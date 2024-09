MEET48 GIPR2 Idols se apresentaram no Fantasy Bullish Night com Steve Aoki, Ignited The WebX 2024

TÓQUIO, Japão, 29 de agosto de 2024/Chainwire/--Na noite de 27 de agosto, o MEET48, em colaboração com parceiros como a Line Next, organizou a festa de abertura oficial do WebX do Japão, a Fantasy Bullish Night.





O evento contou com a participação dos 7 maiores ídolos da votação do MEET48 GIPR2 (membros do Grupo SNH48) se apresentando no palco com o lendário DJ Steve Aoki, incendiando o local com energia.

Centenas de fãs aguardavam ansiosamente a aparição dos ídolos do MEET48

Após a apresentação dos 7 melhores ídolos do MEET48 GIPR2, a atmosfera atingiu um nível de excitação sem precedentes.

Após os 7 melhores ídolos do MEET48 GIPR2, o lendário DJ Steve Aoki continuou a fazer uma apresentação espetacular.





Além disso, como patrocinador principal do WebX 2024, o MEET48, junto com os 16 melhores ídolos da votação on-chain do GIPR2 (membros do Grupo SNH48) e o Top 2 do grupo amador, realizou uma apresentação impressionante no palco principal do WebX às 13h do dia 28 de agosto.





O evento ofereceu um banquete visual e auditivo combinando tecnologia Web3 e elementos de entretenimento, angariando ondas de aplausos e vivas do público e chamando a atenção de especialistas do setor e do público em geral.

Na exposição WebX deste ano, a MEET48 apresentou sua mais recente linha de produtos aos participantes, incluindo o minijogo CoinFish do ecossistema TON, a ferramenta de IA de geração de cenas de modelos de ídolos SRMBuildor e uma série de próximos jogos baseados na comunidade do metaverso.





Essas inovações demonstraram as aplicações criativas da combinação das tecnologias Web3 e IA, usando música e dança para mostrar o potencial da Web3 no setor de entretenimento e levando o público a uma nova experiência da era digital.

Em 4 de setembro, também no Japão, o MEET48 patrocinará a turnê de Tóquio do SNH48 Group Top 16, destacando como o MEET48 está expandindo sua influência por meio desses eventos internacionais e avançando ainda mais sua estratégia global para ídolos virtuais e Web3.





Além do Japão, durante o evento Token2049 em Cingapura, o MEET48 também será co-anfitrião do evento paralelo de aplicativos AI+Web3 de grande escala “Back To The Streets” com Hape na noite de 18 de setembro (https://lu.ma/4srkahil). O MEET48 também participará como patrocinador platinum no Token2049, demonstrando ainda mais seu layout estratégico em escala global e seu papel fundamental dentro do ecossistema Web3.

Também é digno de nota que a celebração do 4º aniversário do ecossistema 4YA da BNB Chain anunciou oficialmente o MEET48 como parceiro em seu Twitter e site oficiais.





O “MEET48 Appreciation Festival” (MEET48 GIPR2 Top 16 Idol Blind Box NFT) foi selecionado com sucesso como parte do evento de celebração da terceira semana, programado para ocorrer de 9 a 15 de setembro, com recompensas generosas e surpresas a serem reveladas.





O “Festival de Apreciação MEET48” inclui quatro atividades:





1. Acumule pontos: conclua tarefas e assista a vídeos para ganhar pontos.





2. Troca por caixas surpresa: troca por caixas surpresa GIPR TOP16 (apoie a gravação do vídeo do Top 3 dos ídolos).





3. Crie gemas: manter NFTs de ídolos gerará automaticamente NFTs de gemas.





4. Pegue pacotes vermelhos: use NFTs de gemas para participar de atividades semanais de pacotes vermelhos.





Além disso, o MEET48 WEB3 Appreciation Festival continuará até 23 de setembro, e os usuários interessados podem participar pela página de atividades do site oficial do MEET48 (https://gipr.meet48.xyz/#/activity) ou pelo aplicativo.

Sobre MEET48

O MEET48 é considerado uma das maiores equipes de projeto de aplicativos Web3 globalmente, com uma equipe técnica e de desenvolvimento de 500 pessoas e uma rede de operação regional cobrindo Cingapura, Hong Kong, Taipei, Tóquio, Seul e Dubai. O MEET48 visa atingir a adoção social em larga escala da tecnologia Web3 por meio de seu ecossistema de conteúdo UGC de IA, focado em conteúdo de entretenimento da Geração Z AIGC (Animação, IDOL, GAME e Comics) e sua fundação social metaversa gráfica e inteligente.

