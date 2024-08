Un disquete controlado por interrupciones Controlador para el Autobús S-100

En el momento en que escribí esto, estaba casado con esta chica y asistía a Georgia Tech para estudiar Ingeniería Electrónica. Trabajaba para una empresa de procesamiento de datos en Atlanta, al otro lado de la interestatal de Tech, Data Systems Corporation, e insistió en que necesitaba conocer a uno de sus compañeros de trabajo, un colega llamado Chester P. Quinn . Su lógica para esto era que él era muy inteligente y sabía mucho sobre computadoras. Nunca he entendido el valor que una persona podría tener basándose simplemente en su inteligencia. Finalmente cedí y un día fui a encontrarme con el chico después de clase. Tenía una oficina en el piso de arriba del centro de datos y yo caminé hasta allí tratando de mostrar entusiasmo. En ese momento tenía mi maravillosa mochila, mi bolso diario, y tenía mi contenido habitual. Entonces Chester me preguntó de inmediato si sabía algo sobre microprocesadores. Entonces respondí: “¿El gato tiene culo? Oh, sí hermano”. y sacó algunos manuales de 8080 y una o dos revistas. Le dije que esta área era mía. Le mostré un artículo de la revista Radio-Electronics sobre la computadora MITS Altair S-100 y le dije: mira esto, es el futuro cercano y este es un kit que esta gente está vendiendo. Está sucediendo ahora.





Luego me interrumpió y me preguntó si fumaba marihuana. Bueno, sí, de hecho… Entonces dice que empuja la puerta y saca una bolsa. Luego me pregunta si compra una de estas computadoras, ¿se la armaría? Chester era legalmente ciego y usaba los lentes originales de Coca-Cola Bottle Bottoms. Para leer el código en una pantalla tenía que poner su cara en la pantalla. Así que claro, claro que sí, construyo tu computadora. En el momento de nuestra reunión, yo había estado jugando con algunos UARTS, y tenía este pequeño tablero perforado con uno y lo tenía preparado para enviar y recibir y también se lo mostré. Lindo con LED, kawai. En pocas palabras, terminamos haciendo un espectáculo de perros y ponis para el propietario de la empresa DP y estábamos en el negocio.





Ahora bien, la cuestión es que esto estaba en la era de introducción de los microprocesadores, justo cuando se volvieron algo útiles, y habíamos decidido construir nuestra propia máquina. Procesador Intel de dos MegaHertz 8080 . No es lo suficientemente rápido como para ejecutar un disquete en modo sondeado, por lo que decidimos implementar nuestro propio DMA extraño insertando una instrucción de interrupción en el bus en cada byte de datos. En estas aventuras, CVhester aportó la mitad de la capacidad intelectual y todo el software. Proporcioné la otra mitad de la capacidad intelectual y todo el hardware. Así que este diseño es una ligera modificación de la tarjeta que diseñé para nuestra máquina, siendo este diseño apropiado para una máquina buss S-100.





Otra cosa acerca de nuestra máquina fue que pusimos el BIOS en una EPROM y le di a Chester la primera tarjeta que conecté, ¡y él ya tenía el BIOS en una EPROM! Genial, ¿eh? Entonces le pedí que me hiciera una copia. Dijo que no, aquí, y me dio un disquete. Dile lo que había en la pista #xx y sctor #yy y me daría una EPROM. Listo, tuve que ingresar los datos (programa) y armarlo, pero bueno una cosa entendí desde el principio; Los microprocesadores eran códigos y hardware locos (en la jerga de la Marina de los EE. UU., Yo ya era un veterano), por lo que no tomó mucho tiempo. Realmente necesitas agarrar ambas partes de la máquina.





Una cosa en la que mi novia en ese momento tenía toda la razón: ¡Chester era un tipo inteligente! Realmente brillante. Y creo que pudo haber sido un santo. Pero eso es parte de otra historia.