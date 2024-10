Criei uma lista de todas as alternativas de Stripe

Stripe™️ é ótimo. Todo mundo adora Stripe™️. É poderoso, flexível, confiável e fácil de iniciar. Integra-se com tudo, até com minha torradeira inteligente. Eles têm um site sofisticado e um fundador bonito – pura alegria.





Mas há um grupo de pessoas que não consegue aproveitar isso. Estou falando de pessoas destes países: 🇦🇷 Argentina, 🇨🇱 Chile, 🇨🇳 China, 🇨🇴 Colômbia, 🇪🇬 Egito, 🇮🇱 Israel, 🇰🇿 Cazaquistão, 🇰🇼 Kuwait, 🇵🇪 Peru, 🇵🇭 Filipinas, 🇶🇦 Catar, 🇷🇺 Rússia, 🇸🇦 Arábia Saudita, 🇰🇷 Coreia do Sul, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇷 Turquia, 🇺🇦 Ucrânia, 🇺🇾 Uruguai, 🇻🇪 Venezuela, 🇻🇳 Vietnã.





Isso é aproximadamente 2,56 bilhões de pessoas (obrigado ChatGPT)!

E daí

Então criei um site que agrega todos os provedores de serviços de pagamento além do Stripe™️ em um só lugar: https://stripealternatives.com/ Ele é destinado a pequenos criadores independentes como eu.

Por que

O principal objetivo é mostrar outras opções para os moradores desses países. Não quero que fiquem tristes por não poderem usar o serviço de pagamento mais popular. Não é um problema. Existem dezenas de concorrentes para escolher!





Também quero promover os concorrentes do Stripe™️ porque ele tem uma porcentagem muito grande do mercado. E o monopólio pode piorar as coisas.

Os dados

Listei os serviços de pagamento que usei em minha experiência de construção de SaaS. Mas trabalhei com apenas 6 deles. Então usei o poder do GPT4 e do Reddit para adicionar mais itens. Espero que você também me ajude a organizar a lista. Pode haver erros e dados incorretos. Sinta-se à vontade para confirmar alterações nos comentários aqui. Vou aplicar todos eles.





Isenção de responsabilidade: O projeto " stripealternatives.com " não é afiliado ao Stripe™️®©. STRIPE é uma marca registrada da STRIPE, INC. Por favor, não me processe.













