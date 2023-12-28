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Я создал список всех альтернатив Stripeк@alexanderisora
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Я создал список всех альтернатив Stripe

к Alexander Isora2m2023/12/28
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Слишком долго; Читать

Я создал Stripealternatives.com, веб-сайт, который объединяет всех поставщиков платежных услуг, кроме Stripe™️, в одном месте. Основная цель — показать другие варианты для людей из этих стран. Могут быть ошибки и неверные данные.
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Stripe™️ — это здорово. Все любят Stripe™️. Он мощный, гибкий, надежный и простой в запуске. Он интегрируется со всем, даже с моим умным тостером. У них модный веб-сайт и красивый основатель — чистая радость.


Но есть группа людей, которым это не нравится. Я говорю о выходцах из этих стран: 🇦🇷 Аргентина, 🇨🇱 Чили, 🇨🇳 Китай, 🇨🇴 Колумбия, 🇪🇬 Египет, 🇮🇱 Израиль, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇼 Кувейт, 🇵🇪 Перу, 🇵🇭 Филиппины, 🇶🇦 Катар, 🇷🇺 Россия, 🇸🇦 Саудовская Аравия, 🇰🇷 Южная Корея, 🇹🇼 Тайвань, 🇹🇷 Турция, 🇺🇦 Украина, 🇺🇾 Уругвай, 🇻🇪 Венесуэла, 🇻🇳 Вьетнам.


Это примерно 2,56 миллиарда человек (спасибо ChatGPT)!

Ну и что

Поэтому я создал веб-сайт, который объединяет всех поставщиков платежных услуг, кроме Stripe™️, в одном месте: https://stripealternatives.com/ . Он предназначен для небольших инди-разработчиков, таких как я.

Почему

Основная цель — показать другие варианты для людей из этих стран. Я не хочу, чтобы они грустили о том, что они не могут использовать самый популярный платежный сервис. Это не проблема. Есть десятки конкурентов на выбор!


Я также хочу продвигать конкурентов Stripe™️, потому что у них слишком большой % рынка. А монополия может ухудшить ситуацию.

Данные

Я перечислил платежные сервисы, которые использовал в своем опыте создания SaaS. Но я работал только с шестью из них. Поэтому я использовал возможности GPT4 и Reddit, чтобы добавить больше элементов. Я надеюсь, что вы также поможете мне систематизировать список. Могут быть ошибки и неверные данные. Пожалуйста, не стесняйтесь вносить изменения в комментариях здесь. Я применю их все.


Отказ от ответственности: проект « stripealternatives.com » не связан с Stripe™️®©. STRIPE является торговой маркой STRIPE, INC. Пожалуйста, не подавайте на меня в суд.


Я храню данные в Google Sheets


StripeAlternatives.com, мой сайд-проект


Также появляется здесь .


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About Author

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Alexander Isora@alexanderisora
Founder @ paracast.io
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