Les idoles de MEET48 GIPR2 se sont produites lors de Fantasy Bullish Night avec Steve Aoki, enflammant le WebX 2024

TOKYO, Japon, 29 août 2024/Chainwire/--Le soir du 27 août, MEET48, en collaboration avec des partenaires tels que Line Next, a organisé la soirée d'ouverture officielle du WebX japonais, la Fantasy Bullish Night.





L'événement a présenté les 7 meilleures idoles de l'activité de vote MEET48 GIPR2 (membres du groupe SNH48) se produisant sur scène avec le légendaire DJ Steve Aoki, enflammant la salle d'énergie.

Des centaines de fans attendaient avec impatience l'apparition des idoles de MEET48

Après la performance des 7 meilleures idoles du MEET48 GIPR2, l'atmosphère a atteint un niveau d'excitation sans précédent.

Après le Top 7 des idoles du MEET48 GIPR2, le légendaire DJ Steve Aoki a continué à offrir une performance spectaculaire.





De plus, en tant que sponsor principal de WebX 2024, MEET48, ainsi que les 16 meilleures idoles du vote sur la chaîne GIPR2 (membres du groupe SNH48) et le Top 2 du groupe amateur, ont réalisé une performance époustouflante sur la scène principale de WebX à 13h00 le 28 août.





Cet événement a offert un festin visuel et auditif combinant la technologie Web3 et des éléments de divertissement, récoltant des vagues d'applaudissements et d'acclamations du public et attirant l'attention des initiés de l'industrie et du grand public.

Lors de l'exposition WebX de cette année, MEET48 a présenté sa dernière gamme de produits aux participants, notamment le mini-jeu CoinFish de l'écosystème TON, l'outil d'IA de génération de scènes de modèles d'idoles SRMBuildor et une série de prochains jeux communautaires basés sur le métaverse.





Ces innovations ont démontré les applications créatives de la combinaison des technologies Web3 et de l’IA, en utilisant la musique et la danse pour mettre en valeur le potentiel du Web3 dans le secteur du divertissement et en conduisant le public vers une nouvelle expérience de l’ère numérique.

Le 4 septembre, également au Japon, MEET48 sponsorisera la tournée tokyoïte du SNH48 Group Top 16, soulignant ainsi la manière dont MEET48 étend son influence à travers ces événements internationaux et fait progresser sa stratégie mondiale pour les idoles virtuelles et le Web3.





Au-delà du Japon, lors de l’événement Token2049 à Singapour, MEET48 co-organisera également l’événement parallèle à grande échelle « Back To The Streets » avec Hape, consacré aux applications AI+Web3, le soir du 18 septembre (https://lu.ma/4srkahil). MEET48 participera également en tant que sponsor platine à Token2049, démontrant ainsi sa position stratégique à l’échelle mondiale et son rôle clé au sein de l’écosystème Web3.

Il convient également de noter que la célébration du 4e anniversaire de l'écosystème 4YA de la chaîne BNB a officiellement annoncé MEET48 comme partenaire sur son Twitter officiel et son site Web.





Le « MEET48 Appreciation Festival » (MEET48 GIPR2 Top 16 Idol Blind Box NFT) a été sélectionné avec succès dans le cadre de l'événement de célébration de la troisième semaine, prévu du 9 au 15 septembre, avec de généreuses récompenses et des surprises à dévoiler.





Le « MEET48 Appreciation Festival » comprend quatre activités :





1. Accumulez des points : accomplissez des tâches et regardez des vidéos pour gagner des points.





2. Échange contre des boîtes aveugles : échange contre des boîtes aveugles GIPR TOP16 (soutenir l'enregistrement vidéo du Top 3 des idoles).





3. Créez des gemmes : détenir des NFT d'idoles générera automatiquement des NFT de gemmes.





4. Récupérez des paquets rouges : utilisez des NFT de gemmes pour participer aux activités hebdomadaires des paquets rouges.





De plus, le festival d'appréciation MEET48 WEB3 se poursuivra jusqu'au 23 septembre et les utilisateurs intéressés peuvent participer via la page d'activité du site Web officiel MEET48 (https://gipr.meet48.xyz/#/activity) ou l'application.

À propos de MEET48

MEET48 est considérée comme l'une des plus grandes équipes de projets d'applications Web3 au monde, avec une équipe technique et de développement de 500 personnes et un réseau d'opérations régionales couvrant Singapour, Hong Kong, Taipei, Tokyo, Séoul et Dubaï. MEET48 vise à parvenir à une adoption sociale à grande échelle de la technologie Web3 grâce à son écosystème de contenu UGC IA, axé sur le contenu de divertissement AIGC (Animation, IDOL, GAME et Comics) Gen Z, et à sa base sociale métaverse graphique et intelligente.

Site officiel

Twitter (X)

Télégramme

Discorde

Contact

Directeur Marketing

Siyu Yang

RENCONTREZ48

[email protected]

