Une disquette pilotée par interruption Contrôleur pour le bus S-100

Au moment où j’écris ces lignes, j’étais marié à cette fille et j’étudiais à Georgia Tech en tant que spécialisation en génie électronique. Elle travaillait pour une entreprise de traitement de données à Atlanta, juste en face de l'autoroute Tech, Data Systems Corporation, et elle a insisté sur le fait que je devais rencontrer l'un de ses collègues, un homme nommé Chester P. Quinn . Sa logique était qu'il était vraiment intelligent et qu'il en savait beaucoup sur les ordinateurs. Je n’ai jamais compris la valeur qu’une personne pourrait avoir simplement en se basant sur son intelligence. Finalement, j'ai cédé et je suis allé rencontrer le gars après les cours un jour. Il avait un bureau à l'étage du centre de données, et j'y suis allé péniblement en essayant d'être enthousiaste. À l’époque, j’avais mon magnifique cartable, mon bagage quotidien, et il avait mon contenu habituel. Chester m'a donc tout de suite demandé si je m'y connaissais en microprocesseurs. Alors j'ai répondu : « Le chat a un cul ? Oh ouais mon frère. et en a sorti quelque 8080 manuels et un ou deux magazines. Je lui ai dit que cette zone était à moi. Il lui a montré un article du magazine Radio-Electronics sur l'ordinateur MITS Altair S-100 et lui a dit : voyez ceci, c'est un avenir proche, et c'est un kit que ces gens colportent. Cela se produit maintenant.





Puis il m'a interrompu et m'a demandé si je fumais de la marijuana. Ben oui, en fait… Alors il dit de pousser la porte et d'en sortir un sac. Puis il me demande s’il achète un de ces ordinateurs, est-ce que je le monterais pour lui ? Chester était légalement aveugle et portait les lunettes originales Coke Bottle Bottoms. Pour lire le code sur un écran, il devait mettre son visage sur l'écran. Alors bien sûr, oui, je construis votre ordinateur. Au moment de notre rencontre, je jouais avec des UARTS, et j'avais ce petit tableau perforé avec un dessus et je l'avais configuré pour envoyer et recevoir et je le lui ai également montré. Mignon avec des LED, kawai. Pour faire court, nous avons fini par faire une exposition de chiens et de poneys pour le propriétaire de la société DP, et nous étions en affaires.





Le fait est que nous étions à l’époque de l’introduction des microprocesseurs, au moment même où ils devenaient quelque peu utiles, et nous avions décidé de construire notre propre machine. Deux processeurs Intel MegaHertz 8080 . Pas assez rapide pour exécuter une disquette en mode interrogé, nous avons donc décidé de lancer notre propre DMA bizarre en bloquant une instruction d'interruption sur le bus à chaque octet de données. Dans ces aventures, CVhester a fourni la moitié de la matière grise et tous les logiciels. J'ai fourni l'autre moitié des ressources intellectuelles et tout le matériel. Ce design est donc une légère modification de la carte que j'ai conçue pour notre machine, ce design étant approprié pour une machine bus S-100.





Une autre chose à propos de notre machine, c'est que nous avons mis le BIOS dans une EPROM, et j'ai donné à Chester la première carte que j'ai connectée, et il avait déjà le BIOS dans une EPROM ! Cool, hein ? Je lui ai donc demandé de m'en faire une copie. Il a dit non, ici, et m'a donné une disquette. Dites-lui ce qu'il y a dans la piste #xx et le sctor #yy et il me donnera une EPROM. Malin, j'ai dû saisir les données (programme) et les assembler, mais bon, une chose que j'ai comprise dès le départ ; les microprocesseurs étaient des fous de code et de matériel (argot de l'US Navy, j'étais déjà un vétéran), donc cela n'a pas pris longtemps. Il faut vraiment maîtriser les deux parties de la machine.





Une chose sur laquelle ma fiancée de l’époque avait tout à fait raison : Chester était un homme intelligent ! Vraiment génial. Et je pense qu'il était peut-être un saint. Mais cela fait partie d'une autre histoire.