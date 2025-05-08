Pundi AI, NVIDIA'nın Açılış Programı'nı Açık AI için Descentralized Tools'ı Geliştirmek İçin Kullanıyor

Çekiliş AI Program, kripto-AI alanında çalışmasını hızlandırabilecek bir adım olan NVIDIA’nın Inception programına katıldı.Bu program, önde gelen teknolojileri kullanan başlangıç şirketlerini destekliyor ve Pundi, bu ortaklığın onlara dünyanın en iyi çip üreticilerinden kritik kaynaklara erişim sağlayacağını söyledi.





Yapay zekanın farklı endüstrilerde nasıl kullanıldığı hızla yükseldi ve dikkatini donanım şirketlerine yöneltti. NVIDIA (NASDAQ: NVDA), 2,6 trilyon dolarlık değeriyle, artık makine öğrenimi görevleri, gelişmiş sürücü sistemleri ve veri ağırlıklı altyapı gibi şeyler için gerekli olan GPU'ları üretiyor.





NVIDIA Inception programı, projelerin her aşamada yenilik ve iş büyümesini hızlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. programın sunduğu ana avantajlar arasında, AI geliştiricileri için araçlar ve eğitimler, NVIDIA donanım ve yazılım fiyatlarının tercih edilmesi ve risk sermayesi şirketleri ağıyla bağlantı kurma fırsatları bulunmaktadır.





Pundi AI, NVIDIA'nın Inception programına katıldı, bu da AI'yi kripto uygulamaları ile birleştirme çabalarını arttırması bekleniyor.





Önemli olan, Pundi AI, bulut kredileri, uygun fiyatlar, pazara giden destek ve NVIDIA Deep Learning Institute aracılığıyla benzersiz eğitim fırsatları aracılığıyla Pundi AI Veri Platformunda kullanıcı sayısını arttırmak gibi önemli noktalara ulaşmak olacaktır.





NVIDIA Inception programı ayrıca Pundi AI’ya endüstri önde gelen uzmanları ve diğer AI odaklı kuruluşlarla işbirliği yapma fırsatı sunacak.





“Bu ekosistemin bir parçası olmak, Pundi AI'nin AI yeniliklerinin önünde kalmasına yardımcı olacak ve NVIDIA'nın yüksek performanslı altyapısını endüstrileri dönüştürmek için kullanan etkili çözümler için yol açacaktır,” diyor Pundi AI'nın kurucusu Zac Cheah.

Ürün geliştirme, prototipleme ve dağıtım için gerekli araçlara erişimi sağlayan NVIDIA Inception, Pundi AI'nın büyümesine, kabul edilmesine ve gerçekten açık bir AI ekosistemi oluşturmasına yardımcı olacaktır.





Bu yazı HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında yayınlandı.

Bu yazı HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında yayınlandı.



