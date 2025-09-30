DeCard ve Visa, Web3 Vizyonerleri için Premium Kredi Kartı DeCard Luminaries'ı Tanıttı

DCS (eski adıyla Diners Club Singapore), bugün, üyelere küresel erişim ve özel yaşam tarzı hakları sunarken, stablecoins'i Visa'yı kabul eden tüccar yerlerinde gerçek dünyada ödemelere getiren bir premium Visa kredi kartı olan DeCard Luminaries'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. DeKartı DeKartı [DeCard Luminaries tanıtım etkinliği. (L-R'den) Kerri Teo, Seller & Fintechs, Singapur ve Brunei, Visa Başkanı; Nischint Sanghavi, Digital Currencies Asia Pacific, Visa Başkanı; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, DCS Başkanı. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)Bu başlatma, kullanıcıların günlük harcamalar için USDT ve USDC gibi stablecoins dönüştürmesine izin veren orijinal DeCard Visa kartının Mayıs 2025'te tanıtımını takip eder. DeCard Luminaries, bu yolculuğun bir sonraki aşamasını temsil eder - önde gelen ürünü, Web3 vizyonerleri, C-Suite yöneticileri ve ödemelerden daha fazlasını aradıkları etkileyici topluluk liderlerini, aynı zamanda yaşam tarzı erişimi ve özel faydaları da içeren premium izleyicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yükseltmek. Taraflarına göre Küresel stablecoin piyasası, son iki yılda büyüklüğünde iki kattan fazla arttı - Haziran 2025 itibariyle 125 milyar dolardan yaklaşık 255 milyar dolara. Uluslararası Hesaplama Bankası Uluslararası Hesaplama Bankası Aynı zamanda, ABD ve Avrupa'daki düzenleyici netlik, yayıncılar için daha belirgin bir çerçeve yaratıyor ve daha geniş bir uygulama için yol açıyor. DeCard Luminaries, dünya çapında 150 milyondan fazla Visa'yı kabul eden tüccar konumunda, piyasadaki en rekabetçi FX oranlarından biri ve yüksek harcama sınırı ile% 10'a kadar nakit geri ödeme (aylık 200 ABD Doları) sunmaktadır. Kart sahipleri ayrıca 24/7 Visa Concierge hizmetleri, yılda iki ücretsiz havaalanı salon ziyaretleri ve 1 milyon ABD doları aşan seyahat kazası sigortası gibi ayrıcalıklardan yararlanabilirler. seyahat avantajlarının ötesinde, kart sahipleri özel önizleme, kurat olaylar ve özelleştirilmiş teklifler gibi özel yaşam ödüllerine erişebilirler. 

"DeCard Luminaries ile, güvenlik veya uyumluluğu tehlikeye atmadan günlük hayatta dijital varlıkları kullanmanın basit bir yolunu isteyen Web3 profesyonellerinin ve liderlerinin artan sayısını destekliyoruz," dedi Joan Han, DCS COO. " DeCard Luminaries, Web3 liderlerinin ve topluluk oluşturucularının ihtiyaçlarını karşılamak için önde gelen teklifleri geliştirir - sorunsuz ödeme, küresel erişim ve özel hakları tek bir premium üründe sunar." "DeCard Luminaries, yüksek net değerli bireyler ve vizyoner Web3 kurucuları için özel olarak tasarlanmış bir stablecoin çözümü olan DeCard by DCS ile ortaklığımızı derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Visa'da, stablecoins'in bu yolculuğumuzda oynadığı temel rolü tanıyarak geleneksel finans ve dijital para birimleri arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Daha fazla stablecoin ürünlerini tanıtmak için ortaklarımızla işbirliği yaparak, tüketicilerin taleplerini karşılamaya ve stablecoins'u günlük ticaret için pratik hale getirmeye çalışıyoruz. Bu yenilik, Visa'nın dijital zenginlik yaratma ve yeniliklerin bir sonraki dalgası için kendisini ayırt eden ölçek, küresel ulaşım ve güven sağlar." dedi Adeline Kim, Singapore & Brunei Başlangıç, Token2049 Singapur 2025'te yüksek etkili bir etkinleştirme ile işaretlenecek. erken üyeler, 1 - 2 Ekim 2025'te Token2049 Singapur'daki DeCard standında iade edilebilecek olan 1700 TL'ye kadar olan sınırlı zamanlı bir hoşgeldin paketi seçme seçeneğine sahip olacaklar. . burda burda About DeCard Yeni nesil bir kart markası, gerçek dünyada kesintisiz stablecoin harcamaları için inşa edilmiştir. önde gelen ürünlerimiz, DeCard, günlük işlemleri basit ve erişilebilir hale getirir. DeCard Luminaries bu temel üzerine kuruluyor - Web3'ün vizyonerleri için tasarlanan DeCard'ın bir evrimidir, özel ayrıcalıklar, yükseltilmiş deneyimler ve sınırsız olanaklar sunar. DeKartı Tüm DeCard ürünleri, yenilikçi dijital özelliklere sahip özel bir hesap olan D-Vault tarafından desteklenen esnek gereksinimlerle bir kredi limitine sahiptir. D-Vault, harcamaları ve iade işlemlerini tek bir sistem aracılığıyla verimli bir şekilde yönetmenize olanak sağlar. DCS tarafından desteklenen ve 50 yılı aşkın kart üreten mirasıyla desteklenen DeCard, güvenini Web3 yenilikleriyle birleştirir. Diners Club Singapore olarak köklerinden gelişen DCS artık güvenli, uyumlu ve yenilikçi çözümler sunarak yeni nesil küresel ödeme sağlayıcısıdır. Daha fazlasını öğren Bizi takip et . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/ About Visa Visa (NYSE: V), 200'den fazla ülkede ve bölgede tüketiciler, tüccarlar, finans kurumları ve hükümet kurumları arasındaki işlemleri kolaylaştıran dijital ödeme alanında dünya lideridir. Misyonumuz dünyayı en yenilikçi, uygun, güvenilir ve güvenli ödeme ağı aracılığıyla bağlamaktır, bireylerin, işletmelerin ve ekonomilerin gelişmesine olanak sağlar. Herkesi her yerde içeren ekonomilerin herkesi her yerde yükselttiğine ve para hareketinin geleceği için temel olarak erişim gördüğüne inanıyoruz. Visa.com 

Bu hikaye, HackerNoon'un Business Blogging Programı kapsamında Btcwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı.