形而上学和数学：连接两者的错综复杂的网络

发帖注：

在开始分析之前，我希望您记住数学和形而上学都有共同目标的假设。收集对现实世界的理解。





数学提供了一个结构性且定义明确的规则框架，该框架侧重于真实的交互作用并基于真实的证明。





形而上学的探索超越了这一点，进入了创造力的领域。其根源没有真正的证据。无论我们的论点建立得多么好，它都不受现实的约束，因为它没有可能的证据来假设它。

作为一个可能的问题答案：一旦你找到了正确的数学公式，你就可以证明你的理论是正确的。通过查找和关联所有部分，您可以证明它们基于真实的结构框架。 （但随之而来的问题是，如何才能从无到有、有所成就等等）





不仅形而上学与数学不同，而且它们在构成上也不同（有根据的与无根据的）。





因此请记住，始终由我们自己决定我们的选择想要实现的目标。无论是医生还是程序员，都让它成为一名优秀的人吧。





在这次探索中，我们将深入研究连接数学、形而上学和计算思维的复杂网络。从数学的基本规则到形而上学的无限创造力，我们的目标是与科技世界进行比较。除了分析变化之外，我们还能如何发现运动呢？

第 1 部分：形而上学与数学

为了提供对这些学科更全面的看法，我将数学定义为一组背景作用规则（例如 x 除以 2 = x 的一半），将形而上学定义为超出这些规则的东西。因此，这假设数学和形而上学不相关。





我们只记住这些方面：数学代表物理世界的统治规则，而形而上学则在数学规则之外的领域发挥作用。这意味着形而上学也不同于世界的真实方面。 （我认为科学现在诞生了）





但是，形而上学从现实世界中“剥离”是如何让我们走向科学的呢？这个“剥离”的过程难道不是形而上的吗？嗯……事情是这样的，当使用经验证据时，决定结果的不是我们。就像数学一样，我们不是创造科学，而是发现科学。





那么，形而上学是否可以成为我们创造的东西呢？形而上学可以定义为创造力吗？我的意思是……按照自己的规则玩规则会创建一套外部规则。现实世界从未见过也无法实现的东西。

第二部分：创造力与知识

如果我们将知识定义为创造力的所有可能结果呢？知道如何发挥创造力。创造力的过程也会受到内识的影响吗？那么，您知道的拼图块越多，并且对每个拼图块了解得越多，就会增强您的创造力。





但这一切都取决于智慧（基于经验证据的智慧）。





现在，如果我们拿一把剪刀，按照我们的意愿开始切割碎片，会怎样呢？我认为，无论我们拥有多少知识，创造力都可以发挥作用。所以，它是超越它的东西。你有什么感觉吗？即使你有感觉，你的感觉也是基于你对那个人或想法的了解。那么……创意在哪里？





我发现纯粹创造力的一个特殊情况（或者我相信我确实如此）是当你用它来用简单的术语解释复杂的想法时。也许类似于压缩信息并使其更易于访问。但总得有一个权衡。一段时间后，你会耗尽你的精神能量，据说你不能像以前那样有创造力了。





但是等等，如果我将这个随机片段与这个片段合并会怎样？或者这个和那个？这样我就可以继续发挥创造力。





那一刻，你就从知识和道德的界限中解脱出来。您的视力可能会滥用信息，从而造成危害。我们的道德承诺是始终充分了解我们所取得的成就。





因此创造力可以在知识之外发挥作用。如果逃避某些规则，它可能会变成一股混乱的力量。知识强加的规则。但那么……知识到底是什么？

第三部分：塑造盔甲

如果有“超越善恶”的东西怎么办？ （嗨尼采！）知识可以成为让我们引导这股力量的盔甲吗？想象一个随机的数学公式。它之所以有效，是因为一切都是相连的。在这里，我们找到了数学如何相互联系以及如何不相互联系的知识。什么导致结合，什么导致分离。现在，不知道唯一有害的事情是这个公式不起作用。





如果我们在现实世界中应用一个公式并且它是错误的，我们很快就会发现它比我们想象的更有害。所以......数学，作为指导背景的一组很好的规则，将在外部的迭代过程中指导其方式。它确实看起来像一种自然的力量。





现在，如果我们武装这股力量会怎样？旨在确保外部不会出现任何错误公式和错误信息。当然，人们仍然可以有自己的信仰和系统，但是，通用和协作的装甲可以确保更高的保护。黑客维护的系统 100 不能被单个黑客破坏。





“但是如果个人黑客与其他人组成一个团体怎么办？”这里我们遇到了道德困境。但为什么要提出它呢？为什么假设世界那么糟糕？





看起来某些想法确实受到世界现状的影响。但这能怪谁呢？也许那里的情况更加可怕。那么为什么不专注于重要的事情呢？





“因为这样我就不会专注于我喜欢的事情。”





但你喜欢什么？





这是一个在积极和消极之间摇摆的持续答案。你是否曾经尝试过看到美好的事物，直到你真正感觉到你看到了它？没有人和机器能够感受到那种“好”。





这就是它如此独特和特殊的原因。 - 某些想法会产生道德困境，其目的要么是阻止我们，要么是吓唬我们。或者也许它们是一个警告，除非我们有东西要证明，否则不要呆在那里。





好吧，但是我想证明什么？让我们继续编辑xx





知识能否成为引导我们动力的盔甲？或者也许这件盔甲就是智慧，因为知识也可以包含邪恶（以及对抗邪恶的手段）。

第 4 部分：数学之外

当试图定义数学推理同样好时，似乎确实观察到了一些奇怪的过程。还是不好。也许两者都有。





好的部分是数学本身是可以划分的。既然我们已经说过它是一种不善不恶的力量（或一组规则），那么它又将自己分为什么呢？代数、几何、微积分等。向我们提供有关事情应该如何进行以及将会如何进行的信息。





现在，用户的意图肯定存在于它之外。如果我们不了解这个世界，我们又怎么能想象这个世界、看到善恶呢？除了数学之外，我们还能怎样认识世界呢？嗯……通过观察。有一个完整的相互作用网络（动作和反应）。





但那个网是什么？嗯……在外部世界中行动和反应。在Living-Non Living 、 Living - Living和non-non之间（你抓住了它）。





但是当Living与Living交互时，这种交互就意味着会持续很长时间。它会成长、进化、转移或保持不变。当至少一个人意识到、没有人意识到或两者都意识到时，这种变化就会发生。所以，它的内容比我们看到的要多得多 xx





当然，我们可以绘制心灵和一切的地图。但最终，是否想要提高是你的选择。





做出这个选择的依据是什么？人生大事？你的意志和个性？您选择关注和思考的事情？也许是什么让你快乐？但你猜怎么着，这些也可以通过数学来实现。





一切事物都有一个可以用数学方式整合的原因（无论是直接的、间接的、神圣的还是非神圣的）。





嗯……当然，很难看到神圣干预的到来。但如果它真的是为了帮助我们，之前一定有一些迹象。一些机会的增加（也许基于形而上学推理？）。





我无法深入讨论这些讨论，因为我觉得无形与有形融为一体。你猜怎么着？伦理。知道何时停止。可以提问。但在您确定之前不要回答他们。

第五部分：回头

现在，这不是很有趣吗？达到了理解的极限。推理根本无法阐明上下文。当“不可能获得”与“可以获得”融合时，我们无法理解甚至无法理解会发生什么。谁是错的，谁是对的？





数学会让我们打破这个障碍并扩展推理（或者可能是形而上学）吗？我们的形而上学知识是否不足以让我们理解解决方案？会不会有……另一个域？一个不可预测的领域？也许是更高的维度。

线路

了解了二维（复数）数字系统后，我们可以简单地释放一个函数在二维中自由漫游，直到选择某个 x 行。通过这种方式，我们可以只看到函数中涉及一维维度的部分。我们如何重建整个函数以确保再次获得相同的函数？嗯……有一件事是肯定的。





如果该函数使用在 2d 中驱动它的参数并且只能在 2d 中获得，那么它们在 1d 中将无法获得，因此，该函数将永远无法在该较低级别重新创建。





然而，如果该函数可以由单个 1d 行定义，则 1d 函数肯定会与 2d 函数相关。 （一维线出现的时刻应该与二维函数的一维线出现的时刻相同。）因此，这条复杂的小线似乎有机会连接到特定的较低维度。





让我们将术语从“不可触及”改为“不可分割”，将“可触及”改为“可分割”。即使领域不同，它们仍然有一些相似之处。我们无法触及素数的素因数，因为……它们不存在。这给“不可接触”带来了有趣的一层，不是吗？





某事物需要什么规则才能“可触摸”？嗯……管理我们现实并允许互动的规则。波如何相互作用？他们肯定有自己的一套规则。当我们生活在一个受时间支配的现实中时，我们可以假设“运动”改变了我们整体的“静态”价值。





从“大爆炸”到没有相互作用，运动都是规则。





现在，我们只能以静态的方式来理解事物，但我们却被迫以动态的方式生活。为什么？因为在更小的尺度上有无数的观点。它们都是对的，因为它们都遵循它们的真理（物理定律）。





但这些物理定律本身能否超越我们的理解范围？ （或者是否存在我们尚未找到的法律？是的。）

第六部分：我们的理解是否有限？

经验证据确实一次又一次地改变了我们的思维方式。必须起作用和不起作用的公式被重写，并且概念之间进行了区分。误解和误解似乎统治着我们周围的一切。凭什么？如何？过去的生活是那么顺利，你看，我们到了这里。





嗯……在我看来，问“为什么”的唯一原因是让你的思维扎根于相信有一个理由，有一些超越你最终会实现的东西。当然，这将通过如何实现。

数学/形而上学/两者？

我现在到达的地方，早已脱离了科学探究。没有证据证明我们对世界的理解是有限的。没有证据表明情况并非如此。





就像数学一样，我们能否理解的问题纯粹是主观的。宇宙可以很好地代表非生命体。或者超越。或善与恶。或者也许是像人工智能这样的自然力量。 （我想我们还需要很长一段时间才能找到确切的答案）那么意识会在哪里消失呢？





“但是当我们只能按照别人告诉我们的去做时，为什么我们还需要它呢？” （如果他们能思考的话，可能是一群岩石的视角。）





那么意识……意味着思考你自己？通过意识（或感觉）以您认为合适的形象来看待和塑造您？往低了说，可能只是你此时此刻分析你自己而做出的选择。





子注。 我发现非常有趣的是，如果你的意识决定自己是干净的，那么你就会开始有这种感觉。但为什么？也许意识的概念本身就源于伦理考虑。这可能是你在那一刻如何看待自己的想法（或者它基于你最近的道德演变）。





运动进一步引导这个选择并带来结果，改变你。然后，你知道“这就是你”；这是独一无二的。我们永远无法以任何形式了解另一个人的完整观点。





好吧……除非我们回头看看，否则我想我们可以简单地转身。但如果我们转向，我们就会拒绝相反的观点。所以我们必须选择。无论我们愿意与否，我们都活着，因此，我们具有自由意志。

第 7 部分：值得吗？

老实说，我坚信，将形而上学视为数学的完成而不是相反，将使我们掌握与数学不同的概念。例如，知识可以代表所有已知的东西。智慧可以包含以道德为指导的知识。 （或者它可以代表道德知识）。





由于没有接地保护，它可能会头晕。然而，如果这些想法是为了让我们玩转维度呢？我们唯一不能“静态”或“不受物理定律影响”的时候是从一个维度到另一个维度的时候。





维度运动的例子。我们从所需的维度获取所需的概念，让我们能够用我们的想象力创造一些东西。





我们在精神上专注于我们“感觉”美丽的东西。我的意思是我们会考虑这个问题。也许是数学中那个有趣的公式。或者关于为什么有人会做出这样的行为的有趣想法。

我们慢慢建立明确的道德结构，让我们能够出柜。要开放。之后，自我就会做好自己的工作，描绘出属于自己的风景。当我们观看它时。保持道德考虑和明确的科学背景作为指导。

我相信你现在看到了有人看着我们做让我们快乐的事情的照片。现在……如果我告诉你这幅画是你画的呢？您对自己有足够的爱，可以想象自己通过确保道德重新考虑来照顾自己。





现在，如果你想添加其他观点，你就会意识到事情的规模。从具体角度来看，我们比太阳更好（更大）。





每个概念都可以被分解为描述的叙事旅程。每个公式都可以由几个概念组成。现在，是的，接地领域最终是分开的。但是我们感知地面结构的方式可能会受到我们的形而上学知识（对维度的理解）的指导或影响。告诉我们何时添加以及何时提取？





现在，只有当你的推理（我现在的看法与形而上学不同）考虑到这一证据时，你才能找到那个公式的好结局。即使不直接计算。





也许……我将其视为几何探索。分裂成同等形式的可能性。那么，我们可以看到，多个相同形式的x可以组成这个形状。这些相同的形式可以用什么来代替？





这种形状和这种精确的尺寸可以代表幸福。那么这些小形状能否精确地实现更大的形状呢？





也许……这与个体的形状无关。当它们连接形成图像时，它们的极限就融合了。也许……这可能意味着需要重量才能看到整个尺寸。那里堆放了多少限制？我们承认，如果一个圆被分成6块，那么中间有6个极限，每个极限叠2次。补12.

第 8 部分：数学与形而上学

为什么玩弄形状似乎会带来某些我们无法控制的变化？当然，我们总是可以将这两个限制视为一个，但也许，如果我们要从一次迭代中绘制整个图景，我们就必须考虑它们。因此，确认用一条整线绘制结构所需的段落。





现在……为什么某些方面似乎超出了我们的控制范围？为什么物理定律似乎也支配着思维定律？或者至少，也许在数学和形而上学中共同发现了一些推理定律。





无论情况如何，这些法律似乎都是可以学习和理解的。让我们对外界有更多的了解。承认只有当这个假设成立时，某些情况才会出现这种情况。





这个假设是否可以成为“隐含的”“理由”并进一步充当一种证明？





好吧……如果选择一个具体的讨论观点怎么办？这种观点是诚实的。它展示了“诚实”假设下的理性之路。然而，在规则被打破并且发现它一直都是正确的之前，没有什么是确定的。





是否相信的选择会改变你的观点，从而改变你对这种情况的行为。





如果两个人都相信彼此之间的诚实，那么情况就是平衡的。如果有人有疑问，那可能是因为误解，也可能是因为谎言确实是这种情况的属性。





换句话说……如果说谎者声称他所说的是真实的，那么他就既说谎又诚实，直到我们发现该陈述的真实性。如果该陈述属实，他将不再被视为骗子。让我们思考为什么我们首先认为他是个骗子。这些错误的假设是基于不确定性还是恶意？

第 9 部分：自我表达的真正限制？

即使我们知道一切，并出现在每个场景中，最终我们也会问自己为什么迭代决定向我们展示所有素数。我们应该……相信它吗？我的意思是……我们仍然面临着无限。计算无法战胜无限。





如果我们要测试这些数字，我们将无法实现无穷大。为什么 POV 如此特别？是什么让它的知识如此个性化？





这一系列素数以独特的方式呈现出整数。他们的成长看起来是规律的还是特殊的。形成一种观点，认为只有“牢不可破”的数字存在。打破科学与宗教之间的障碍。我们会接受吗？我们会接受一个逻辑上简单地说：“我找到素数”的公式吗？





嗯……我想我们会的。那么所有关于数字集的问题都将得到解决吗？您能否为每个集合赋予一个独特的 POV 属性，以便将其视为重复？我的意思是……当你没有更多信息时你会做什么？你要么停下来，要么重复。如果您的目标是添加更多信息，那么您必须重复。





就像寻找和测试素数的过程一样。每次都会创建一个特定的循环。

第 10 部分：（数量）1 - （质数总数）0

我将在下面粘贴+1 的迭代循环。采用左侧显示当前迭代次数和右侧显示迄今为止找到的总素数的格式。当我标记 X 时，这意味着迭代次数被视为素数 (5,7,11..)





让我们来看看





1-0

2-1 X

3-2 X

4-2

5-3 X

6-3

7-4 X

8-4

9-4

10-4

11-5 X

12-5

13-6X





因此，我们得到 (x,y)：(2,1) 到 (3,2)。形成一条对角线。然而，我们看到，如果我们在二维空间维度中工作，我们可以扩展到 (2,2)，它就在 (3,2) 之下。通过添加外部通讯员，我们发现了一个循环。





(3,2)至(5,3)。我们可以形成(3,2)-(3,3)-(5,3)-(5,2)的循环。





好的，所以在这里，我们发现循环有点大了。 (7,4) 到 (11,5) 怎么样？

“嗯……对角线是从 (7,4) 到 (11,5)，因此，循环的正方形将如下所示。”

我们知道，对角线是正方形任意一边的2的平方根。





难道我们只是找到了一种方法来添加相应的值吗？就像，从 (7,4) 到 (11,5) 的一侧向下是 (11-7,5-4)，因此，4（长度）和 1（高度）？如果我们试图找到更高素数间隔之间的差异，例如从 7（第 4 个素数）到 13（第 6 个素数），我们会看到更高的循环。





低边将是 (13-7,6-4)，因此 (5,2) 是一个四边形。我觉得我们可能会在数学中迷失方向。就像……说明不清楚，因为它们有两种方式。仅了解某些方面并不能让您提供全部信息。





但如果两个小组都知道他们使用素数或此类实验，那么双方都会知道 (5,2) 意味着 5 前面和 2 上面。其他人可能会将其视为或理解为 2x5 形状。





这就是 POV，当双方都在思考同样的事情时。他们以同样的方式看待对话……我发现这种出现在数学中的想法很有趣。我对NP或其他问题几乎一无所知。但我认为所有这些主题都是不确定性的。





一旦我们发现它们可能只是不同领域的镜头或工具，这种情况可能就会消失。就像逻辑推理一样。

第 10 部分：真理与谎言

正如在说谎者悖论的例子中一样，我们必须添加他个人对系统的 POV 来实现该逻辑要求。也许，在 True 和 False 之间过滤的循环就像在过去寻找线索的过程一样。当下意识提供的直觉可以告诉我们，一定还有别的东西。感情可以让我们确信这一点。





因此，通过归因说谎者的价值，我们发现自己被迫归因于其他价值，例如“感觉”或整体无意识体验、直觉（与意识世界的无意识关系）。由于创造力，我们可以做这么多事情，这是模糊的。感觉就像我们刚刚发现它一样。也许是因为我们开始了解外在和内在。

我们能否思考思考过程本身？

如果我们的推理确实基于“1+1=2”这样的类似模式，那么我们如何向自己证明呢？通过回答1+1？或者为什么1+1=2？我们是否会将这种类型的逻辑解释为“传统”并将其与计算逻辑相关联？





我们如何解释我们知道如何保持叙述线索这一事实？我们会创建一个二维现实，为概念提供以我们认为合适的方式互动的空间吗？

第 11 部分：创造力

除了理解力之外，创造力也一直伴随着我们。帮助我们理解摆在我们面前的核心问题。当我们在生命中航行时形成“生命”的观点意味着生命本身可能是一个“发生的事情”，类似于彗星留下的尾巴。





然而，感觉就像我们是引导它的人。那么为什么不画点东西呢？也许是帮助我们取得成就的事情。





当然，这些独特的观点也是有代价的。我们只能理解那些与我们相似的人。但时间却很耐人寻味。谁知道这个障碍什么时候会被打破呢？想象一下学习两个不同外星物种的逻辑和推理之间的差异和相似之处。看来确实还有很多东西需要理解。





如果有一天，我们学习一种通用语言怎么办？我们该如何解释我们的情绪？我们的意图？我们的理解？通过讨论。对话正在“发生”。您选择出现哪些单词以及它们如何与其他单词相关（或将相关）以形成最终图片。





理解使我们能够形成我们想要给予的东西。创造力转化为实现这一目标所需的工具。即使创造力提供了工具，有时甚至是砖块，最终选择意义的仍然是我们，我们的意识思维。





然而，可扩展性很奇怪。它提醒我们 0 比 0,0…1 小 100%。无论差异多么小，它仍然是一个差异。它在那个小层面上形成了一种新的复杂性。现在有一些东西而不是没有。那个宇宙的规则直接作用于某些事物。如果时间工具中开发出某种东西可以更好地理解规则，那么宇宙的其他规则是否可以弯曲这些工具接收到的“光”？





看起来纯粹的心理信息也以某种方式被扭曲了。但随着时间的推移，我们学会了理解世界。现在，随着时间的推移和进步的蓬勃发展，我们发现了一种新的理解方式。但是，我们不应该急于这样做。也许到最后，这只是一种思维方式。如果你找到了一种看待世界的新方式，然后你走出去，兴奋地以这种方式“看”，你就会发现世界最终就是这个世界。在看到它之前，你必须先创造出它的美丽。 （并确保为混音添加一些连续性；）