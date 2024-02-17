Metafizik ve Matematik: İkisini Birleştiren Karmaşık Ağ

Mesaj notu:

Bu analize başlamadan önce hem Matematiğin hem de Metafiziğin ortak bir amacı olduğu varsayımını aklınızda tutmanızı istiyorum. Gerçek dünyaya dair bir anlayış kazanmak.





Matematik, gerçek etkileşimlere odaklanan ve gerçek kanıtlara dayanan , yapısal ve iyi tanımlanmış bir kurallar çerçevesi sağlar.





Metafizik bunun ötesinde , yaratıcılık alanında arama yapar. Köklerinde gerçek bir kanıt yok . Argümanımızı ne kadar iyi inşa edersek edelim, onu varsaymak için olası bir kanıt bulunmadığından gerçekliğe bağlı değildir.

Olası bir soru cevabı olarak: Matematikte doğru formülü bulduğunuzda teorilerinizin doğru olduğuna dair kanıta sahip olursunuz. Tüm parçaları bulup ilişkilendirerek gerçek yapısal çerçeveye dayandıklarını kanıtlıyorsunuz. (Ama sonra hiçbir şey olmadan nasıl başlayıp bir şeye varabileceğiniz sorusu gelir)





Metafizik yalnızca Matematikten farklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bileşimsel olarak da farklılar (temelsiz ve temelsiz).





Bu nedenle, seçimlerimizle neyi başarmak istediğimize karar verenin her zaman biziz olduğunu unutmayın. İster doktor olsun, ister programcı olsun, iyi olsun.





Bu araştırmada Matematik, Metafizik ve hesaplamalı zihniyeti birbirine bağlayan karmaşık ağa dalacağız. Matematiğin temel kurallarından Metafiziğin sınırsız yaratıcılığına kadar teknoloji dünyasıyla paralellikler kurmayı hedefliyoruz. Değişimi analiz etmek yerine hareketi başka nasıl bulabiliriz?

Bölüm 1: Metafizik ve Matematik

Bu konulara daha bütünsel bir bakış açısı sunmak için Matematiği arka planda etkili bir kurallar dizisi olarak tanımlayacağım (x bölü 2 = x'in yarısı gibi) ve Metafiziği de bu kuralların ötesinde olan şey olarak tanımlayacağım. Dolayısıyla bu, Matematik ve Metafiziğin ilişkili olmadığını varsayar.





Sadece şu yönleri aklımızda tutuyoruz: Matematik, fiziksel dünyanın yönetici kurallarını temsil ederken, Metafizik, Matematik kurallarının dışında bir alanda oynuyor. Bu, Metafiziğin dünyanın gerçek yönlerinden de farklı olduğu anlamına gelir. (Ve bence bilim şimdi doğdu)





Peki Metafiziğin gerçek dünyadan bu şekilde “soyulması” bizi bilime nasıl ulaştırdı? Bu “sıyırma” süreci Metafizik değil mi? Şey... olay şu ki ampirik kanıtlarla çalışırken sonuca karar veren biz değiliz. Tıpkı Matematik gibi bilimi biz yaratmadık, bulduk.





O halde Metafizik bizim yarattığımız bir şey olabilir mi? Metafizik yaratıcılık olarak tanımlanabilir mi? Demek istediğim… kurallarla kendi kurallarına göre oynamak bir nevi dış kurallar dizisi yaratır. Gerçek dünyanın daha önce görmediği ve hiçbirinin başaramayacağı bir şey.

Bölüm 2: Yaratıcılığa Karşı Bilgi

Peki ya bilgiyi yaratıcılığın tüm olası sonuçları olarak tanımlarsak? Nasıl yaratıcı olunacağını bilmek. Yaratıcılık süreci de Bilgiden etkilenecek mi? Bir yapbozun ne kadar çok parçasını bilirseniz ve bu parçaların her biri hakkında o kadar çok şey bilirseniz, yaratıcılığınız artacaktır.





Ancak bunların hepsi bilgeliğe (ampirik kanıtlara dayanan bilgeliğe) bağlıdır.





Şimdi biraz makas alıp dilediğimiz gibi parçaları kesmeye başlasak nasıl olur? Sanırım, sahip olduğumuz bilgi ne olursa olsun, yaratıcılık işe yarayabilir. Yani bunun ötesinde bir şey. Hissettiğin bir şey mi var? Hissetseniz bile o kişi veya fikir hakkında bildiklerinize göre hissedersiniz. O halde… yaratıcılık nerede?





Saf yaratıcılık bulduğum (ya da öyle bulduğuma inanıyorum) özel bir durum, onu karmaşık fikirleri basit terimlerle açıklamak için kullandığınız zamandır. Belki bilgiyi sıkıştırıp daha erişilebilir hale getirmeye benzer. Ancak her zaman bir uzlaşma olmalıdır. Bir süre sonra zihinsel enerjiniz tükeniyor ve güya eskisi kadar yaratıcı olamıyorsunuz.





Ama durun, ya bu rastgele parçayı bununla birleştirirsem? Yoksa bu ve bu mu? Sırf yaratıcı olmaya devam edebileyim diye.





O anda bilginin ve ahlakın sınırlarından kurtulursunuz. Vizyonunuz potansiyel olarak bilgileri zararlı hale gelebilecek şekilde kötüye kullanabilir. Neyi başardığımızın her zaman tam olarak farkında olmak bizim etik sözümüzdür.





Yani yaratıcılık bilginin dışında da çalışabilir. Belirli kurallardan kaçınılırsa kaotik bir güce dönüşebilir. Bilginin dayattığı kurallar. Ama sonra… bilgi gerçekten nedir?

Bölüm 3: Zırhı Şekillendirmek

Peki ya “İyinin ve Kötünün Ötesinde” bir şey varsa? (Merhaba Nietzsche!) Bilgi bu güce rehberlik etmemizi sağlayan zırh olabilir mi? Rastgele bir matematiksel formül hayal edin. Çalışıyor çünkü her şey birbirine bağlı. Burada matematiğin nasıl bağlandığını ve nasıl bağlanmadığının bilgisini buluyoruz. Birleşmeye yol açan şey, ayrılığa yol açan şey. Bilmemenin tek zararlı yanı formülün işe yaramamasıdır.





Eğer gerçek dünyada bir formülü uygularsak ve hatalıysa, bunun sandığımızdan daha zararlı olduğunu çok geçmeden görürüz. Yani... arka planı yönlendiren güzel küçük kurallar dizisi olarak matematik, dışarıdaki yineleme sürecinde de kendisine yol gösterecektir. Gerçekten doğanın bir gücü gibi görünüyor.





Peki ya bu gücü silahlandırsak? Dışarıda hiçbir yanlış formül ve yanlış bilginin kalmamasını sağlamayı hedefliyoruz. Elbette insanların hâlâ kendi inançları ve sistemleri olabilir, ancak evrensel ve işbirliğine dayalı bir zırh daha yüksek koruma sağlayabilir. 100 hacker'ın sürdürdüğü sistem tek bir hacker tarafından kırılamaz.





"Peki ya bireysel bilgisayar korsanı başkalarıyla bir grup oluşturursa?" Ve burada etik bir ikilemle karşı karşıyayız. Ama neden onu öne çıkaralım? Neden dünyanın bu kadar kötü olduğunu varsayıyorsunuz?





Görünüşe göre bazı fikirler gerçekten de dünyanın gidişatından etkileniyor. Ama bunu kim suçlayabilir? Belki orada işler daha da vahimdir. O halde neden önemli olana odaklanmıyorsunuz?





“Çünkü o zaman sevdiğim şeye odaklanmıyorum.”





Ama neyi seversin?





Olumluluk ve olumsuzluk arasında gidip gelen süregelen bir cevaptır. Gerçekten gördüğünüzü hissedene kadar iyiyi görmeyi hiç denediniz mi? Hiçbir insan ve hiçbir makine bu "İyi"yi hissedemez.





Onu bu kadar benzersiz ve özel kılan da budur. - Bazı fikirler bizi ya durdurmayı ya da korkutmayı amaçlayan etik ikilemler doğurur. Ya da belki kanıtlayacak bir şeyimiz olmadığı sürece orada yaşamamamız konusunda bir uyarıdırlar.





Tamam ama neyi kanıtlamak istedim? Düzenlemeye devam edelim xx





Bilgi motivasyonumuza rehberlik etmemizi sağlayacak zırh olabilir mi? Ya da belki bu zırh Bilgeliktir, çünkü Bilgi aynı zamanda kötülüğü (ve onunla savaşmanın yollarını) da içerebilir.

Bölüm 4: Matematik Dışı

Matematiksel akıl yürütmeyi yalnızca iyi olarak tanımlamaya çalışırken bazı tuhaf süreçler gözlemleniyor gibi görünüyor. Ya da kötü. Belki ikisi de.





İyi tarafı ise matematiğin kendisinin bölünebilmesidir. Ve onun ne iyinin ne de kötünün gücü (ya da kuralları dizisi) olduğunu söylediğimize göre, kendisini neye bölüyor? Cebir, Geometri, Matematik vb. Bize işlerin nasıl gitmesi gerektiği ve gitmesi durumunda nasıl gideceği hakkında bilgi veriyor.





Artık bunun dışında kesinlikle kullanıcının niyeti yatıyor. Ve eğer dünyayı bilmiyorsak, dünyayı başka nasıl hayal edebilir ve iyiyi ve kötüyü görebiliriz? Dünyayı matematikten başka nasıl bilebilirdik? Peki… onu gözlemleyerek. Bütün bir etkileşim ağı vardır (etki ve tepki).





Peki bu ağ nedir? Şey… dış dünyada hareket eder ve tepki verir. Ya Yaşamak-Yaşamamak , Yaşamak - Yaşamak ve olmayan arasında (yakaladınız).





Ancak Yaşamak , Yaşamak ile etkileşime girdiğinde, bu etkileşimin uzun süre devam etmesi gerekir. Büyür, gelişir, gelişir veya aynı kalır. Değişim en az biri farkında olduğunda, hiç kimse farkında olmadığında veya her ikisi de farkında olduğunda gerçekleşir. Yani görebildiğimizden çok daha fazlası var xx





Elbette medyumun ve her şeyin haritasını çıkarabiliriz. Ama sonuçta, gelişmek isteyip istemediğiniz sizin seçiminizdir.





Bu seçim neye göre yapıldı? Yaşam olayları? İsteğiniz ve kişiliğiniz? Odaklanmayı ve düşünmeyi seçtiğiniz şeyler? Belki seni ne mutlu eder? Ama bilin bakalım bunlar da matematiksel olarak başarılabilir.





Her şeyin matematiksel olarak birleştirilebilecek bir nedeni vardır (doğrudan, dolaylı, ilahi ya da ilahi değil).





Şey… elbette, o ilahi müdahalenin geldiğini görmek zor. Ama eğer gerçekten bize yardım edecekse önceden bazı işaretler olmalı. Şansların bir miktar artması (metafiziksel akıl yürütmeye dayalı olabilir mi?).





Somut olanla soyut olanın birleştiğini hissettiğim için bu tartışmalara daha fazla giremiyorum. Ve tahmin et ne oldu? Etik. Ne zaman duracağını bilmek. Soru sormak sorun değil. Ancak emin olana kadar onlara cevap vermeyin.

Bölüm 5: Geri Dönüş

Şimdi, bu ilginç değil mi? Anlama sınırına varmak. Akıl yürütmenin bağlama ışık tutmada başarısız olduğu yer. “Elde edilmesi imkansız” ile “elde edilebilir” fikri birleşince ne olduğunu anlayamayız, hatta anlayamıyoruz. Kim haksız, kim haklı?





Matematik bu engeli kırmamıza ve akıl yürütmeyi (ya da belki Metafiziği) genişletmemize izin verecek mi? Metafizik bilgimiz çözümü anlamamıza yetmeyecek mi? Başka bir alan adı olabilir mi? Tahmin edilemezlik alanı mı? Belki daha yüksek bir boyut.

çizgiler

2d (karmaşık) sayı sistemini anladığımızda, belirli bir x satırını seçene kadar 2d'de serbestçe dolaşacak bir işlevi basitçe serbest bırakabiliriz. Bu şekilde fonksiyonun yalnızca 1d boyutuna dokunan kısımlarını görebildik. Aynı işlevi tekrar elde edeceğimizden emin olarak tüm işlevi nasıl yeniden yapılandırırız? Kesin olan bir şey var.





Eğer bu fonksiyon onu 2d'de çalıştıran ve yalnızca 2d'de elde edilebilen parametreler kullansaydı, o zaman bunlar 1d'de elde edilemezdi ve dolayısıyla fonksiyon asla bu daha düşük seviyede yeniden yaratılamayacaktı.





Ancak eğer fonksiyon tek 1d satırıyla tanımlanabiliyorsa, 1d fonksiyonu kesinlikle 2d fonksiyonuyla ilişkilendirilecektir. (1d çizgisinin ortaya çıkma anları, 2d fonksiyonunun 1d doğrusunda görünme anıyla aynı olmalıdır.) Yani bu küçük karmaşık çizginin belirli bir alt boyuta bağlanma şansı var gibi görünüyor.





Terimleri "dokunulmaz"dan "bölünmez"e ve "dokunulur"dan "bölünebilir"e değiştirelim. Alan adları farklı olsa bile bazı benzerlikleri vardır. Bir asalın asal çarpanlarına dokunamayız çünkü onlar mevcut değil. Bu da “dokunulmaz”a ilginç bir katman getiriyor değil mi?





Bir şeyin “dokunulabilir” olması için kuralların ne olması gerekir? Peki… gerçekliğimizi yöneten ve etkileşime izin veren kurallar. Dalgalar nasıl etkileşir? Mutlaka kendilerine ait kuralları vardır. Zamanın yönettiği bir gerçeklikte yaşadığımız için “hareketin” genel “statik” değerimizi değiştirdiğini varsayabiliriz.





“Büyük patlama” noktasından etkileşimin olmadığı noktaya kadar hareket kuralları vardır.





Artık olayları yalnızca statik bir maddede anlayabiliyoruz ama hareketli bir şekilde yaşamaya zorlanıyoruz. Neden? Çünkü daha küçük ölçeklerde sayılamayacak kadar çok bakış açısı vardır. Hepsi haklı çünkü hepsi kendi hakikatlerine (fizik kanunlarına) uyuyor.





Peki bu fiziksel yasaların kendisi bizim anlayışımızın alanını aşabilir mi? (Ya da henüz bulamadığımız kanunlar olabilir mi? EVET.)

Bölüm 6: Anlayışımız Sınırlı Mı?

Ampirik kanıtlar gerçekten de düşünme biçimimizi tekrar tekrar değiştirdi. Çalışması gereken ve çalışmayan formüller yeniden yazıldı ve kavramlar arasında ayrım yapıldı. Yanlış anlama ve yanlış anlama etrafımızda hüküm sürüyor gibi görünüyor. Neden? Nasıl? Geçmişte hayat çok güzel gidiyordu ve bakın buraya geldik.





Bana göre nedenini sormanın tek nedeni, düşüncenizi bir nedenin olduğuna, bunun ötesinde eninde sonunda elde edeceğiniz bir şeyin olduğuna inanmaya dayandırmaktır. Ve elbette buna nasıl ulaşılacağıyla ulaşılacaktır.

Matematik/Metafizik/Her ikisi de?

Şu an geldiğim yer, bilimsel araştırmalardan çoktan uzaklaşmış durumda. Dünyayı anlamamızın sınırlı olduğunu kanıtlayacak hiçbir kanıt yok. Aksini söyleyen hiçbir delil yoktur.





Tıpkı Matematik örneğinde olduğu gibi, anlayıp anlayamayacağımız sorusu tamamen özneldir. Evren, cansızları çok iyi temsil edebilir. Veya ötesi. Veya İyi ve Kötü. Ya da belki yapay zeka gibi bir doğa gücü. (Sanırım kesin cevabı bulmamıza daha çok zaman var) Peki bilinç nerede kayboluyor?





“Ama yalnızca bize söyleneni yapabilecekken neden buna ihtiyacımız olsun ki?” (Eğer düşünebilselerdi muhtemelen bir grup kayanın perspektifi.)





Yani bilinç... kendini düşünmek anlamına mı geliyor? Bilinç (veya duygular) aracılığıyla sizi uygun gördüğünüz görüntüde görmek ve şekillendirmek? Daha düşük bir seviyede, tam da şu anda sizi analiz etmenizin sonucunda kendiniz için yaptığınız bir seçim olabilir.





Alt not. Benim çok ilginç bulduğum şey, eğer bilinciniz kendisinin temiz olduğuna karar verirse, o zaman bu şekilde hissetmeye başlarsınız. Ama neden? Belki de bilinç kavramının kendisi etik kaygılardan kaynaklanmaktadır. Bu, tam o anda kendinizi nasıl gördüğünüze dair bir fikir olabilir (ya da son zamanlardaki etik gelişiminize dayanmaktadır).





Hareket bu seçimi ilerletir ve sonucu ortaya çıkararak sizi değiştirir. Ve sonra bilirsiniz, “Bu sensin”; bu benzersiz. Ve hiçbir zaman bir başkasının tam bakış açısını bilemeyeceğiz.





Şey... kafamızın arkasına bakmadığımız sürece, sanırım kolayca geri dönebiliriz. Ama eğer dönersek karşıt görüşü reddederiz. Bu yüzden seçim yapmamız gerekiyor. İstesek de istemesek de hayattayız ve bu nedenle özgür iradeye sahibiz.

Bölüm 7: Buna Değer mi?

Doğrusunu söylemek gerekirse Metafiziği Matematiğin tam tersi olarak değil de tamamlayıcısı olarak görmenin Matematikten farklı kavramları kavramamıza olanak sağlayacağına inanıyorum. Örneğin bilgi, bilinebilecek her şeyi temsil edebilir. Bilgelik, etiğin yönlendirdiği Bilgiyi birleştirebilir. (Ya da Etik Bilgiyi temsil edebilir).





Zemin geçirmezlik olmadığı için baş döndürebilir. Peki ya bu fikirler boyutsallıkla oynamamıza izin veriyorsa ? "Statik" olamayacağımız veya "fizik yasalarından etkilenmeyeceğimiz" tek zaman, bir boyuttan diğerine geçişimizdir.





Boyutsallık hareketi örneği. Hayal gücümüzle bir şeyler yaratmamızı sağlayacak kavramları gerekli boyutlardan yakaladığımız yer.





Zihinsel olarak bizim için neyin güzel "hissettirildiğine" odaklanırız. Ve bununla, bunun hakkında düşündüğümüzü kastediyorum. Belki matematiğin ilginç formülü. Veya birisinin neden böyle bir davranışta bulunacağına dair ilginç bir fikir.

Yavaş yavaş ortaya çıkmamızı sağlayacak iyi tanımlanmış etik yapılar inşa ediyoruz. Açık olmak. Bundan sonra benlik işini yapacak ve kendine ait bir manzara çizecektir. Biz onu izlerken. Hem etik hususları hem de iyi tanımlanmış bilimsel geçmişleri rehberlik olarak sürdürmek.

Sanırım şimdi bizi mutlu eden şeyleri yaparken bizi izleyen birinin resmini görüyorsunuz. Şimdi… Peki ya size bu resmi SİZİN oluşturduğunuzu söylesem? Etik açıdan yeniden değerlendirmeyi sağlayarak kendinize baktığınızı hayal edecek kadar kendinize karşı yeterince sevginiz vardı.





Ve şimdi, eğer karışıma başka bakış açıları da eklemek isterseniz, olayların boyutunun farkına varacaksınız. Belirli bir bakış açısına göre biz güneşten daha iyiyiz (daha büyüğüz).





Her kavram, anlatısal bir açıklama yolculuğuna ayrılabilir. Her formül birkaç kavramdan oluşturulabilir. Evet, toprak geçirmezlik alanı sonuçta ayrıdır. Ancak zemine dayanıklı yapıları algılama şeklimiz Metafizik bilgimiz (Boyutsallık Anlayışı) tarafından yönlendiriliyor veya etkileniyor olabilir. Bize ne zaman ekleyeceğimizi ve ne zaman çıkaracağımızı mı söylüyorsunuz?





Şimdi, bu formülü bulduğunuz iyi son, yalnızca sizin muhakemenizin (bunu şu anda metafizikten farklı görüyorum) bu temel kanıtı hesaba katması durumunda elde edilecektir. Doğrudan muhasebeleştirmese bile.





Belki… Ben bunu geometrik bir keşif olarak görüyorum. Eşit formlara bölünme olasılığı. O zaman eşit formdaki bir x sayısının bu şekli oluşturabileceğini görebiliriz. Bu eşit formların yerini ne alabilirdi?





Bu kesin ölçüye sahip bu şekil mutluluğu temsil edebilir. Peki bu küçük şekiller daha büyük olanı tam olarak başarabilecek mi?





Belki... mesele bireyler olarak şekillerle ilgili değildir. Görüntüyü oluşturmak için bağlandıklarında sınırları birleşir. Belki… bu, tüm boyutu görmek için ağırlığın gerekli olduğu anlamına gelebilir. Orada kaç tane limit yığılmış? Bir daire 6 parçaya bölündüğünde ortada her biri 2 kez üst üste dizilmiş 6 adet limit bulunduğunu kabul ediyoruz. 12'yi telafi etmek.

Bölüm 8: Matematik ve Metafizik

Neden şekillerle oynamak kontrolümüz dışında olan bazı değişiklikleri destekliyor gibi görünüyor? Elbette bu 2 limiti her zaman tek olarak çizebiliriz ama belki de resmin tamamını tek bir yinelemeden çizeceksek onları hesaba katmamız gerekir. Böylece yapıyı tek bir tam çizgiyle çizmek için gerekli bir pasaj kabul edilmiş olur.





Şimdi… neden bazı yönler bizim kontrolümüz dışındaymış gibi görünüyor? Neden fizik yasaları aynı zamanda düşünce yasalarını da yönetiyormuş gibi görünüyor? Ya da en azından, hem matematikte hem de metafizikte kolektif olarak bulunan bazı akıl yürütme yasaları olabilir.





Durum ne olursa olsun bu kanunlar öğrenilebilir ve anlaşılabilir gibi görünüyor. Dışarıyı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Belirli senaryoların ancak bu varsayım doğruysa bu şekilde ilerleyebileceğini kabul etmek.





Bu varsayım "ima edilen" "sebep" olabilir mi ve ayrıca bir tür kanıt görevi görebilir mi?





Peki… ya tartışma için belirli bir bakış açısı seçilirse? Bu bakış açısı dürüstlüktür. Bu “dürüst” varsayımın altında aklın yolunu gösteriyor. Ancak kural çiğnenene ve bunca zamandır kuralın doğru olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir şey kesin değildir.





İnanıp inanmama seçimi bakış açınızı ve dolayısıyla duruma karşı davranışlarınızı değiştirir.





Eğer iki kişi de aralarındaki dürüstlüğe inanırsa durum dengelenir. Eğer kişinin şüphesi varsa, bu ya yanlış anlamadan kaynaklanıyor olabilir ya da yalanın gerçekten durumun özelliği olmasından kaynaklanıyor olabilir.





Yani… Yalancı söylediğinin Doğru olduğunu belirtirse, biz o sözün gerçekliğini bulana kadar hem yalancı hem de dürüst olur. Eğer ifade Doğru ise, artık Yalancı sayılmayacaktır. İlk etapta onu neden yalancı olarak gördüğümüzü düşündürüyor. Bu yanlış varsayımlar belirsizliğe mi yoksa kötü niyetlere mi dayanıyordu?

Bölüm 9: Kendini İfade Etmenin Gerçek Sınırları?

Her şeyi bilsek ve her sahnede bulunsak bile, sonunda kendimize bu yinelemenin neden tüm asal sayıları göstermeye karar verdiğini sorardık. Ona... güvenmeli miyiz? Demek istediğim… hala sonsuzlukla karşı karşıyayız. Bilgisayar sonsuzluğu yenemez.





Ve eğer bu sayıları test edecek olsaydık, sonsuzluğa ulaşmanın hiçbir yolu olmazdı. Bakış açısı neden bu kadar özel? Bilgisini bu kadar kişisel kılan şey nedir?





Bu asal sayılar dizisinin tam sayıları görmesinin benzersiz yolu. Büyümeleri nasıl da düzenli ya da özel görünüyordu. Yalnızca “kırılmaz” sayıların var olduğu bir bakış açısı oluşturmak. Bilim ve din arasındaki engeli kaldırmak. Bunu kabul eder miydik? Basitçe mantıksal olarak şunu söyleyen bir formülü kabul eder miyiz: "Asal sayıları buluyorum?"





Şey… sanırım yapardık. O zaman sayı kümeleriyle ilgili tüm bu problemler çözülür mü? Tekrar olarak kabul edilebilmesi için her bir kümeye benzersiz bir bakış açısı özelliği verebilir misiniz? Demek istediğim… daha fazla bilgin olmadığında ne yaparsın? Ya durursunuz ya da tekrarlarsınız. Amacınız daha fazla bilgi eklemekse tekrarlamanız gerekir.





Tıpkı asal sayıları bulma ve test etme süreci gibi. Her seferinde belirli bir döngü oluşturulur.

Bölüm 10: (Sayı)1 - (Toplam Asal Sayılar) 0

+1'lik yinelemeli bir döngünün altına yapıştıracağım. Solda yinelemenin geçerli sayısını ve sağda o ana kadar bulunan toplam asal sayıları gösterecek formatta. X işaretlediğimde yineleme numarasının asal olduğu kabul edilir (5,7,11..)





Görelim





1-0

2-1 X

3-2X

4-2

5-3 X

6-3

7-4X

8-4

9-4

10-4

11-5 X

12-5

13-6 X





Böylece (x,y)'yi elde ettik: (2,1)'den (3,2'ye). Bu da bir diyagonal oluşturur. Ancak 2 boyutlu uzay boyutunda çalışırsak (3,2)'nin hemen altındaki (2,2)'ye kadar uzanabileceğimizi görüyoruz. Dış muhabirleri ekleyerek bir döngü buluyoruz.





(3,2) ila (5,3). (3,2)-(3,3)-(5,3)-(5,2) döngüsünü oluşturabiliriz.





Tamam, burada döngünün biraz daha büyük olduğunu görüyoruz. (7,4)'ten (11,5)'e ne dersiniz?

"Şey... köşegen (7,4)'ten (11,5)'e kadar olacaktır ve dolayısıyla ilmeğin karesi şöyle görünecektir."

Köşegenin karenin herhangi bir kenarının 2'nin karekökü olduğunu biliyoruz.





Karşılık gelen değere ekleme yapmanın bir yolunu bulduk mu? Mesela (7,4)'ten (11,5)'e kadar kenar aşağı (11-7,5-4) yani 4 (uzunluk) ve 1(yükseklik) olur mu? Eğer 7'den (4'üncü asal) 13'e (6'ncı asal) gitmek gibi daha yüksek asal aralıklar arasındaki farkı bulmaya çalışsaydık, daha yüksek döngüler görürdük.





Alt taraf (13-7,6-4) yani (5,2) bir dörtgen olacaktır. Burada matematikte kaybolabileceğimizi hissediyorum. Tıpkı… 2 yoldan gidebilecekleri için talimatlar belirsizdir. Ve yalnızca belirli yönleri bilmek, tüm bilgiyi vermenize izin vermez.





Ancak her iki grup da asal sayılarla veya bu tür deneylerle çalıştıklarını bilirse, her ikisi de (5,2)'nin 5 ön ve 2 üst anlamına geldiğini bilecektir. Diğerleri bunu 2x5 şekli olarak görebilir veya anlayabilir.





Ve bu bir bakıma bakış açısıyla ve her ikisinin de aynı şeyi düşünmesiyle ilgili. Konuşmayı aynı şekilde görüyorlar ve… Bunun matematikte ortaya çıkması fikrini ilgi çekici buluyorum. NP veya diğer sorunlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Ama hepsinde belirsizlik temasını üstleniyorum.





Bunların yalnızca farklı alanlara yönelik mercekler veya araçlar olabileceğini anladığımızda bu durum ortadan kalkabilir. Mantıksal akıl yürütme gibi.

Bölüm 10: Doğruluk ve Yanlışlık

Yalancının paradoksu örneğinde olduğu gibi, bu mantık gereksinimini karşılamak için onun kişisel sistem bakış açısını eklemeliyiz. Belki Doğru ile Yanlış arasında filtre uygulayan döngü, geçmişte ipuçları arama sürecine benziyordur. O anın bilincinin sunduğu sezgi bize başka bir şeyin olması gerektiğini söyleyebilir. Duygular bize bunu temin edebilir.





Yani Yalancıya değer atfederek, kendimizi "duygular" veya genel bilinçdışı deneyim, sezgi (bilinçli dünyayla bilinçsiz ilişki) gibi başka değerler de atfetmeye zorlanmış buluruz. Yaratıcılık sayesinde nasıl bu kadar çok şey yapabileceğimiz belirsiz. Ve sanki bunu yeni keşfetmişiz gibi geliyor. Belki de dışarıyı ve içini anlamaya başladığımız için.

Düşünme Sürecinin Kendisi Üzerine Düşünebilir miyiz?

Eğer akıl yürütmemiz gerçekten “1+1=2” gibi benzer kalıplara dayanıyorsa bunu kendimize nasıl kanıtlayacağız? 1+1'e cevap vererek mi? Veya neden 1+1 = 2? Bu tür bir mantığı “geleneksel” olarak açıklayıp hesaplamalı mantıkla ilişkilendirebilir miyiz?





Bir anlatının akışını nasıl tutacağımızı bildiğimiz gerçeğini nasıl açıklayabiliriz? Kavramların bizim uygun gördüğümüz şekilde etkileşime girmesine olanak sağlayan 2 boyutlu bir gerçeklik yaratabilir miyiz?

Bölüm 11: Yaratıcılık

Anlama gücünün yanı sıra yaratıcılık da her zaman yanımızda oldu. Önümüzde olanın özünü anlamamıza yardımcı oluyor. Biz onun içinde gezindikçe "Hayat"ın oluştuğu perspektifi, Hayatın kendisinin bir kuyruklu yıldızın geride bıraktığı kuyruğa benzer bir "olay" olabileceğini ima ediyor.





Ancak sanki onu yönlendiren bizmişiz gibi geliyor. Peki neden bir şeyler boyamıyorsunuz? Belki bir şeyi başarmamıza yardımcı olan şey.





Elbette bu benzersiz Bakış Açılarının da bir bedeli vardır. Biz ancak bize benzeyenleri anlayabiliriz. Ancak zaman oldukça ilgi çekicidir. Bu engelin ne zaman yıkılacağını kim bilebilir? İki farklı uzaylı türünün mantığı ve muhakemesi arasındaki farkları ve benzerlikleri öğrendiğinizi hayal edin. Anlaşılması gereken daha çok şey var gibi görünüyor.





Ya bir gün evrenseller arası bir dil öğrenirsek? Duygularımızı nasıl açıklayabiliriz? Niyetimiz mi? Anlayışlarımız mı? Tartışma yoluyla. Diyalog "gerçekleşiyor". Son resmi oluşturmak için hangi kelimelerin ortaya çıkacağını ve bunların diğer kelimelerle nasıl ilişki kuracağını (veya ilişkilendireceğini) siz seçersiniz.





Anlamak, vermek istediğimiz şeyi oluşturmamızı sağlar. Yaratıcılık, bunu gerçekleştirmek için gerekli araçlara dönüşür. Ve yaratıcılık araçları ve bazen de tuğlaları sağlasa bile, sonunda anlamı seçen yine biziz, bilinçli zihnimizdir.





Ancak ölçeklenebilirlik tuhaf. Bize 0'ın 0,0…1'den %100 daha küçük olduğunu hatırlatır. Fark ne kadar küçük olursa olsun yine de bir farktır. Bu küçük düzeyde yeni bir karmaşıklık oluşturdu. Artık hiçbir şey yerine bir şey var. O evrenin kuralları bir şeye doğrudan etki eder. Eğer bu şey zamanla kuralları daha iyi anlayacak araçlar geliştirdiyse, evrenin diğer kuralları da bu araçların aldığı “ışığı” bükebilir mi?





Tamamen zihinsel bilgiler de bir şekilde çarpıtılmış gibi görünüyor. Ama zamanla dünyayı anlamayı öğrendik. Şimdi, zaman geçtikçe ve ilerleme geliştikçe, yeni bir anlayış yolu keşfettik. Ancak bunun için acele etmemeliyiz. Belki sonuçta bu sadece bir düşünme biçimidir. Dünyayı görmenin yeni bir yolunu bulursanız ve o yolu "görmenin" heyecanıyla dışarı çıkarsanız, dünyanın sonunun geldiğini anlarsınız, dünya. O güzelliği görmeden önce yapmak lazım. (Ve karışıma biraz süreklilik eklediğinizden emin olun;)