Um disquete acionado por interrupção Controlador para o barramento S-100

Na época em que isto foi escrito, eu era casado com uma garota e cursava a Georgia Tech como estudante de Engenharia Eletrônica. Ela trabalhava para uma empresa de processamento de dados em Atlanta, do outro lado da interestadual da Tech, Data Systems Corporation, e insistiu que eu precisava conhecer um de seus colegas de trabalho, um sujeito chamado Chester P. Quinn . A lógica dela para isso era que ele era muito inteligente e sabia muito sobre computadores. Nunca entendi o valor que uma pessoa pode ter apenas com base na inteligência. Finalmente desisti e um dia fui encontrar o cara depois da aula. Ele tinha um escritório no andar de cima do data center, e eu subi até lá tentando ficar entusiasmado. Na época eu tinha minha mochila maravilhosa, meu transporte diário, e ela tinha meu conteúdo habitual. Então Chester me perguntou imediatamente se eu sabia alguma coisa sobre microprocessadores. Então eu respondi: “O gato tem bunda? Ah, sim, irmão. e peguei alguns manuais do 8.080 e uma ou duas revistas. Disse a ele que esta área era minha. Mostrei a ele um artigo da revista Radio-Electronics sobre o computador MITS Altair S-100 e disse veja isto, é um futuro próximo, e este é um kit que essas pessoas estão vendendo. Está acontecendo agora.





Aí ele me interrompeu e perguntou se eu fumava maconha. Bem, sim, na verdade... Então ele disse para empurrar a porta e tirou uma sacola. Aí ele me pergunta se ele comprar um desses computadores eu montaria para ele? Chester era legalmente cego e usava os óculos originais da Coca-Cola. Para ler o código em uma tela ele tinha que colocar o rosto na tela. Então, claro, claro que sim, eu construo seu computador. Na época do nosso encontro eu estava brincando com alguns UARTS, e tinha um pequeno perfboard com um nele e o configurei para enviar e receber e mostrei para ele também. Fofo com LEDs, kawai. Resumindo, acabamos fazendo uma exposição de cães e pôneis para o dono da empresa DP e estávamos no mercado.





O fato é que isso foi na era introdutória dos microprocessadores, no momento em que eles se tornaram úteis, e decidimos construir nossa própria máquina. Dois processadores Intel MegaHertz 8080 . Não é rápido o suficiente para executar um disquete no modo polled, então decidimos lançar nosso próprio DMA estranho, inserindo uma instrução Interrupt no barramento em cada byte de dados. Nessas aventuras, a CVhester forneceu metade da capacidade intelectual e todo o software. Forneci a outra metade da capacidade intelectual e preenchi o hardware. Portanto, este design é uma pequena modificação da placa que projetei para nossa máquina, sendo esse design apropriado para uma máquina de ônibus S-100.





Outra coisa sobre a nossa máquina foi que colocamos o BIOS em uma EPROM, e eu dei ao Chester a primeira placa que conectei, e ele já tinha o BIOS em uma EPROM! Legal, né? Então pedi a ele que me fizesse uma cópia. Ele disse que não, aqui, e me deu um disquete. Diga a ele o que estava na faixa #xx e no sctor #yy e ele me daria uma EPROM. Espertinho, tive que inserir os dados (programa) e montá-los, mas ei, uma coisa eu entendi desde o início; microprocessadores eram códigos e hardware malucos (gíria da Marinha dos EUA, eu já era um veterano), então não demorou muito. Você realmente precisa entender ambas as partes da máquina.





Uma coisa sobre a qual minha noiva na época estava absolutamente correta: Chester era um sujeito inteligente! Na verdade brilhante. E acho que ele pode ter sido um santo. Mas isso faz parte de outra história.