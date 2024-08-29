MEET48 GIPR2 İdolleri Steve Aoki ile Fantasy Bullish Night'ta sahne aldı, WebX 2024'ü ateşledi

TOKYO, Japonya, 29 Ağustos 2024/Chainwire/--27 Ağustos akşamı MEET48, Line Next gibi ortaklarıyla işbirliği yaparak Japonya'nın WebX etkinliğinin resmi açılış partisi Fantasy Bullish Night'a ev sahipliği yaptı.





Etkinlikte, MEET48 GIPR2 oylama etkinliğinde yer alan en iyi 7 idol (SNH48 Grubu üyeleri) efsanevi DJ Steve Aoki ile sahnede performans sergileyerek mekanı enerjiyle doldurdu.

Yüzlerce hayran MEET48 idollerinin ortaya çıkmasını heyecanla bekliyordu

MEET48 GIPR2 Top 7 idollerinin performans sergilemesinin ardından heyecan daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı.

MEET48 GIPR2 Top 7 idollerinin ardından efsanevi DJ Steve Aoki muhteşem performansına devam etti.





Ayrıca, WebX 2024'ün isim sponsoru olan MEET48, GIPR2 on-chain oylamasında ilk 16'ya giren idoller (SNH48 Grup üyeleri) ve ilk 2 amatör grupla birlikte 28 Ağustos'ta saat 13:00'te WebX'in ana sahnesinde muhteşem bir performans sergiledi.





Web3 teknolojisini eğlence öğeleriyle bir araya getiren görsel ve işitsel bir şölen sunan bu etkinlik, izleyicilerden büyük alkış ve tezahürat alırken, sektör çalışanlarının ve kamuoyunun da dikkatini çekti.

MEET48, bu yılki WebX fuarında katılımcılara en son ürün serisini tanıttı. Bunlar arasında TON ekosisteminden CoinFish adlı mini oyun, idol model sahne oluşturma yapay zeka aracı SRMBuildor ve yakında çıkacak olan bir dizi meta evren topluluk tabanlı oyun yer alıyor.





Bu yenilikler, Web3 ve Yapay Zeka teknolojilerinin bir araya getirilmesinin yaratıcı uygulamalarını, eğlence sektöründe Web3'ün potansiyelini sergilemek için müzik ve dansın kullanılmasını ve kamuoyunun yeni bir dijital çağ deneyimine öncülük edilmesini ortaya koydu.

MEET48, 4 Eylül'de yine Japonya'da düzenlenecek SNH48 Group Top 16'nın Tokyo turnesine sponsor olacak ve MEET48'in bu uluslararası etkinlikler aracılığıyla etkisini nasıl genişlettiğini ve sanal idoller ile Web3 için küresel stratejisini nasıl daha da ileriye taşıdığını vurgulayacak.





Japonya'nın ötesinde, Singapur'daki Token2049 etkinliği sırasında MEET48 ayrıca 18 Eylül akşamı Hape ile birlikte büyük ölçekli AI+Web3 uygulaması Yan Etkinliği "Back To The Streets"e ev sahipliği yapacak (https://lu.ma/4srkahil). MEET48 ayrıca Token2049'da platin sponsor olarak yer alacak ve küresel ölçekte stratejik düzenini ve Web3 ekosistemindeki kilit rolünü daha da gösterecek.

Ayrıca BNB Chain'in 4. Yıldönümü 4YA Ekosistem Kutlaması'nın resmi Twitter ve web sitesi üzerinden MEET48'i resmen ortak olarak duyurması da dikkat çekici.





“MEET48 Takdir Festivali” (MEET48 GIPR2 En İyi 16 İdol Kör Kutu NFT'si), 9-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan üçüncü haftanın kutlama etkinliği kapsamında başarıyla seçildi ve cömert ödüller ve sürprizler açıklandı.





“MEET48 Takdir Festivali” dört aktiviteden oluşuyor:





1. Puan biriktirin: Puan kazanmak için görevleri tamamlayın ve videoları izleyin.





2. Kör kutularla değişim: GIPR TOP16 kör kutularla değişim (Idol Top 3 video kaydını destekleyin).





3. Mücevher yaratın: İdol NFT'lerini tutmak otomatik olarak mücevher NFT'leri yaratacaktır.





4. Kırmızı paketleri alın: Haftalık kırmızı paket aktivitelerine katılmak için değerli taş NFT'lerini kullanın.





Ayrıca, MEET48 WEB3 Takdir Festivali 23 Eylül'e kadar devam edecek ve ilgilenen kullanıcılar MEET48 resmi web sitesi etkinlik sayfası (https://gipr.meet48.xyz/#/activity) veya uygulama üzerinden katılım sağlayabilecekler.

MEET48 Hakkında

MEET48, 500 kişilik teknik ve geliştirme ekibi ve Singapur, Hong Kong, Taipei, Tokyo, Seul ve Dubai'yi kapsayan bölgesel bir operasyon ağıyla küresel olarak en büyük Web3 uygulama proje ekiplerinden biri olarak kabul edilir. MEET48, AIGC (Animasyon, IDOL, OYUN ve Çizgi Roman) Gen Z eğlence içeriğine odaklanan AI UGC içerik ekosistemi ve grafiksel, akıllı metaverse sosyal temeli aracılığıyla Web3 teknolojisinin geniş çaplı sosyal benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

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Pazarlama Direktörü

Siyu Yang

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Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada .



