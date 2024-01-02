Sevgili Geleceğin Kripto CEO'su, Ön Madencilik Yapmayın

2024 Yeni Yılına başlarken, işte gelecekteki Crypto CEO'larına bir mektup.





Madeni paraları önceden çıkarmanın cazibesi harika olabilir, ancak ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorlarsa, parayı kripto projelerinden çıkarsalar iyi olur.

Satoshi isminin ilk ve sonuncusuydu

Satoshi'nin gizemini dizüstü bilgisayarında düşündüğünüzü, tüm Genesis bloğunu tek başına kazdığınızı biliyorum.





Bu adama çok sevindin, değil mi?





Bay Nakamoto ayrıca yaklaşık 1.100.000 madeni parayı önceden çıkardı, onları kilitledi ve işte buradalar. Onlara ücretsiz olarak bakabilirsiniz, hala oradalar.













Bay Craig Wright da onlara baktı.





Ayrıca Satoshi ve ondan sonra gelen Vitalik (Ethereum) ve Shibetoshi (Dogecoin) gibi birkaç şanslı CEO gibi ön madencilik yapabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz, ancak dünya 2008, 2009, 2010, …, 2023'ten bu yana çarpıcı biçimde değişti.





Sorun şu ki, önceden kazılmış (çöp) madeni paralarını sadık hayran kitlelerine önceden çıkaran ve "airdrop" yapan bir CEO sürüsü geldi. Projeleri çok geçmeden yerin dibine gömülmeye başladı ve diğer insanların milyarlarca dolarlık parası küle döndü.





Örnekler arasında Do Kwon, Su Zhu ve Kyle Davies ile bu yıl Mart ayında yargılanacak olan Sam Bankman Fried yer alıyor.





Gerçek şu ki, eğer dizüstü bilgisayarınızda tıpkı Satoshi gibi ön hazırlık yapabilirseniz, size güvenilmez veya zafere kadar takip edilmezsiniz, tutuklanırsınız.

SEC Düzenleyicisini kızdırmayın

Tutuklama emrinizi size anlatmadan önce, neden SEC düzenleyicisinin sinirlerini bozmamanız gerektiğini anlatacağım.





SEC düzenleyicisi şu anda finans sektöründeki en yoğun işe sahip olabilir.





Basit 3-6-3 kuralına göre yaşayan bir bankacının günleri geride kaldı; Mevduatlara %3 faiz koyun, kredilerden %6 alın ve öğleden sonra 3'te golf sahasında olun. Artık Bay Gary Gensler'in elinde çok şey var. Altcoinlerin menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğuna karar vermeye çalışmak gibi.

IMO'nun önümüzdeki on yıllar boyunca şu ya da bu şekilde kararlaştıramayacağı bir şey.





Güvenlik, bir hisse senedi gibi olduğu anlamına gelir. Basit bir benzetmeyle, birileri çok fazla hisse senedi yaratabilir ve bu nedenle hisse senetlerinin oluşturulmasını ve halka dağıtılmasını düzenleyen yasalara tabi olmalıdırlar. Çünkü bir şirket hisse senedi üretebilir, bunları halka satabilir ve ardından " ayy, iş modelimiz mükemmel değildi" diyerek durumu ortadan kaldırabilir. Bizim kötümüz ama bok olur ”.





Hapishane zamanı.





Meta, mısıra benzediği anlamına gelir. Başka bir basit benzetmeyle, birisi çok fazla mısır yetiştirebilir ve bu nedenle mısırın büyümesini ve halka dağıtılmasını düzenleyen yasalara tabi olmalıdır. Bir şirket mısırını halka satabilir ve eğer " ayy, iş modelimiz mükemmel değildi" derlerse. Bizim kötümüz ama bok olur ”, sorun değil. Herkes mısırın bazen pek iyi olmadığını bilir. Bir dahaki sefere satın almadan önce DYOR yapmalısınız.





Cidden, hapis cezası yok.





Bunu bu şekilde koyacağım. Emtia ticareti yapıyorsanız biraz, menkul kıymet ticareti yapıyorsanız çok fazla acele edersiniz.





SEC Başkanı için tüm bu sorunlar, SEC'in BTC'nin durdurulamayacağını anladığı 2009 yılında başladı. SEC'in daha yakından bakabilmesi için geçici olarak bile değil.

O zamandan bu yana, pek çok kripto para birimi durdurulamıyor ve kripto para piyasasının karmaşık karmaşıklıklarına çok fazla para bağlı kalıyor. Bitcoin karşıtı bankacı Jamie Dimon bile bir kripto para birimi projesi tasarladı.





Ama Bay Gensler aptalların acısını çekmemeli. Kripto para birimi CEO'larını, biri altcoin menkul kıymetleri olarak kabul eden bir dizi yasa ve düzenlemeyle başarılı bir şekilde tokatladı. Menkul kıymetlerle ilgili olan şey, bodrumunuzda bir ton ön madencilik yapmak ve bunları SEC'den gizli tutmak yasa dışıdır. Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun tüm mali bilgilerinizi doğru ve hatasız bir şekilde açıklamanızı gerektiren 105(B) Kuralının ihlali.





Yani Sayın Kripto CEO'su, eğer bir kripto para birimi projesi başlatmak istiyorsanız, ne yaptığınızı bilmiyorsanız ön madencilik yapmayın. Eğer ön madencilik yapacaksanız paraları kendinize saklayın. Bunları Twitter üzerinden hava yoluyla yayınlamayı bırakın, yoksa Bay Gensler haber alabilir.

Para basmayın, topluluk oluşturun

Web2.5'te Kral, para birimi veya içerik değil, topluluktur .





Yasadışı ama günahkar bir şekilde çekici olan ön madencilik fikrinden kurtulmanın bir yolu, çok taraflı bir düzenlemeyle yapılan madencilikle senkronize madenciliktir.





Burada spekülasyon yapıyorum.





Bu, çok parçalı bir protokol aracılığıyla bir Genesis bloğunu küçük parçalar halinde kazmaya benzer. Dolayısıyla Genesis bloğu, Satoshi'nin yaptığı gibi tek bir dizüstü bilgisayar/sunucuda herkesle paylaşılacak bir şey olmayacak. Birlikte çalışan birden fazla parçadan oluşan bir şey olacak. Bir parça başarısız olur, her şey başarısız olur.





Eğer işe yararsa, bu, ademi merkeziyetçiliğin kanıtı diyebileceğim bir şey aracılığıyla topluluk oluşumunu teşvik eder.

Örneğin, madeni paraların toplumsal kullanım için çıkarıldığını, örneğin gönüllü bayındırlık işleri temizliği, çöp toplama ve yeni geri dönüşüm yenilikleri için bir ödül olarak hayal edin. Aynı topluluk içindeki farklı cihazlarda olduğunu doğrulamak için, GPS koordinatları ve kişilerin SIM kartlarıyla senkronize olan zaman damgaları kodlanıyor.





Bu, madeni paraların istiflenmesini caydırır ve daha da geniş bir alana yayılmasını teşvik eder. Sonuçta inandığınız bir topluluk oluşturuyorsanız neden herkes için eşit fırsat temeli ile başlamıyorsunuz? Ve hiçbir şey herkes için eşit madencilik ödüllerinden daha eşit fırsat olamaz.





Son olarak, bir arz tavanı konulmalıdır (aynı zamanda merkezi olmayan yönetim kanıtı yoluyla da kodlanır), çünkü enflasyonist para birimlerine gerçekten alerjimiz olmalıdır. Hala yeni altcoinlerin neden hala enflasyonist olduğunu merak ediyorum. Worldcoin bile. Bay Sam Altman bir yapay zeka geliştirme dehasıdır ancak ekonomi konusunda o kadar emin değilim.





Etrafta dolaşan madeni paralar yeterli değilse, tek gereken hisse senedi bölünmesine / bir altın külçesinin altın tozuna dönüştürülmesine eşdeğerdir.





Herkesle paylaşma konusunda belli bir tutum gerektirir, ancak harika bir şey inşa ederseniz gelecektir. Tüm farklı para birimleriyle.





Not >> Merkezi olmayan yönetim kanıtı, enerji tüketimi açısından iş kanıtından daha ucuzdur. İlki topluluğa bağlı bir yaklaşımken, ikincisi adil piyasa rekabetini garanti altına almanın meritokratik bir yoludur. Topluluk oluşturmak rekabetçi bir süreç değildir, çünkü o topluluktaki bilge yaşlılarla, hatta size hayranlık duyan gençlerle rekabet etmek etik değildir.