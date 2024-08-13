reCAPTCHA Çözümünü Otomatikleştirme: Neden ve Nasıl

reCAPTCHA, bir web sitesinin girişinde nöbet tutan dijital bir bekçi gibidir. Sadece insan kullanıcıların girme hakkı vardır, botlar geçemez! Ama işte olay şu: Ya gizli bir servis girişi varsa? Peki, tahmin edin ne oldu? Var ve reCAPTCHA otomasyonu olarak adlandırılıyor!





reCAPTCHA'nın ne olduğunu, tarayıcı otomasyonu için neden bir engel teşkil ettiğini ve nasıl aşılacağını anlamak için bu yolculuğa katılın.





🤖 ile 🧑 arasındaki savaşa tanık olun!

reCAPTCHA Nedir?

reCAPTCHA , Google tarafından internetteki insan kullanıcılar ile otomatik kullanıcılar arasında ayrım yapmak için geliştirilen bir güvenlik teknolojisidir. Birincil amacı, bot olarak bilinen otomatik yazılımların bir siteyle etkileşime girmesini önlemektir. Neden mi? Çünkü çoğu bot, spam gönderme gibi kötü amaçlı faaliyetlerde bulunur.





Ne hakkında konuştuğumuzu bilmiyor musunuz? Aşağıdaki görsele bakın! Bu çek formunu en az bir kez görmüş olmalısınız: İşte bu kadar; işte reCAPTCHA'nın eylem hali. "Ben robot değilim" kontrolüne tıkladığınızda, Google gerçek bir kullanıcı olup olmadığınızı belirlemek için perde arkasında bazı işlemler gerçekleştirecektir.





✅ Sonuç olumlu ise form kaybolacak ve gezinmeye veya yaptığınız işi yapmaya devam edebileceksiniz.





❓Sonuç belirsiz ise, aşağıdakilerden biriyle karşı karşıya kalacaksınız: Korktunuz mu? Elbette hayır! Hepimiz hayatımızda bu bulmacalardan biriyle uğraşmışızdır. Peki bunun tam olarak ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Evet, bu bir CAPTCHA!





CAPTCHA , "Bilgisayarları ve İnsanları Ayrı Tutmak İçin Tamamen Otomatik Kamu Turing Testi"nin kısaltmasıdır ve özellikle insanların çözmesi kolay ancak bilgisayarlar için karmaşık olacak şekilde tasarlanmış bir soru-cevap testidir. Temel olarak, insanlar ve İnternet arasında gizli bir el sıkışma gibidir.





Şimdi, reCAPTCHA'nın yalnızca bir CAPTCHA sağlayıcısı olmadığını; bot koruma sağlayıcılarının kralı olduğunu unutmayın! Popülerliği ve etkinliği sayesinde en üst sırada yer alıyor. 👑





Neden? Çünkü reCAPTCHA'yı otomatikleştirmek zordur!





Modern versiyonlar, robotların çözmesi için oldukça karmaşık olan tanıma ve davranış analizine dayalı gelişmiş zorluklar sunar. Ama durun, bunu neden otomatikleştirmek isteyesiniz ki? Bir sonraki bölümde öğrenelim!

CAPTCHA'ları Neden Otomatikleştirmeliyiz

reCAPTCHA çözümünü otomatikleştirmek istemek bir paradoks. Sonuçta, CAPTCHA'lar otomatik süreçleri engellemek için özel olarak tasarlanmış mekanizmalardır. Yine de, bu görünüşte çelişkili arayış, tarayıcı otomasyonunun geniş alanında anlamını bulur.

CAPTCHA otomasyonunun önemli olduğu iki ana kullanım durumunu öğrenmenin zamanı geldi!

Test Otomasyonu

Üst düzey bir kullanıcı deneyimi sağlamak, titiz testler gerektiren sağlam ve sorunsuz web uygulamaları sunmayı içerir. Şimdi, formlarınızdan birinin reCAPTCHA ile korunduğunu varsayalım. Bu E2E senaryosunu derinlemesine test etmek istiyorsanız, Playwright , Puppeteer, Cypress veya Selenium gibi tarayıcı otomasyon test aracınızda reCAPTCHA'yı otomatikleştirmenin bir yolunu bulmalısınız.

Web Kazıma

CAPTCHA'lar, web sayfalarından otomatik bir betik aracılığıyla veri çıkarma sanatı olan web kazıma için en büyük zorluklardan biridir. Hedef sayfa bir bot olduğunuzu algılar ve bir CAPTCHA görüntülerse, tüm çevrimiçi veri toplama işleminiz başarısız olabilir. İşte reCAPTCHA otomasyonu burada devreye girerek kazıma botlarının bu dijital engelleri tamamen aşmasını sağlar.

reCAPTCHA Otomasyonu: Hayal mi Gerçek mi?

Özetle : Evet, reCAPTCHA'nın otomatikleştirilmesi bir gerçek, ancak yalnızca doğru araçlarla!





CAPTCHA'ları çözmek, insanlar için bile çoğu zaman o kadar karmaşıktır ki, gerçek bir insan olup olmadığımızı merak ederiz. Reddit'in bot tespiti zorlukları hakkında memlerle dolu olmasına şaşmamalı!

Komik, elbette. Ancak soru şu ki, eğer bu bir insan için bu kadar zorsa, bir makinenin bunu otomatikleştirmesi ne kadar zordur? Bu noktada, reCAPTCHA otomasyonu mümkün mü? Eh, bir seferde bir şey.





Öncelikle, tüm CAPTCHA'lar zorunlu değildir. Yüksek itibara sahip bir IP ve düzgün yapılandırılmış bir tarayıcı otomasyon aracı kullanarak, bunları tetiklemeyebilirsiniz bile. Bu , Python ile CAPTCHA'ları nasıl atlatacağınıza dair rehberimizde açıklandığı gibi, zafere giden en kolay yoldur.





Ne yazık ki, bu yalnızca sınırlı sayıda durumda ve çok belirli bir varsayımda işe yarar. Ancak, çoğu CAPTCHA atlanamaz.





Genel bir çözüm, bunları çözmek için makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini kullanmayı içerir. Tahmin edebileceğiniz gibi, söylemesi yapmaktan daha kolay 😅. Ayrıca, reCAPTHA o kadar gelişmiş ki, doğru görselleri seçenin bir insan değil bir bot olduğunu anlamak için davranışsal analizi kolayca kullanabilir.

Vazgeçmeye hazır mısınız? Bir dakika bekleyin; sizin için bir çözümümüz var!





Bright Data'dan reCAPTCHA Solver, gerçek kullanıcıların tarayıcılarını ve etkileşimlerini taklit ederken sizin için CAPTCHA'ları ve meydan okuma-yanıt testlerini çözebilir. Bu aslında Web Unlocker'ı oluşturan birçok modülden sadece biridir, otomatik yazılım aracılığıyla Web'deki herhangi bir içeriğe erişmek için kesin teknolojidir.





Tam rehberlik için, Web Unlocker'ı kullanarak CAPTCHA'yı nasıl aşacağınıza dair eğitimimizi inceleyin!

Çözüm

reCAPTCHA, anti-bot zorlukları giderek daha iyi hale geldikçe CAPTCHA sağlayıcıları arasında süperstar olarak öne çıkıyor. Burada, reCAPTCHA çözümünü otomatikleştirmenin hangi kapıları açtığını ve bunu yapmanın en iyi yaklaşımlarını gördünüz. Ama kabul edelim ki, bu gerçekten, gerçekten zor!





Bright Data'nın reCAPTCHA Solver çözümüyle bu baş ağrısını önleyin. Web'i demokratikleştirme arayışımıza katılın ve otomatik komut dosyaları aracılığıyla bile her yerde herkes için erişilebilir kalmasını sağlayın!





Bir sonraki sefere kadar, interneti özgürce ve CAPTCHA'lar olmadan keşfetmeye devam edin!