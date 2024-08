Hedonik Koşu Bandından Nasıl Kaçılır?

Kendimizi ve yaşam durumumuzu iyileştirmeye yönelik sürekli arzu, daha iyi bir yaşam arayışı ya da zevk arayışı, insan ırkının gelişmesini sağlayan şeydir. Ama aynı zamanda bizi sürekli olarak bir sonraki büyük hedefi kovalayan hedonik bir koşu bandına da sokuyor.





Bir sonraki büyük terfiyi almak, karmaşık bir görevi tamamlamak veya gerçekten büyük bir projeyi bitirmek gibi hedefler ve beklentiler belirliyoruz.





Bunları kazanmak için koşarız, çoğu zaman uyanık olduğumuz her saatte çalışırız ve kendimizi geliştirmek için aşırıya kaçarız, yol boyunca bu hedefe ulaştığımızda ne kadar mutlu olacağımızı hayal ederiz.





Ancak bir kez başarılı olduğumuzda veya o hedefe ulaştığımızda, coşkulu olmak yerine daha çok bir rahatlama hissi olur; bu ana kadar gösterilen tüm çabalara son vermek. Mutluluk - eğer ortaya çıkarsa - yalnızca anlıktır; genellikle birkaç saat, gün, hatta bazen bir hafta sürer.





Ne olduğunu anlamadan, bir sonraki büyük hedefin, daha büyük bir hedefin, daha iyi bir sorumluluğun ya da bizi daha mutlu edecek herhangi bir şeyin peşinde koşu bandına geri döneriz. Yeniden koşarız, kendimize yeni bir hedef belirleriz, ancak sonunda temel çizgimize, belirlediğimiz mutluluk düzeyine ulaşırız.





Hedonik koşu bandı ya da psikolog Brickman ve Campbell'in 70'li yıllarda icat ettiği hedonik adaptasyon adı verilen terim, çoğu insanın hayatında meydana gelen olaylardan (olumlu ya da olumsuz) bağımsız olarak temel mutluluk düzeyine geri döndüğünü belirtir.





Mutluluk Hipotezi'nde Jonathan Haidt, bunun bizi hedonik koşu bandında sıkışıp bıraktığını söylüyor:





Egzersiz koşu bandında hızı istediğiniz kadar artırabilirsiniz ama aynı yerde kalırsınız. Hayatta istediğin kadar çalışabilir, istediğin kadar zenginlik, meyve ağacı, cariye biriktirebilirsin ama ilerleyemezsin. “Doğal ve olağan huzur halinizi” değiştiremeyeceğiniz için biriktirdiğiniz zenginlikler beklentilerinizi yükseltecek ve sizi eskisinden daha iyi durumda bırakmayacak. Ancak çabalarımızın boşuna olduğunun farkına varmadan, hayat oyununda kazanmamıza yardımcı olacak şeyler yaparak çabalamaya devam ediyoruz. Her zaman sahip olduğumuzdan daha fazlasını isteyerek, çarktaki hamsterler gibi koşuyoruz, koşuyoruz ve koşuyoruz.





Her ne kadar hepimizin mutluluğa yatkınlığımızın %50'sini oluşturan (doğumda genetik olarak kodlanmış) bir sabit noktamız olsa da, gelişme için hala çok fazla alan var.





Üzüntüye ya da depresyona yönelmeye yatkın biri olsanız bile asla mutlu olamamaya mahkum değilsiniz.





Mutluluğun %40'ı sizin kontrolünüz altındadır, %10'u ise kontrolünüz dışında kalan dış koşullara bağlıdır.





Doğru stratejilerle hedonik koşu bandından kurtulabilirsiniz.

Hedonik Koşu Bandından Kaçmak için 3 Strateji

1. Hedef Yerine Yolculuğun Keyfini Çıkarın

Maraton koşma hedefinizi düşünün. Bitiş çizgisine vardığınızda sanki omuzlarınızdan ağır bir yük kalkmış gibi güçlü bir rahatlama hissi oluşacaktır ancak bu mutluluk hissi kısa süreli olacaktır.





Bu geçici mutluluğu, yolun her adımında hissettiğiniz neşeyle karşılaştırın; hedeflerinize yaklaşan her adım, genellikle daha ödüllendirici ve tatmin edici olan bir ilerleme duygusu getirir.





Hedef peşinde koşmaya gelince, hepimiz yolculuğun varış noktasından daha değerli olduğunun farkına varmadan, nihai sonuca odaklanıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her küçük adım, bizi hedefimize yaklaştıran her küçük hareket ve ileriye doğru attığımız her adım önemlidir.





Zevk ilerlemektedir ve istediğimizi elde etmede değildir. Deneyim, heyecanın frene basıp sona ulaştığında değil, sürüş sırasında geldiği bir roller-coaster sürüşüne çok benzer.





Ancak çoğu insan, mutluluğu daha sonraki bir aşamaya ertelediğinden, şu anda sahip oldukları şeye bakmak yerine bitiş çizgisine ulaşmayı beklediklerinden, yol boyunca o saf sevinç anlarını hissetme şansını kaçırıyor.





Psikolog Richard Davidson, belirli bir hedefe ulaşmaya çalışırken ortaya çıkan iki tür olumlu etkiyi tanımladı:





Hedef öncesi başarının olumlu etkisi, bir hedefe doğru ilerledikçe aldığınız zevkli duygudur.

Hedefinize ulaştığınızda ortaya çıkan, hedef sonrası olumlu etki.





Araştırmalar, hedef öncesi başarının daha uzun ömürlü olduğunu, hedef sonrası başarının ise yalnızca kısa ömürlü olduğunu gösteriyor. Jonathan Haidt bunu ilerleme ilkesi olarak adlandırıyor: "Zevk, hedeflere ulaşmaktan çok, hedeflere doğru ilerlemekten gelir.





Başarının son anı çoğu zaman uzun bir yürüyüşün sonunda ağır bir sırt çantasını çıkarmanın verdiği rahatlıktan daha heyecan verici değildir. Eğer yürüyüşe sırf bu zevki tatmak için çıktıysanız, bir aptalsınız.”

2. Sahip Olmadığınız Şeyler Yerine, Yaptıklarınız İçin Minnettarlığınızı İfade Edin

Küçük şeylerden keyif almak yerine (ilk kez bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek, işyerinde iltifat almak ya da ihtiyaç duyduğumuzda yardım almak) hayatımızda eksik olan şeyin bu olduğunu varsayarak bir sonraki büyük şeyin peşinden koşmaya devam ederiz. mutluluk sapkın.





Mutluluğu başıboş bırakmak yerine, onu yalnızca belirli durumlarda çıkması şartlanmış bir kutunun içine tıkarız:





Terfi aldığımda mutlu olacağım.





Bu büyük fırsatı yakaladığım zaman mutlu olacağım.





Bu kadar çok param olduğunda mutlu olacağım.





Mutluluğu geciktirmek mutsuzluğumuzu artırır.





Sahip olduklarımıza şükretmemek ve sahip olmadıklarımız konusunda memnuniyetsizliği ifade etmek bizi hedonik bir koşu bandına sokar; bir şeyi başarmanın getirdiği mutluluk artışının özlemini çekeriz ama bu ne uzun sürer ne de hayal ettiğimiz kadar yoğun olur.





“Şunu yaptığımda mutlu olacağım…” yerine kendinize “Şununla mutluyum…” deyin.





Gününüzden birkaç dakikanızı bile hayatınızdaki küçük şeylere (doğan güneş, sıcak bir fincan kahve, sağlıklı bir yemek, koşuya çıkmak veya ailenizle vakit geçirmek) şükranlarınızı ifade etmek için ayırmanız bakış açınızı değiştirebilir. -bir şey aramaktan sürekli mutsuz olmak yerine, sahip olduklarınızla yetinmek.





Eksikliğiniz olan şeyler yerine minnettar olduğunuz şeyleri aradığınızda, bolluk içinde hareket edersiniz. Kıtlık zihniyeti - bende yeterince yok - sizi üzüyor, bolluk zihniyeti - bende yeterince var - mutluluk kapasitenizi genişletiyor.





Hayatınızdaki güzel şeyleri düşünmek ve takdir etmek, genel refahınızdaki iki önemli faktör olan memnuniyet ve iç huzura yol açar.





Hedeflerinizi takip ederken halihazırda sahip olduğunuz şeyler için minnettar olun. Zaten sahip olduğunuz şeyler için minnettar değilseniz, daha fazlasıyla mutlu olabileceğinizi düşündüren şey nedir? - Roy T. Bennett





3. Ne Yerine Neden ile Başlayın

Soykırımdan sağ kurtulan Viktor Frankl, ölüm kamplarından sağ kurtulan insanların mutlaka en güçlüler olmadığını ancak hayatta net bir amaçları olduğunu yazdı. En zor ve dehşet verici koşullara bile katlanmalarını sağlayan şey, amaçlarıydı.





Yaşam, Freud'un inandığı gibi bir zevk arayışı ya da Alfred Adler'in öğrettiği gibi bir güç arayışı değil, bir anlam arayışıdır. Her insanın en büyük görevi hayatında anlam bulmaktır. - Viktor Frankl





Neyle başladığınızda, hayatınıza anlam katmayan nafile aktivitelerin peşinde takılıp kalırsınız. Gece gündüz çok çalışabilirsiniz ama ne yolculuk sizi heyecanlandırır, ne de hedefe varmak size keyif verir.





Ancak neden ile başladığınızda, amacınızı bildiğinizde ve işin içine anlam kattığınızda, küçük başarılar bile büyük bir mutluluk kaynağına dönüşür.





Neden sorusuyla başlamak, sizin için neyin doğru olduğunu bilmek ile onu hayatınızın bir parçası haline getirmek arasındaki boşluğu doldurur. Durmak, düşünmek ve bilinçli bir seçim yapmak için gerekli alanı açar.





Hayatınızı kendi değerlerinize ve sizin için önemli olana göre yönetmek, akıntıya kapılmak yerine, niyet ederek bir yaşam sürmenizi sağlar.





Nedeninizi açıklığa kavuşturmak için işte kendinize sormanız gereken bazı sorular:





Bu benim için neden önemli?





Neden onu istiyorum?





Bunu başarmak neyi başarmama yardımcı olacak?





Hayattaki hedeflerim ile nasıl örtüşüyor?





Bunu yapmanın maliyeti nedir?





Bunu yapmamanın maliyeti nedir?





Şunu unutmayın: Yaptığınız şeyin anlamını bulun ve neden ile başlayın. Zevk takip edecek.

Özet

Varsayılan ayarlarımız hayatta daha büyük ve daha iyi şeylerin peşinden gitmemizi sağlar ve bu da ilerleme perspektifinden faydalıdır. Sorun hiçbir zaman tatmin olmadığımızda ve bir sonraki büyük şeyin peşinde koşmaya devam ettiğimizde ortaya çıkar.

Hedef belirlemek başlı başına faydalıdır, peki ya yolculuğun tadını çıkarmadan yalnızca nihai hedefi önemsiyorsanız? Hedefe ulaştığınızda kendinizi mutlu hissedebilirsiniz ancak bu mutluluk yalnızca kısa ömürlü ve geçicidir.

Mutluluk arayışı içinde bir hedeften diğerine geçmek sizi hedonik bir koşu bandına sokar.

Zevk ilerlemektedir ve nihai hedefe ulaşmamaktadır. Yolculuğun tadını çıkarmak, hedonik koşu bandından kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Sahip olmadıklarınız konusunda memnuniyetsizliğinizi dile getirmek yerine, hayatınızdaki küçük şeyler için şükran duymayı deneyin. Uzun vadede daha fazla memnuniyet ve mutluluğa yol açacaktır.

Nedeniyle başlayın. Bir şeyi yapmanın amacını bilmek ve bunu hayatınızın anlam ve amacına bağlamak başlı başına bir mutluluk kaynağıdır.

Daha önce burada yayınlanmıştı.