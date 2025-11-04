GrantiX, AI-Powered SocialFi Platformu aracılığıyla 1.57 Trilyon Dolarlık Etki Yatırım Piyasasına Çıkıyor

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 3 Kasım 2025/Chainwire/-- Dünyanın ilk sürdürülebilir, çok zincirli etkileşim platformu, geleneksel hayırseverleri blok zinciri bağışçıları ile birleştiren, 1.57 trilyon dolarlık etkileşim yatırım piyasasını Web3'ün şeffaflığı ve ölçeklenebilirliği ile birleştiren ana ağ ekosisteminin yaklaşan lansmanını duyurdu. GRANTİX GRANTİX Arbitrum'a dayanan ve blok zinciri agnostik olarak tasarlanan GrantiX, kullanıcıların gerçek dünya sosyal etki projelerini doğrudan zincir üzerinde finanse etmelerini ve izlemelerini sağlar. AI dayalı ekosistemi, doğrulanmış sosyal girişimcileri DeFi, SocialFi ve gamified Learn-to-Earn modelini kullanarak kripto yatırımcılarıyla bağlar, hayırseverlik verilerini ölçülebilir, gelir pozitif etkiye dönüştürür. \n \n “GrantiX, kendi yaşam kalitesinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır bir dünya için doğal bir ilerleme,” diyor Dr. Konstantin Livshits, GrantiX'in kurucusu. “GrantiX, kendi yaşam kalitesinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır bir dünya için doğal bir ilerleme,” diyor Dr. Konstantin Livshits, GrantiX'in kurucusu. \n \n “Blockchain nihayet hayırseverliği şeffaf, verimli ve ölçeklenebilir hale getirmek için araçlar sağlar. GrantiX, sosyal girişimcilik ve yatırımların çerçevesinde doğdu ve değişimleri yaratan insanları, onu finanse edenlerle birleştirdi.” “Blockchain nihayet hayırseverliği şeffaf, verimli ve ölçeklenebilir hale getirmek için araçlar sağlar. GrantiX, sosyal girişimcilik ve yatırımların çerçevesinde doğdu ve değişimleri yaratan insanları, onu finanse edenlerle birleştirdi.” Geleneksel kar amacı gütmeyen veya katkıda bulunan Web3 projelerinin aksine, GrantiX, sosyal işletmeler için DeFi ve CeFi entegrasyonları, etkileşim bahisleri ve işlem tabanlı bağışlar aracılığıyla kendisini desteklemektedir. GrantiX’in teknolojisi, toplam 200.000 dolarlık 15.000’den fazla bağış işlemiştir, 50 bin dolarlık desteği doğrulanmış sosyal girişimcilere dağıttı ve 10.000’den fazla kullanıcıyı organik olarak ücretli pazarlama olmaksızın çekmiştir. “GrantiX’in başarısı, Web3 ve blockchain’in boşuna ortaya çıkmadığına dair en iyi kanıt olacak” dedi. , GrantiX CEO'su, Web3'te 10 yıldan fazla deneyime sahip bir danışman ve Cryptemic FZ-LLC'nin kurucusu. “Dünyanın kaynaklarını ölçülebilir bir iyiye dönüştüren, teknolojinin insanlık için başarabileceği şeye olan inancını geri getiren, şeffaf, verimli ve dağıtılmış bir altyapı oluşturuyoruz.” Anton Yanukoviç Anton Yanukoviç Platformun AI Değerlendirme ve Risk Yönetimi Katmanı, proje verimliliğini değerlendirerek, kullanıcının davranışlarını finansmanları çekilme olasılığına uygun hale getirmek için analiz ederek ve fonların yanlış dağıtılması veya itibar sorunları gibi erken risklerin işaretlenmesiyle misyonuna analitik bir çerçeve ekler. 850.000 dolardan fazla melek fonu sağlanan GrantiX ekosistemi, şimdiden 40'tan fazla aktif projeyi içeriyor ve felaket yardıma ve zihinsel sağlığa, çocuk refahına, yaşlılara, hayvanlara ve çevresel sürdürülebilirliğe kadar nedenleri ele alıyor. bir sonraki aşama IDO ve IEO satışları, CEX listeleri ve 50'den fazla Web3 ortağı ve elçisi tarafından desteklenen küresel pazarlama dağıtımı içeriyor. Sanayi analistleri, GrantiX'i, 2024'te 592 milyar doların üzerinde olan zincir dışı hayırseverlik ve Giving Block'un 2025 raporuna göre 1 milyar doların üzerinde bağış yapan yeni kriptografik hayırseverlik arasında bir köprü olarak görüyor. Aralık piyasaya sürülmesi, GrantiX'in blockchain, AI ve etkileşim yatırımlarının çerçevesini yeniden tanımlaması, ekibin "Web3 için bir etkileşim tabakası" olarak adlandırdığı şeyi yaratması, iyi bir şey yapmanın dijital yararın kendisinin bir parçası olduğu bir model. Grantix Hakkında Sürdürülebilir, çok zincirli etkileşim platformu, bağışçıları, sosyal girişimcileri ve yatırımcıları zincir üzerinden birbirine bağlar. AI-powered Web3 ekosistemi aracılığıyla, GrantiX küresel etkileşim yatırımlarına şeffaflık ve verimlilik getirir. GRANTİX GRANTİX DeFi, SocialFi ve DAO yönetim araçlarını, gerçek dünya hayırseverlik projelerini finanse etmek ve doğrulamak için bir araya getiriyor. GrantiX’in misyonu, iyi çalışmayı Web3 yardımcı programının genişletilebilir ve ödüllendirici bir parçası haline getirmektir. Anton Yanukoviç Anton Yanukoviç Sosyal medyada GrantiX topluluğuna katılın! Website web sitesi Telegram telgrafı X (Twitter) X (Twitter Hakkında ) YouTube Youtube Hakkında LinkedIn Linkedin Hakkında Discord çelişki İletişim CEO Hakkında Anton Yanukoviç GrantiX Çözümleri LTD İletişim: press@grantix.com İletişim @anton_yanushkevich \n \n Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Programı Programı