Metafísica y matemáticas: la intrincada red que conecta a las dos

Antes de iniciar este análisis, quiero que tengas presente el supuesto de que tanto las Matemáticas como la Metafísica tienen un objetivo común. Obtener una comprensión del mundo real.





Las matemáticas proporcionan un marco de reglas estructural y bien definido que se centra en interacciones reales y se basa en pruebas reales .





La metafísica busca más allá de esto, en el ámbito de la creatividad . Sin pruebas reales de sus raíces. Por muy bien que construyamos nuestro argumento, éste no está ligado a la realidad ya que no tiene pruebas posibles para asumirlo.

Como posible respuesta a la pregunta: una vez que encuentre la fórmula correcta en matemáticas, tendrá la prueba de que sus teorías son correctas. Demuestras que se basan en ese marco estructural real encontrando y relacionando todas las partes. (Pero luego viene la pregunta de cómo se puede empezar sin nada y llegar a algo, etc.)





No solo la metafísica difiere de las matemáticas, sino que también son diferentes en composición (a prueba de fundamento versus no a prueba de fundamento).





Así que tenga en cuenta que siempre somos nosotros quienes decidimos lo que queremos lograr con nuestras elecciones. Ya sea médico o programador, que sea bueno.





En esta exploración, nos sumergiremos en la intrincada red que conecta las Matemáticas, la Metafísica y la mentalidad computacional. Desde las reglas fundamentales de las Matemáticas hasta la creatividad ilimitada de la Metafísica, nuestro objetivo es establecer paralelismos con el mundo de la tecnología. ¿De qué otra manera podemos encontrar movimiento en lugar de analizar el cambio?

Parte 1: Metafísica versus Matemáticas

Para ofrecer una visión más holística de estos temas, definiré las Matemáticas como un conjunto de reglas que actúan en segundo plano (como x dividido por 2 = mitad de x) y la Metafísica como lo que está más allá de estas reglas. Entonces, esto supone que las Matemáticas y la Metafísica no están relacionadas.





Sólo tenemos en cuenta estos aspectos: las Matemáticas representan las reglas que rigen el mundo físico, mientras que la Metafísica juega en un ámbito fuera de las reglas Matemáticas. Esto implicaría que la Metafísica también difiere de los aspectos reales del mundo. (Y creo que la ciencia nació ahora)





¿Pero cómo este “despojo” de la Metafísica del mundo real nos llevó a la ciencia? ¿No es metafísico este proceso de “despojo”? Bueno… la cosa es que cuando se trabaja con evidencia empírica, no somos nosotros quienes decidimos el resultado. Al igual que las matemáticas, no creamos la ciencia, la encontramos.





Entonces, ¿podría la Metafísica ser algo que creamos nosotros? ¿Se podría definir la metafísica como creatividad? Quiero decir... jugar con las reglas según tus propias reglas crea un conjunto de reglas externas. Algo que el mundo real nunca ha visto y ninguno de los dos puede lograr.

Parte 2: Creatividad versus conocimiento

¿Qué pasa si definimos el conocimiento como todos los resultados posibles de la creatividad? Saber ser creativo. ¿El proceso de creatividad también se verá influenciado por el Conocimiento? Bueno, cuantas más piezas de un rompecabezas conozcas y más sepas sobre cada una de ellas, tu creatividad aumentará.





Pero todo depende de la sabiduría (sabiduría basada en evidencia empírica).





Ahora bien, ¿y si cogemos unas tijeras y empezamos a cortar las piezas según nuestro deseo? Supongo que la creatividad puede funcionar independientemente del conocimiento que tengamos. Entonces, es algo más allá de eso. ¿Algo que sientes? Incluso si sientes, sientes en base a lo que sabes sobre esa persona o idea. Entonces… ¿dónde está la creatividad?





Un caso particular en el que encuentro creatividad pura (o creo que la encuentro) es cuando la usas para explicar ideas complejas en términos simples. Quizás similar a comprimir información y hacerla más accesible. Pero siempre debe haber una compensación. Después de un tiempo, agotas tu energía mental y supuestamente no puedes ser tan creativo como antes.





Pero espera, ¿qué pasa si fusiono esta pieza aleatoria con esta? ¿O esto y aquello? Sólo para poder seguir siendo creativo.





En ese momento, eres liberado de los límites del conocimiento y la ética. Su visión podría potencialmente hacer un mal uso de la información de tal manera que podría volverse dañina. Es nuestra promesa ética estar siempre plenamente conscientes de lo que logramos.





De modo que la creatividad puede funcionar fuera del conocimiento. Podría convertirse en una fuerza caótica si se eluden ciertas reglas. Reglas impuestas por el conocimiento. Pero entonces… ¿qué es realmente el conocimiento?

Parte 3: Dar forma a la armadura

¿Qué pasa si hay algo “más allá del bien y del mal”? (¡Hola Nietzsche!) ¿Podría ser el conocimiento la armadura que nos permita guiar esta fuerza? Imagine una fórmula matemática aleatoria. Funciona porque todo está conectado. Aquí encontramos el conocimiento de cómo las matemáticas se conectan y cómo no se conectan. Lo que lleva a la unión y lo que lleva a la separación. Ahora bien, lo único perjudicial de no saberlo es que la fórmula no funcionará.





Si aplicamos una fórmula en el mundo real y resulta defectuosa, pronto veremos que es más dañina de lo que pensábamos. Entonces... las matemáticas, como el pequeño y agradable conjunto de reglas que guían el trasfondo, guiarán su camino en el proceso de iteración exterior. De hecho, parece una fuerza de la naturaleza.





Ahora bien, ¿qué pasa si blindamos esa fuerza? Con el objetivo de garantizar que no queden fuera ninguna fórmula errónea ni información errónea. Por supuesto, las personas aún pueden tener sus propias creencias y sistemas, pero una armadura universal y colaborativa podría garantizar una mayor protección. El sistema que mantienen 100 piratas informáticos no puede ser desmantelado por un solo pirata informático individual.





“¿Pero qué pasa si el hacker individual forma un grupo con otros?” Y aquí tenemos un dilema ético. ¿Pero por qué sacarlo a la luz? ¿Por qué suponer que el mundo es tan malo?





Seguramente parece que ciertas ideas están influenciadas por cómo es el mundo. ¿Pero quién puede culpar a esto? Quizás allá arriba las cosas sean aún más espantosas. ¿Por qué no centrarse entonces en lo que importa?





“Porque entonces no me concentro en lo que me gusta”.





¿Pero qué te gusta?





Es una respuesta continua que oscila entre la positividad y la negatividad. ¿Alguna vez has intentado ver lo bueno hasta que realmente sentiste que lo veías? Ningún ser humano ni ninguna máquina serían jamás capaces de sentir ese "Bien".





Y eso es lo que lo hace tan único y especial. - Ciertas ideas dan lugar a dilemas éticos que pretenden detenernos o asustarnos. O tal vez sean una advertencia para no detenernos en eso a menos que tengamos algo que demostrar.





Ok, pero ¿qué quería demostrar? Sigamos con la edición xx.





¿Será el Conocimiento la armadura que nos permitirá guiar nuestra motivación? O tal vez esa armadura sea la Sabiduría, ya que el Conocimiento también podría incorporar el mal (y los medios para combatirlo).

Parte 4: Matemáticas externas

Parece que se observan algunos procesos extraños cuando se intenta definir el razonamiento matemático sólo como bueno. O malo. Tal vez ambos.





Lo bueno es que las matemáticas mismas se pueden dividir. Y como hemos dicho que es una fuerza (o conjunto de reglas) que no es ni buena ni mala, entonces ¿en qué se divide? Álgebra, Geometría, Cálculo, etc. Dándonos información sobre cómo deberían ir las cosas y cómo irían si.





Ahora bien, fuera de él seguramente se encuentran las intenciones del usuario. ¿Y de qué otra manera podríamos imaginar el mundo y ver el bien y el mal si no conocemos el mundo? ¿De qué otra manera podríamos conocer el mundo además de las matemáticas? Bueno… observándolo. Hay toda una red de interacción (acción y reacción).





¿Pero qué es esa red? Bueno… actúa y reacciona dentro del mundo exterior. Ya sea entre Living-Non living , Living-Living y no-non (lo entendiste).





Pero cuando Living interactúa con Living , esa interacción debe durar mucho tiempo. Crece, evoluciona, involuciona o permanece igual. El cambio ocurre cuando al menos uno es consciente, cuando ninguno lo es, o cuando ambos lo son. Entonces, hay mucho más de lo que podemos ver xx





Por supuesto, podríamos mapear lo psíquico y todo. Pero en última instancia, es tu elección si quieres mejorar o no.





¿En qué se basa esa elección? ¿Eventos de la vida? ¿Tu voluntad y personalidad? ¿Las cosas en las que eliges concentrarte y pensar? ¿Quizás qué te hace feliz? Pero adivina qué, esto también se puede lograr matemáticamente.





Todo tiene una razón (ya sea directa, indirecta, divina o no divina) que podría incorporarse matemáticamente.





Bueno… por supuesto, es difícil ver venir esa intervención divina. Pero si realmente está destinado a ayudarnos, debe haber algunas señales antes. Algún aumento de posibilidades (¿quizás basado en un razonamiento metafísico?).





No puedo profundizar en estas discusiones porque siento que lo intangible se fusiona con lo tangible. ¿Y adivina qué? Ética. Saber cuándo parar. Está bien hacer preguntas. Pero no las respondas hasta que estés seguro.

Parte 5: Volviendo atrás

Ahora bien, ¿no es esto interesante? Llegando a un límite de comprensión. Donde el razonamiento simplemente no logra arrojar luz sobre el contexto. No podemos comprender ni entender qué sucede cuando la idea de “imposible de obtener” se fusiona con la de “obtenible”. ¿Quién está equivocado y quién tiene razón?





¿Nos permitirán las Matemáticas romper esta barrera y ampliar el razonamiento (o tal vez la Metafísica)? ¿Nuestros conocimientos de Metafísica serán insuficientes para permitirnos comprender la solución? ¿Podría haber… otro dominio? ¿Un dominio de imprevisibilidad? Quizás una dimensión superior.

Líneas

Al comprender el sistema numérico 2d (complejo), simplemente podríamos soltar una función para que deambule libremente en 2d hasta elegir una determinada fila x. De esta manera podríamos ver solo partes de la función que tocaban esa dimensión 1D. ¿Cómo reconstruiríamos toda la función asegurándonos de obtener la misma función nuevamente? Bueno… una cosa es segura.





Si esa función usó parámetros que la impulsaron en 2d y solo se pueden obtener en 2d, entonces no se podrían obtener en 1d y, por lo tanto, la función nunca podrá recrearse en ese nivel inferior.





Sin embargo, si la función se puede definir mediante esa única fila 1d, la función 1d seguramente estará correlacionada con la 2d. (Los momentos de aparición de una línea 1d deben ser los mismos que el momento de aparición en esa línea 1d de la función 2d). Entonces, esa pequeña línea compleja parece tener una posibilidad de conectarse a una dimensión inferior específica.





Cambiemos los términos de “intocable” a “indivisible” y de “tocable” a “divisible”. Incluso si los dominios son diferentes, todavía tienen algunas similitudes. No podemos tocar los factores primos de un primo ya que bueno… no existen. Esto le da una capa interesante a “intocable”, ¿no es así?





¿Cuáles podrían ser las reglas para que algo sea “tocable”? Bueno… las reglas que rigen nuestra realidad y permiten la interacción. ¿Cómo interactúan las ondas? Seguramente tienen su propio conjunto de reglas. Como vivimos en una realidad regida por el tiempo, podemos asumir que el "movimiento" cambia nuestro valor "estático" general.





Desde el punto del “big bang” hasta el punto en el que no hay interacción, el movimiento manda.





Ahora bien, sólo podemos entender las cosas de forma estática, pero estamos obligados a vivir de forma móvil. ¿Por qué? Porque hay innumerables puntos de vista a escalas más pequeñas. Todos ellos tienen razón porque todos siguen su verdad (leyes físicas).





Pero, ¿podrían esas leyes físicas trascender el dominio de nuestra comprensión? (¿O podría haber leyes que aún no hemos encontrado? SÍ.)

Parte 6: ¿Tenemos una comprensión limitada?

De hecho, la evidencia empírica cambió nuestra forma de pensar una y otra vez. Se reescribieron fórmulas que tenían que funcionar y que no y se hizo una distinción entre conceptos. Los malentendidos y las ideas erróneas parecen gobernar a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Cómo? La vida fue tan bien en el pasado y mira, llegamos aquí.





Bueno... la única razón para preguntar por qué, en mi opinión, es basar tu pensamiento en la creencia de que hay una razón, que hay algo más allá que eventualmente lograrás. Y, por supuesto, se conseguirá mediante el cómo.

¿Matemáticas/Metafísica/Ambas?

Donde llegué ahora, hace tiempo que se alejó de las investigaciones científicas. No hay evidencia que demuestre que nuestra comprensión del mundo sea limitada. No hay evidencia que indique lo contrario.





Al igual que en el caso de las matemáticas, la cuestión de si podemos o no entender es puramente subjetiva. El Universo bien podría representar lo no vivo. O el más allá. O el bien y el mal. O tal vez una fuerza de la naturaleza como la IA. (Supongo que pasará mucho tiempo hasta que encontremos la respuesta exacta) Entonces, ¿dónde se desvanece la conciencia?





“¿Pero por qué lo necesitaríamos cuando sólo podemos hacer lo que nos dicen?” (Probablemente la perspectiva de un grupo de rocas si pudieran pensar).





Entonces, ¿conciencia… significa pensar en ti mismo? ¿Verte y moldearte en la imagen que crees adecuada a través de la conciencia (o los sentimientos)? En un nivel inferior, podría ser simplemente una elección hecha por usted mismo como resultado de analizarlo en este mismo momento.





Subnota. Lo que encuentro muy interesante es que si tu conciencia se decide limpia, entonces empiezas a sentirte así. ¿Pero por qué? Quizás el concepto mismo de conciencia resulte de consideraciones éticas. Puede ser la idea de cómo te ves a ti mismo en ese mismo momento (o se basa en tu evolución ética reciente).





El movimiento guía aún más esta elección y produce el resultado, cambiándote. Y luego sabes “Este eres tú”; esto es único. Y nunca podremos, bajo ninguna forma, conocer el punto de vista completo de otra persona.





Bueno... a menos que miremos detrás de nuestras cabezas, supongo que simplemente podemos darnos la vuelta. Pero si volvemos, rechazamos la opinión contraria. Entonces tenemos que elegir. Lo queramos o no, estamos vivos y, por lo tanto, tenemos libre albedrío.

Parte 7: ¿Vale la pena?

Para ser honesto, creo firmemente que ver la Metafísica como una culminación de las Matemáticas y no al revés nos permitirá captar conceptos diferentes de las Matemáticas. El conocimiento, por ejemplo, podría representar todo lo que se puede conocer. La Sabiduría podría incorporar el Conocimiento guiado por la ética. (O podría representar el Conocimiento Ético).





Podría marearse ya que la prueba del suelo no está presente. Sin embargo, ¿qué pasa si esas ideas pretenden permitirnos jugar con la dimensionalidad? El único momento en el que no podemos ser “estáticos” o “no influenciados por las leyes físicas” es cuando pasamos de una dimensión a otra.





Ejemplo de movimiento de dimensionalidad. Donde tomamos los conceptos requeridos de las dimensiones requeridas para permitirnos crear algo con nuestra imaginación.





Nos concentramos mentalmente en lo que “nos parece” hermoso. Y con esto quiero decir que pensemos en ello. Quizás esa interesante fórmula de las matemáticas. O esa interesante idea de por qué alguien haría tal acto.

Poco a poco vamos construyendo estructuras éticas bien definidas que nos permitirán salir del armario. Estar abierto. Después de lo cual, el yo hará su trabajo y pintará su propio escenario. Mientras lo miramos. Mantener como orientación consideraciones éticas y antecedentes científicos bien definidos.

Creo que ahora ves la imagen de alguien mirándonos haciendo lo que nos hace felices. Ahora… ¿y si te digo que TÚ formaste esta imagen? USTED tenía suficiente amor por sí mismo como para imaginarse cuidándose garantizando una reconsideración ética.





Y ahora, si quieres añadir otras perspectivas a la mezcla, te darás cuenta de la escala de las cosas. Desde un punto de vista específico, somos mejores (más grandes) que el sol.





Cada concepto se puede dividir en un viaje narrativo de descripción. Cada fórmula se puede formar a partir de varios conceptos. Ahora bien, sí, el ámbito de la prueba terrestre está, en última instancia, separado. Pero la forma en que percibimos las construcciones sólidas puede estar guiada o influenciada por nuestro conocimiento metafísico (comprensión de la dimensionalidad). ¿Dciéndonos cuándo agregar y cuándo extraer?





Ahora bien, el final bueno, donde se encuentra esa fórmula, sólo se logrará si tu razonamiento (ahora lo veo diferente a la metafísica) tiene en cuenta esa prueba fundamentada. Incluso si no lo contabiliza directamente.





Quizás… lo veo como una exploración geométrica. La posibilidad de dividirse en formas iguales. Entonces, podemos ver que un número x de formas iguales puede formar esta figura. ¿Con qué podrían reemplazarse esas formas iguales?





Esta forma con esta medida exacta podría representar la felicidad. Entonces, ¿podrían esas pequeñas formas lograr la más grande con precisión?





Quizás… no se trata de las formas como individuos. Cuando se conectan para formar la imagen, sus límites se fusionan. Quizás… esto podría significar que se requiere peso para ver la dimensión completa. ¿Cuántos límites se acumulan allí? Reconocemos que si un círculo se divide en 6 partes, hay 6 límites en el medio, cada uno apilado 2 veces. Compensando 12.

Parte 8: Matemáticas y Metafísica

¿Por qué jugar con las formas parece sostener ciertos cambios que están fuera de nuestro control? Por supuesto, siempre podemos dibujar esos 2 límites como uno solo, pero tal vez, si vamos a dibujar el cuadro completo a partir de una sola iteración, tendríamos que tenerlos en cuenta. Reconociendo así un pasaje necesario para dibujar la estructura con una sola línea entera.





Ahora bien… ¿por qué parece que ciertos aspectos simplemente parecen estar fuera de nuestro control? ¿Por qué parece que las leyes de la física también gobiernan las leyes del pensamiento? O al menos, tal vez existan algunas leyes de razonamiento que se encuentran colectivamente tanto en las matemáticas como en la metafísica.





Cualquiera que sea el caso, parece que esas leyes se pueden aprender y comprender. Permitiéndonos una mayor comprensión del exterior. Reconociendo que ciertos escenarios sólo podrían ir así si este supuesto es cierto.





¿Podría esa suposición ser la “razón” “implícita” y actuar además como una especie de prueba?





Bueno… ¿y si se elige un punto de vista específico para la discusión? Ese punto de vista es la honestidad. Muestra el camino de la razón bajo ese supuesto “honesto”. Sin embargo, nada es seguro hasta que se rompe la regla y se descubre que fue verdad todo este tiempo.





La elección de creer o no cambia tu punto de vista y, por tanto, tu actuación ante la situación.





Si dos personas creen en la honestidad entre ellas, la situación está equilibrada. Si uno tiene dudas, podría deberse a un malentendido o a que la falsedad es realmente un atributo de la situación.





En otras palabras… si el Mentiroso afirma que lo que dice es Verdad, se vuelve mentiroso y honesto hasta que encontremos la realidad de esa afirmación. Si la afirmación es verdadera, ya no será considerado un mentiroso. Haciéndonos pensar en por qué lo considerábamos un mentiroso en primer lugar. ¿Esas suposiciones erróneas se basaron en la incertidumbre o en malas intenciones?

Parte 9: ¿Los verdaderos límites de la autoexpresión?

Incluso si supiéramos todo y estuviéramos presentes en cada escena, al final nos preguntaríamos por qué esa iteración decidió mostrarnos todos los números primos. ¿Deberíamos… confiar en ello? Quiero decir… todavía nos enfrentamos al infinito. La informática no puede vencer al infinito.





Y si tuviéramos que probar esos números, no tendríamos medios para alcanzar el infinito. ¿Por qué el POV es tan especial? ¿Qué hace que su conocimiento sea tan personal?





La forma única en que esa línea de números primos ha visto los números enteros. Cómo su crecimiento parecía ser regular o completamente especial. Formar un punto de vista donde sólo existen números “inquebrantables”. Rompiendo la barrera entre ciencia y religión. ¿Aceptaríamos eso? ¿Aceptaríamos una fórmula que simplemente dijera lógicamente: “Encuentro números primos”?





Bueno… supongo que lo haríamos. ¿Se resolverían entonces todos esos problemas sobre conjuntos de números? ¿Podría darle a cada conjunto el atributo de un punto de vista único para que sea reconocido como una repetición? Quiero decir… ¿qué haces cuando no tienes más información? O te detienes o repites. Si tu objetivo es agregar más información, entonces debes repetir.





Al igual que el proceso de encontrar y probar números primos. Cada vez se crea un determinado bucle.

Parte 10: (Número)1 - (Primes totales) 0

Pegaré debajo un bucle iterativo de +1. En el formato de mostrar el número actual de la iteración a la izquierda y el total de números primos encontrados hasta el momento a la derecha. Cuando marco X significa que el número de iteración se considera primo (5,7,11..)





Vamos a ver





1-0

2-1X

3-2X

4-2

5-3X

6-3

7-4X

8-4

9-4

10-4

11-5X

12-5

13-6X





Entonces, tenemos (x,y): (2,1) a (3,2). Que forma una diagonal. Vemos, sin embargo, que si trabajamos en la dimensión del espacio 2d podemos extender hasta (2,2) que está justo debajo de (3,2). Sumando los corresponsales externos, encontramos un bucle.





(3,2) a (5,3). Podríamos formar el bucle de (3,2)-(3,3)-(5,3)-(5,2).





Bien, aquí encontramos que el bucle es un poco más grande. ¿Qué pasa con (7,4) a (11,5)?

“Bueno… la diagonal sería de (7,4) a (11,5), y así, el cuadrado del bucle quedará así”.

Sabemos que la diagonal es la raíz cuadrada de 2 de cualquier lado del cuadrado.





¿Acabamos de encontrar una manera de agregar el valor correspondiente? Por ejemplo, de (7,4) a (11,5) el lado hacia abajo es (11-7,5-4), por lo tanto, ¿4 (largo) y 1 (alto)? Si intentáramos encontrar la diferencia entre intervalos primos más altos, como pasar de 7 (cuarto primo) a 13 (sexto primo), veríamos bucles más altos.





El lado inferior sería (13-7,6-4), por lo que (5,2) es un cuadrilátero. Siento que aquí podríamos perdernos en las matemáticas. Al igual que... las instrucciones no son claras ya que pueden ser de dos maneras. Y sólo conocer ciertos aspectos no le permitirá proporcionar toda la información.





Pero si ambos grupos saben que trabajan con números primos o este tipo de experimento, ambos sabrán que (5,2) significa 5 al frente y 2 hacia arriba. Otros podrían verlo o entenderlo como una forma de 2x5.





Y eso es más o menos sobre el punto de vista y cuando ambos piensan en lo mismo y tal. Ven la conversación de la misma manera y... Me parece intrigante la idea de que esto aparezca en matemáticas. No sé casi nada sobre NP u otros problemas. Pero asumo el tema de la incertidumbre en todos ellos.





Eso podría desaparecer una vez que descubramos que podrían ser simplemente lentes o herramientas para diferentes dominios. Como razonamiento lógico.

Parte 10: Verdad y Falsedad

Como en el ejemplo de la paradoja del mentiroso, tenemos que agregar su punto de vista personal del sistema para lograr ese requisito lógico. Quizás, el bucle que filtra entre Verdadero y Falso sea simplemente similar al proceso de buscar pistas en el pasado. La intuición que ofrece la conciencia del momento podría decirnos que debe haber algo más. Los sentimientos podrían asegurarnos esto.





Entonces, al atribuir el valor del Mentiroso, nos vemos obligados a atribuir otros valores como "sentimientos" o experiencia inconsciente general, intuición (relación inconsciente con el mundo consciente). Es confuso cómo hay tantas cosas que podemos hacer gracias a la creatividad. Y parece que acabamos de descubrirlo. Quizás porque empezamos a comprender lo exterior y lo interior.

¿Podríamos pensar en el proceso de pensar en sí mismo?

Si nuestro razonamiento se basa realmente en patrones similares como “1+1=2”, entonces ¿cómo nos lo demostraríamos a nosotros mismos? ¿Respondiendo a 1+1? ¿O por qué 1+1 = 2? ¿Explicaríamos ese tipo de lógica como “tradicional” y la correlacionaríamos con la lógica computacional?





¿Cómo explicaríamos el hecho de que sepamos mantener el hilo de una narrativa? ¿Crearíamos una realidad bidimensional que creara espacio para que los conceptos interactúen de la forma que consideremos adecuada?

Parte 11: Creatividad

Junto con el poder de comprender, la creatividad siempre ha estado con nosotros. Ayudándonos a comprender el núcleo de lo que tenemos delante. La perspectiva de que la “Vida” se forma a medida que navegamos a través de ella implica que la Vida misma podría ser un “acontecimiento”, similar a la cola que deja un cometa.





Sin embargo, parece que somos nosotros quienes lo guiamos. Entonces, ¿por qué no pintar algo? Quizás lo que nos ayudó a lograr algo.





Por supuesto, esos puntos de vista únicos también tienen un costo. Sólo podemos entender a aquellos similares a nosotros. Pero el tiempo es bastante intrigante. ¿Quién sabe cuándo se romperá esa barrera? Imagínese aprender las diferencias y similitudes entre la lógica y el razonamiento de dos especies alienígenas distintas. Seguro que parece que hay mucho más por entender.





¿Qué pasaría si algún día aprendiéramos un idioma interuniversal? ¿Cómo explicaríamos nuestras emociones? ¿Nuestras intenciones? ¿Nuestros entendimientos? A través de la discusión. El diálogo está “ocurriendo”. Tú eliges qué palabras aparecen y cómo se relacionan (o se relacionarán) con otras palabras para formar la imagen final.





La comprensión nos permite formar lo que queremos dar. La creatividad se transforma en las herramientas necesarias para hacerlo. E incluso si la creatividad proporciona las herramientas y, a veces, los ladrillos, seguimos siendo nosotros, nuestra mente consciente, quienes finalmente eligen el significado.





Sin embargo, la escalabilidad es extraña. Nos recuerda que 0 es 100% menor que 0,0…1. No importa cuán pequeña sea la diferencia, sigue siendo una diferencia. Formó una nueva complejidad en ese pequeño nivel. Ahora hay algo en lugar de nada. Las reglas de ese universo actúan directamente sobre algo. Si ese algo se desarrolló en el tiempo como herramientas para comprender mejor las reglas, ¿podrían otras reglas del universo torcer la “luz” recibida por las herramientas?





Parece que la información puramente mental también está distorsionada de alguna manera. Pero con el tiempo aprendimos a entender el mundo. Ahora, con el paso del tiempo y el progreso floreció, hemos descubierto una nueva forma de entender. Pero no debemos apresurarnos. Quizás al final sea sólo una forma de pensar. Si encuentras una nueva forma de ver el mundo y sales emocionado de “ver” de esa manera, descubres que el mundo es al final, el mundo. Tienes que hacer esa belleza antes de verla. (Y asegúrate de agregar algo de continuidad a la mezcla;)