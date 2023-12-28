我创建了所有条纹替代品的列表

Stripe™️ 很棒。每个人都喜欢 Stripe™️。它功能强大、灵活、可靠且易于启动。它与所有东西集成，甚至与我的智能烤面包机集成。他们有一个精美的网站和一个英俊的创始人——纯粹的快乐。





但有一群人无法享受它。我说的是来自这些国家的人：🇦🇷阿根廷，🇨🇱辣椒，🇨🇳中国，🇨🇴哥伦比亚，🇪🇬埃及，🇮🇱以色列，哈萨克斯坦，🇰🇼北部科威特，🇵🇪 🇶🇦卡塔尔、🇷🇺俄罗斯、🇸🇦沙特阿拉伯、🇰🇷韩国、🇹🇼台湾、🇹🇷土耳其、🇺🇦乌克兰、🇺🇾乌拉圭、🇻🇪委内瑞拉、🇻🇳越南。





大约有 25.6 亿人（感谢 ChatGPT）！

所以呢

因此，我制作了一个网站，将除 Stripe™️ 之外的所有支付服务提供商聚合在一个地方： https://stripealternatives.com/它是为像我这样的小型独立制作者设计的。

为什么

主要目标是向这些国家的人们展示其他选择。我不会让他们因为无法使用最流行的支付服务而感到悲伤。这不成问题。有数十位参赛者可供选择！





我还想宣传 Stripe™️ 竞争对手，因为它拥有太大的市场份额。垄断会使事情变得更糟糕。

数据

我列出了我在 SaaS 构建经验中使用的支付服务。但我只和其中的 6 个人一起工作。所以我利用 GPT4 和 Reddit 的力量来添加更多项目。我希望你也能帮我整理一下清单。可能存在错误和不正确的数据。请随时在此处的评论中进行更改。我会将它们全部应用。





免责声明：“ stripeternatives.com ”项目与 Stripe™️®© 无关。 STRIPE 是 STRIPE, INC. 的商标。请不要起诉我。













也出现在这里。



