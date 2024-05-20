Kesintiye Dayalı Bir Disket S-100 Veriyolu Kontrol Cihazı

Bu yazının yazıldığı sırada bu kızla evliydim ve Georgia Tech'te Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyordum. Atlanta'da, eyaletler arası Tech, Data Systems Corporation'ın hemen karşısındaki bir veri işleme firmasında çalışıyordu ve iş arkadaşlarından biri olan Chester P. Quinn ile tanışmam gerektiği konusunda ısrar etti. Bunun mantığı onun gerçekten zeki olması ve bilgisayarlar hakkında çok şey bilmesiydi. Bir insanın sadece zekasına dayanarak sahip olabileceği değeri hiçbir zaman anlayamadım. Sonunda pes ettim ve bir gün dersten sonra adamla buluşmaya gittim. Veri merkezinin üst katında bir ofisi vardı ve ben de hevesli olmaya çalışarak oraya kadar yürüdüm. O zamanlar harika kitap çantam, günlük çantam ve her zamanki içeriğim vardı. Chester bana hemen mikroişlemciler hakkında bir şey bilip bilmediğimi sordu. Ben de şöyle cevap verdim: "Kedi'nin kıçı mı var? Ah evet kardeşim." ve 8080'den fazla kılavuz ve bir veya iki dergi çıkardı. Ona bu bölgenin benim olduğunu söyledim. Ona Radio-Electronics dergisinden MITS Altair S-100 bilgisayarıyla ilgili bir makale gösterdim ve şunu söyledim, bu yakın gelecek ve bu, bu insanların sattığı bir kit. Şimdi oluyor.





Sonra sözümü kesti ve esrar içip içmediğimi sordu. Evet, aslına bakılırsa... Kapıyı itin dedi ve bir çanta çıkardı. Sonra bana bu bilgisayarlardan birini alırsa onun için bir araya getirir miyim diye sordu. Chester yasal olarak kördü ve orijinal Coke Bottle Bottoms gözlüklerini takıyordu. Ekrandaki kodu okumak için yüzünü ekrana koyması gerekiyordu. Elbette, evet evet, bilgisayarınızı ben yapıyorum. Toplantımız sırasında bazı UARTS'larla oynuyordum ve üzerinde bir tane olan bu küçük perfboard'um vardı ve onu gönderip alacak şekilde donatmıştım ve ona da gösterdim. LED'lerle sevimli, kawai. Uzun lafın kısası, DP firmasının sahibine köpek ve midilli gösterisi yaptık ve işe koyulduk.





Mesele şu ki bu, mikroişlemcilerin başlangıç dönemindeydi, tam da bir şekilde kullanışlı hale geldiler ve biz de kendi makinemizi yapmaya karar verdik. İki MegaHertz 8080 Intel işlemci . Bir disketi yoklamalı modda çalıştıracak kadar hızlı olmadığından, her veri baytında veri yoluna bir Kesinti talimatı sıkıştırarak kendi acayip DMA'mızı yuvarlamaya karar verdik. Bu maceralarda CVhester beyin gücünün yarısını ve yazılımın tamamını sağladı. Beyin gücünün diğer yarısını ben sağladım ve donanımı doldurdum. Yani bu tasarım makinemiz için tasarladığım kartın hafif bir modudur, bu tasarım S-100 otobüs makinesine uygundur.





Makinemizle ilgili başka bir şey de BIOS'u bir EPROM'a yerleştirmemizdi ve kablolarını taktığım ilk kartı Chester'a verdim ve o zaten BIOS'u bir EPROM'da tutuyordu! Harika, değil mi? Bu yüzden ondan benim için bir kopya yapmasını istedim. Burada hayır dedi ve bana bir disket verdi. Ona #xx ve sctor #yy parçalarında ne olduğunu söyleyin, o da bana bir EPROM verecektir. Akıllıca, verileri (programı) girmem ve birleştirmem gerekiyordu, ama hey, en başından beri anladığım bir şey var; mikroişlemciler kod ve donanım delisiydi (ABD Donanması argosu, ben zaten tecrübeliydim), bu yüzden uzun sürmedi. Gerçekten makinenin her iki parçasını da kavramanız gerekiyor.





O zamanlar gelinimin kesinlikle haklı olduğu bir şey vardı; Chester akıllı bir adamdı! Aslında harika. Ve onun bir aziz olabileceğini düşünüyorum. Ama bu başka bir hikayenin parçası.