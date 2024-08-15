Floki, Nottingham Forest FC'nin Resmi Kripto Para Ortağı Oldu

MIAMI, Florida, 15 Ağustos 2024, Chainwire/Floki, şu anda İngiliz Premier Ligi'nde (EPL) oynayan Nottingham Forest futbol kulübüyle ortaklık kurdu.





Perşembe günü yapılan duyuruya göre Floki, Nottingham Forest'ın resmi kripto para ortağı olacak ve kapsamlı pazarlama ve tanıtım haklarına sahip olacak.





Floki'nin medya temsilcisi, "Dünya futbolunda kurumlaşmış bir kulüple Premier Lig saflarına katılmaktan gurur duyuyoruz" dedi.





“Nottingham Forest dünya futbolunda baskın bir güç olarak bir gelecek inşa ederken, Floki de sektöründe en başarılı markalardan biri olarak kendini kanıtlama yolunda ilerliyor ve Valhalla gibi markalarla sürekli olarak meydan okuyor ve yenilikler yapıyor.”





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Tüm iç saha maçları sırasında, Floki marka işareti, başlama vuruşundan bitiş düdüğüne kadar üç dakika boyunca kamera karşısındaki LED panolarda yer alacaktır. Bu, Floki markasının hem stadyum izleyicileri hem de TV izleyicileri tarafından görülmesini sağlar.





Floki logosu da belirgin bir şekilde gösterilecek. Her iç saha maçında resmi Premier Lig röportajı arka planlarında dört yuvada ve sezon boyunca kullanılan basın toplantısı arka planlarında dört alanda görünecek.





Floki, Nottingham Forest'ın sosyal medya kanallarında güçlü bir varlığa sahip olacak. Marka, hem erkek hem de kadın kıdemli takımları için tam zamanlı skorlarla ilgili gönderilerde ve tüm yedek duyurularında bahsedilecek.





Ayrıca, Floki her iç saha maçında dağıtılan maç günü programlarında tam sayfa yer alacak ve logosu ön kapakta gösterilecek. Bu, Floki'nin maç günü deneyimi ve taraftarlarla bağlantı kurmasına yardımcı olur.





Taraftarlar, imzalı ürünler gibi heyecan verici teklifleri dört gözle bekleyebilirler. Sezon sonunda Floki, taraftarlara stadyumda 'sahada oynama' deneyimine katılma şansı sunacak.





Nottingham Forest'ın Baş İşletme Sorumlusu (COO) Paul Bell, "Floki'yi resmi bir ortak olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz ve 2024/25 sezonuna girerken onlarla yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu sektördeki en yenilikçi şirketlerden biri olarak, Floki topluluğuyla iş birliği içinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.





EPL'nin popülaritesi

İngiliz Premier Ligi (EPL), dünyanın en popüler spor ligidir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'nın toplamından daha fazla izleyiciye sahiptir. 2022/23 sezonunda, EPL'nin toplam izleyici sayısı 3,23 milyardı. Bu maçlar 190 ülkede 712 milyon haneye yayınlandı.





Nielsen'e göre, 2,01 milyar izleyici sezon boyunca canlı maç yayınlarını izledi. Ek olarak, 1,22 milyar izleyici öne çıkan şovları ve diğer ilgili programları izledi. İngiliz Premier Lig kulüpleri ayrıca Facebook, Instagram, TikTok, X ve YouTube'da yayılmış yarım milyardan fazla takipçiyle sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahiptir.





Nottingham Forest'ın Tarihi

1865 yılında kurulan Nottingham Forest, zengin bir tarihe sahip bir kulüptür. Liverpool, Ajax, Bayern Munich ve Real Madrid dahil olmak üzere üst üste Avrupa şampiyonluğu kazanan sadece sekiz kulüpten biridir. Nottingham Forest ayrıca çeşitli sosyal medya platformlarında 4,5 milyondan fazla takipçisiyle güçlü bir çevrimiçi varlığa sahiptir. Buna Facebook'ta bir milyon hayran, X'te 670.000 takipçi, Instagram'da bir milyon takipçi, TikTok'ta 1,2 milyon takipçi ve YouTube'da 184.000 abone dahildir.

Floki Hakkında

Çiçek Floki Ekosisteminin halk kripto parası ve fayda belirtecidir. Floki, fayda, hayırseverlik, topluluk ve pazarlamaya odaklanarak dünyanın en bilinen ve kullanılan kripto parası olmayı hedeflemektedir. Floki'nin şu anda 490.000'den fazla sahibi ve stratejik pazarlama ortaklıkları sayesinde küresel olarak tanınan güçlü bir markası bulunmaktadır.

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Topluluk İlişkileri Görevlisi

Pedro Vidal

Çiçek

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Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın



