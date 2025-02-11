Altcoin Sezonu (Altseason) Nedir ve Bundan Nasıl Faydalanabilirsiniz?





Altcoin sezonu nedir?

Bir altcoin sezonu veya altsezon, altcoinlerin değerinin yükseldiği ve performansta Bitcoin'i geride bıraktığı bir dönemdir. Bir altcoin veya alternatif coin, Bitcoin olmayan bir kripto paradır. Altsezonlar genellikle kripto piyasasının likiditesindeki bir değişim tarafından yönlendirilir.





Altcoin sezonunun öncesinde kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimi nedeniyle yatırımcılar piyasada daha karlı fırsatlar arama eğiliminde oluyor ve dikkatlerini Bitcoin'den (BTC) diğer umut vadeden altcoin'lere kaydırıyorlar.





Yatırımcıların dikkatindeki ve ilgisindeki bu değişim, genellikle Bitcoin'den altcoinlere likidite veya para akışının artmasıyla sonuçlanıyor, bu da fiyatlarının yükselmesine ve Bitcoin'in daha iyi performans göstermesine neden oluyor.





Tersine, Bitcoin sezonu Bitcoin'in altcoin'lerden daha iyi performans gösterdiği bir dönemdir. Bitcoin'in dijital altın statüsü nedeniyle yatırımcılar, özellikle piyasa düşüşte olduğunda altcoin'lerden Bitcoin'e odaklanma eğilimindedir ve bu da altcoin fiyatlarının önemli ölçüde düşmesine neden olur.

Geçmiş Altcoin Sezonları

2017 - 2018

İlk altcoin sezonu 2017 ile 2018 arasında gerçekleşti. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti bu dönemde önemli ölçüde düştü ve %87'den %32'ye düştü. Bunun tersine, altcoin'lerin değeri arttı. Bu artış ICO patlamasının bir sonucuydu.





ICO veya İlk Para Arzı, blockchain şirketlerinin projelerini finanse etmek için kullandıkları bir bağış toplama yöntemidir. Bir blockchain şirketi genellikle token'larını sermaye karşılığında yatırımcılara satar. Bunun ardındaki mantık, bu token'ların fiyatlarının projenin lansmanında yükseleceğiydi.





Bu dönemde başlatılan önemli ICO'lar arasında Ethereum, Tron ve Polkadot yer aldı. ICO patlaması, Ether (ETH), Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) dahil olmak üzere birçok altcoinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla sonuçlandı. Bunun tersine, Bitcoin önemli bir düşüş yaşadı ve 20.000 doların üzerindeki zirve fiyatından 6.000 doların altına düştü.

2020 - 2021

Bir sonraki altsezon 2020 ile 2021 arasında gerçekleşti. Blockchain teknolojisinin diğer yönlerini keşfetme fırsatı bu altsezonun ana itici gücüydü. Bu dönemde merkezi olmayan finans (DeFi), değiştirilemez tokenlar (NFT'ler) ve memecoin'ler popüler hale geldi.





Buna göre DappRadar 2021 yılı sonu itibarıyla DeFi protokollerinde yaklaşık 189 milyar dolar kilitliydi; bu, 2020'ye göre %767'lik bir artışı temsil ediyor.





NFT pazarı da fırladı. Gökyüzü macerası 2021 yılında yaklaşık 2,57 milyar dolar değerinde NFT sanat ürünü satıldı. Bu rakam 2020'de 20 milyon dolardı ve %12.750'lik bir artışa işaret ediyor.





Memecoin'ler de bu dönemde unutulmadı, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi meme token'lar önemli bir popülerlik kazandı.





Tüm bunlar altcoin piyasasını önemli ölçüde etkileyerek %30'dan %62'ye yükselmesine neden oldu. Kripto piyasası da 3 trilyon dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan Bitcoin hakimiyeti %70'ten %30'a düştü.

Altcoin Sezonunun Başladığına Dair İşaretler

Altcoin Hakimiyetinde Artış

Altcoin sezonunun başladığının en önemli işaretlerinden biri, altcoin hakimiyetindeki artıştır; bu, toplam kripto para piyasası değerinin altcoin'lerden oluşan yüzdesidir.





Bitcoin hakimiyetinin %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır, yani: Altcoin hakimiyeti = %100 – Bitcoin hakimiyeti . Bitcoin hakimiyeti değerini gerçek zamanlı olarak şu gibi kripto toplayıcı sitelerini kontrol ederek alabilirsiniz: Coingecko Ve Coinmarketcap .

Yükselen İşlem Hacmi

Ticaret hacmi, belirli bir zaman diliminde bir kripto borsasında işlem gören (satın alınan ve satılan) toplam kripto para miktarıdır. Bitcoin'den altcoin'lere likidite akışındaki artış nedeniyle, altcoin'lerin ticaret hacmi altsezonlar boyunca artma eğilimindedir. Bu nedenle, altcoin'lerin ticaret hacmindeki artış, bir altsezonun başlamak üzere olduğunun iyi bir işaretidir.

Altcoin Sezon Endeksi ve Ethereum-Bitcoin Fiyat Oranında (ETH/BTC) Artış





Altcoin sezonu endeksi, altcoinlerin 30, 60 veya 90 günlük bir dönemde Bitcoin'den ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için kullanılan bir ölçümdür. Değeri, bir altsezonun başlayıp başlamadığını tahmin etmek için güvenilir bir şekilde kullanılabilir.





Altcoin sezon endeksi 0 ile 25 arasındaysa, Bitcoin'in kripto piyasasına hakim olduğunu gösterir. 25 ile 75 arasındaysa, kripto piyasasının karışık bir performans yaşadığı anlamına gelir.





Ancak altcoin sezon endeksi 75 ile 100 arasındaysa bu, altcoinlerin Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiği ve bir altsezonun başladığı anlamına gelir.





ETH/BTC fiyat oranı ayrıca bir altsezon belirlemek için de kullanılabilir. Yükselen bir ETH/BTC oranı, Ether'in (ETH) Bitcoin'i (BTC) geride bıraktığı anlamına gelir ve bu da bir altsezon'a** yol açabilecek bir tetikleyicidir.**

Altcoin Sezonundan Nasıl Faydalanılır?

Portföyünüzü Araştırın ve Çeşitlendirin

Altsezonlar karlı olabilse de, aynı zamanda riskli de olabilir, çünkü bir tüccar veya yatırımcı kötü performans gösteren bir altcoin satın alabilir. Bu yüzden herhangi bir altcoine yatırım yapmadan önce araştırma yapmanız önemlidir.





Araştırmanıza başlamak için Coinmarketcap ve Coingecko gibi web sitesi araçlarını kullanarak bir altcoinin hakimiyeti, işlem hacmi ve piyasa değeri gibi metriklerini kontrol edebilirsiniz.





Araştırma yapmak önemli olsa da, yatırımın önemli bir yönünü unutmayın: çeşitlendirme. Kripto portföyünüzü çeşitlendirmek önemlidir çünkü kripto piyasasının oynaklığıyla ilişkili riskleri azaltmaya yardımcı olur.





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Listelenen 3.000'den fazla token ve neredeyse her gün yeni listelemeler ile MEXC, en fazla kripto para koleksiyonunu sunarak diğer kripto para borsalarından sıyrılıyor. Verimli altyapısı ve iyi organize edilmiş listeleme süreci, kripto paraları hızlı ve erken listelemesini sağlıyor. Böylece yatırımcılar, daha az bilinen ve yeni ortaya çıkan kripto para tokenlerini, diğer borsalarda listelenmeden önce bile edinebiliyor.

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Likidite, MEXC borsa platformunun temel bir özelliğidir. Sektör raporlarına göre, MEXC spot ticarette en üst sırada yer alıyor , 3,11 milyar dolarlık spot işlem derinliğine sahip. Ayrıca, büyük borsaların toplamını geride bırakarak 9,1 milyar doların üzerinde vadeli işlem derinliğine sahip.









Yüksek likiditesi ve son derece düşük kaymasıyla MEXC, yatırımcıların işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan elverişli bir ticaret ortamı sağlar. 170'ten fazla ülkeden 30 milyondan fazla kullanıcının kripto merkezi olması şaşırtıcı değildir.

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MEXC kripto para borsasının bir diğer benzersiz avantajı da son derece düşük işlem ücretleridir. MEXC, spot işlem için %0,05 alıcı ücreti ve vadeli işlem işlemleri için %0,01 yapıcı ve %0,04 alıcı ücreti sunar. Sonuç? Yatırımcılar, alt sezonlarında karlarını maksimize edebilirler.





MEXC, olağanüstü hizmetleri sayesinde milyonlarca kullanıcı için tercih edilen kripto para borsası haline gelerek çığır açan dönüm noktalarına ulaştı.





Örneklerle açıklamak gerekirse, MEXC'nin geçen yıl elde ettiği iki başarı şöyle:





Spot ve türev ticareti için en iyi merkezi borsalar (CEX) arasında yer alıyoruz. Token Insight'tan elde edilen verilere göre MEXC, 2024 yılında spot ve türev ticaretinde CEX'ler arasında sırasıyla 6. ve 5. sırada yer aldı.









Aslında türev işlem hacmi 2023 hacminin iki katından fazla olan %132,35 oranında arttı. Bu oldukça dikkat çekicidir ve MEXC'nin yüksek likiditesini, geniş kullanıcı tabanını ve her türlü yatırımcının ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli kripto tekliflerini vurgulamaktadır.





Böylece, yatırımcılar memecoin'ler de dahil olmak üzere kripto paraları minimum fiyat kaymasıyla kolayca satın alabilirler. MEXC ayrıca yatırımcıların memecoin'ler de dahil olmak üzere kripto paraların fiyat oynaklığından faydalanmalarını sağlayan vadeli işlemler ve marj ticareti seçenekleri de sunar.





CEX’ler arasında en büyük pazar payına sahip. Pazar payı, bir kripto para borsasının diğer borsalarla karşılaştırıldığında sahip olduğu işlem faaliyetinin oranını ifade eder.

MEXC, 2024 yılında CEX'ler arasında pazar payında en yüksek büyümeye sahipti. Bir araştırma verilerine göre, MEXC'nin pazar payı 2024'te yaklaşık %9 arttı , CEX'ler arasında en yükseği.









Bu, MEXC'nin güveni ve itibarı hakkında çok şey söylüyor. 170'ten fazla ülkeden 30 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapmasına şaşmamak gerek.

MEXC'de Altcoin Nasıl Alınır?

MEXC'den bir altcoin satın almak için , aşağıda belirtilen adımları izleyin:





Hesap oluşturun : MEXC web sitesini ziyaret edin ve "Kaydol" düğmesine tıklayın. Hesabınızı güvence altına almak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiğinizden emin olun.

: MEXC web sitesini ziyaret edin ve "Kaydol" düğmesine tıklayın. Hesabınızı güvence altına almak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiğinizden emin olun. Para yatırma : MEXC platformunda kripto para satın almak için hesabınıza para yatırmanız gerekir. MEXC hem kripto paralarda hem de itibari paralarda para yatırmayı destekler.

: MEXC platformunda kripto para satın almak için hesabınıza para yatırmanız gerekir. MEXC hem kripto paralarda hem de itibari paralarda para yatırmayı destekler. Altcoin arayın ve sipariş verin : Altcoin listesine göz atmak için MEXC web sitesinin “Piyasalar” bölümünü ziyaret edin. Bir altcoin seçtikten sonra sipariş verin.

Giriş ve Çıkışınızı Planlayın

Bir altsezon sırasında kazançları maksimize etmek için, piyasaya ne zaman girip çıkacağınızı bilmeniz gerekir. Destek ve direnç seviyeleri ve bağıl güç endeksi gibi teknik analiz araçları, giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir.





Zarar durdurma ve kar alma seviyelerinin belirlenmesi de zararı en aza indirmek için atılacak proaktif bir adımdır.

Yeni Altcoinleri Erkenden Edinin

Erken olmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Yatırım stratejinizi geliştirmek için token ön satışlarına katılmayı düşünün. Yeni listelemeler için MEXC web sitesini ziyaret etmek, diğer borsalarda listelenmeden önce yeni altcoinler satın almanıza da olanak tanır.