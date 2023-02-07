Sanayi Devrimi Toplumu Nasıl Değiştirdi: Karma Bir Nimet





Yaklaşık 300-400 yıl önce insan hayatı dramatik bir şekilde değişmeye başladı: Sanayi Devrimi, Avrupa'dan dünyadaki tüm “ilkel” tarım toplumlarına ihraç edildi ve toplumu düşünülemez şekillerde değiştirdi. Öyle ya da böyle üretme, tüketme ve yönetme yöntemlerimiz bir daha asla aynı olmadı. Teknolojinin toplum üzerinde büyük etkisi başladı. Bu etki zamanla daha da güçlendi.





Birkaç dün önce fermuarlar vardı. Günümüzde üretken yapay zeka. Yarın robotlar belki.













Sanayi Devrimi toplumu nasıl değiştirdi? Bu sorunun basit bir cevabı yok. Daha kötüsünü söyleyemem çünkü daha fazla insanın var olmasını sağladı . İnsan nüfusu, daha iyi halk sağlığı sistemleri ve modern tıptaki ilerlemeler sayesinde Sanayi Devrimi'nden sonra muazzam bir büyüme gördü. Ancak aynı zamanda bugün hâlâ çözemediğimiz pek çok sorunu da beraberinde getirdi.

Karışık bir nimet

Öncelikle Sanayi Devrimi bize daha fazla siyah güve . Biyoçeşitliliğe tek olumlu katkısı bu sayılabilir mi? Emin değilim. Emin olduğum şey şu: Sanayi Devrimi küresel ekosistemleri yok etti ve iklim sistemlerini çılgına çevirdi.





Artık fırtınalar, seller ve kuraklıkların eşlik ettiği düzensiz hava koşulları, büyük ölçüde Sanayi Devrimi ve sonrasında yaşananlar sayesinde dünya çapında neredeyse tüm toplumları tehdit ediyor. Birçok insan bu sayede daha uzun, daha güvenli bir hayat yaşıyor.





Serbest ekonominin şekillendirdiği bir tüketim toplumunda yaşadığımızdan, en son teknolojiye sahip üretim tesislerine sahip modern şirketlere teşekkür etmek için pek çok nedenimiz var. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor: Kural olarak şirketler insanların yerini makinelerle değiştirebiliyorsa bunu yapacaklardır. Ludditler bunu 1810'larda kapatılan dokuma atölyelerinde protesto ettiler; ABD'deki bilgi çalışanlarının yaklaşık %47'si (bir araştırmada görüldüğü gibi) 2013'teki Oxford araştırması ) bunu yakında yapabilir.









Sanayi Devrimi karışık bir nimettir. Sürdürülebilirlik ve insan hakları göz önünde bulundurularak yeniden düşünülmesi gerekiyor.

Batı Toplumlarında Sanayi Devriminin Klasik Anlatısı

17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa, bilimsel bilgi birikimi ve iyimserliğin hakimiyetindeydi. Aydınlanma . Pozitivist erkek gruplarının toplumu nihai olarak değiştirecek yeni üretim, örgütlenme ve ticaret yollarını yeniden düşünmeleri için tam da doğru zaman ve doğru yerdi.





Glasgow'da, James Watt Newcomen Buhar Motorunu daha verimli hale getirmek için çalıştı. 1770'lerdeki ticari başarısı gelecek yüzyılın şekillenmesinde çok önemliydi.





Adam Smith'in kitabından Ulusların Zenginliği İlk olarak 1776'da İskoçya'da yayınlanan, üretimi daha küçük ölçekli tesislerde düzenlemenin insanları neden aptal ve cahil kıldığına dair bir argüman:





Tüm hayatı, sonuçları belki de her zaman aynı ya da hemen hemen aynı olan birkaç basit işlemi gerçekleştirmekle geçen insanın, karşılaştığı zorlukları ortadan kaldıracak çareler bulmak için anlayışını geliştirme ya da buluşunu uygulama fırsatı yoktur. asla meydana gelmez. Dolayısıyla doğal olarak bu tür çaba harcama alışkanlığını kaybeder ve genellikle bir insanın olabileceği kadar aptal ve cahil olur.





Hükümet yetkilileri ve işadamları ticareti kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını sağladı. William Huskisson 1820'lerde İngiliz Parlamentosu'nun bir üyesiydi (ve daha önce Ticaret Kurulu Başkanıydı), Manchester ve Liverpool gibi İngiliz ticaret merkezlerini demiryolları aracılığıyla birbirine bağlamak için yatırımların devam etmesini sağlamaktan sorumluydu. Kaderin acımasız bir cilvesi olarak, daha sonra dünyanın geniş çapta bildirilen ilk demiryolu kazası olarak da tanındı.













19. yüzyılın ortalarında Avrupalılar, şehirli işçi sınıfının hayatlarını modern fabrikalarda bol miktarda parlak ürün yaratmak için harcadığı medeniyette yeni zirvelere ulaşmıştı. Watt gibi mühendisler, Smith gibi düşünürler, Huskisson gibi esnaflar ve benzerleri bu devrimi mümkün kıldı; Teknolojide sınırları zorlamaya devam eden insan yaratıcılığının büyük yardımıyla, pek çok şeyin ücretli emek ve son olarak da fosil yakıtla ilgili olduğu bir insanlık durumuna yol açan derinleşen eşitsizlikler.

Sanayi Devrimi Protestocuları

Sanayi Devrimi'nin savunucuları için bu, teknolojik ilerleme ve ekonomik liberalleşmeyi esas alan ilerlemeyle ilgiliydi. 1750 tarihli makalesinde Sanat ve Bilim Üzerine Söylem Doğanın ortasında sade yaşamayı yücelten Cenevreli filozof Jean-Jacques Rousseau, belki de Sanayi Devrimcilerinin satın alma gücüyle beslenen medeniyet fantezilerinin ilk protestocularından biridir.





1845 tarihli kitabında İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu , Almanya'dan gelen Friedrich Engels, ücretli emekten kimin daha fazla yararlandığını analiz ediyor:





Ücretli işçi, emek gücünü belirli bir günlük miktar karşılığında kapitaliste satar. Birkaç saatlik çalışmanın ardından bu meblağın değerini yeniden üretti; ancak sözleşmesinin özü, iş gününü tamamlamak için bir dizi saat daha çalışması gerektiğidir; ve bu fazladan emek saatleri sırasında ürettiği değer, kapitaliste hiçbir maliyeti olmayan ama yine de cebine giren artı değerdir.





Dahası, Thomas Malthus, John Stuart Mill, William Wordsworth ve John Muir gibi düşünürlerin Sanayi Devrimi'ndeki en azından bazı fikirleri eleştirdikleri biliniyordu. Zaman geçtikçe daha şiddet yanlısı protestocularla tanıştık. Ted Kaczynski .





Unabomber olarak da bilinen Kaczynski, sanayileşmeye karşı "mücadelesi" adına modern teknolojiyi ilerlettiklerini düşündüğü insanlara 1970'lerde posta bombardımanı yapmaya başlayan ABD'li bir matematik profesörüydü. Şiddet eylemleri birçok insanı parçaladı, öldürdü ve yaraladı. Bu antisosyal eylemlerin karşısında, 1995 manifestosunda kaleme aldığı, çağımızın insani koşullarının zorunlu kısıtlamalarına ışık tutmaya çalışan şu sözler yer alıyordu:





Bir koro sesi çocukları bilim çalışmaya teşvik ediyor. Hiç kimse ergenleri zamanlarının çoğunu nefret ettikleri konulara çalışmaya harcamaya zorlamanın insanlık dışı olup olmadığını sormayı bırakmıyor. Vasıflı işçiler teknik ilerlemeler nedeniyle işten çıkarıldığında ve "yeniden eğitime" tabi tutulmak zorunda kaldıklarında, hiç kimse onların bu şekilde itilip kakılmasının aşağılayıcı olup olmadığını sormuyor. Herkesin teknik gerekliliğe boyun eğmesi gerektiği basitçe kabul ediliyor ve bunun iyi bir nedeni var: Eğer insani ihtiyaçlar teknik gerekliliğin önüne konulsaydı, ekonomik sorunlar, işsizlik, kıtlıklar veya daha kötüsü olurdu. Toplumumuzda “ruh sağlığı” kavramı büyük ölçüde bireyin sistemin ihtiyaçlarına uygun davranması ve bunu stres belirtileri göstermeden yapmasıyla tanımlanıyor.





Bir Sonraki Teknolojik Evrim Ne Olacak?

Sanayi Devrimi yalnızca küresel toplumda günlerimizin dokuzdan beşe kadar nasıl geçtiğini değiştirmedi. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı bir insan olmanın anlamını da değiştirdi. Artık yapay zekadaki gelişmelerle birlikte “insanlık” algımız da değişiyor.





Alan Turing, 2000 yılına gelindiğinde bilgisayarların, beş dakikalık konuşmanın ardından insanların yüzde 30'unu kandırabileceğini ve bu durumun, bilgisayarları insan sanmalarına yol açacağını öngördü. 1990'larda tanıtım gösterisi yaptığı için azarlanan Loebner Ödülü her yılın En İnsan Bilgisayarları seçilerek bu tür bilgisayarlara ödül verildi. 2023'te artık her yerde 'En Çok İnsan Bilgisayarı'na sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. \Başka bir devrim tüm hızıyla ilerlemeden önce bazı konularda anlaşmaya varmak için hâlâ zamanımız var.





Elektriği düşünün; devre ve tüm temel teknoloji 1880'lerde geliştirildi ve küresel olarak benimsenmesi için bir yüzyıl daha geçmesi gerekti.





Bilgisayarları düşünün; 1950'lerde kavramsal olarak tatmin edici bir olgunluğa ulaştılar. Ancak 1990'lı yıllara kadar dünya çapında evlerde bulunmuyorlardı. İnternet varken hâlâ umut var.





Yapay zekayla da bu yeni devrimin kontrollü, etik ve insani hızlarda ilerlemesini sağlamak için hâlâ zamanımız var.