. Aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce rakip var!





Ayrıca Stripe™️ rakiplerini de tanıtmak istiyorum çünkü pazarın çok büyük bir yüzdesine sahipler. Ve tekel işleri kötü hale getirebilir.

Veri

SaaS oluşturma deneyimimde kullandığım ödeme hizmetlerini listeledim. Ama bunlardan sadece 6'sıyla çalıştım. Bu yüzden daha fazla öğe eklemek için GPT4 ve Reddit'in gücünü kullandım. Umarım listeyi düzenlememde bana da yardımcı olursunuz. Hatalar ve yanlış veriler olabilir. Lütfen buradaki yorumlarda değişiklik yapmaktan çekinmeyin. Hepsini uygulayacağım.





Yasal Uyarı: " stripealternatives.com " projesi Stripe™️®©'a bağlı değildir. STRIPE, STRIPE, INC. şirketinin ticari markasıdır. Lütfen bana dava açmayın.













Ayrıca burada görünür.



