Kas ir Altcoin sezona (Altseason) un kā jūs varat no tās gūt labumu?

Kas ir Altcoin sezona?

Alkoinu sezona jeb Altseason ir periods, kad altkoinu vērtība pieaug, pārspējot Bitcoin pēc veiktspējas. Alkoins jeb alternatīvā monēta ir kriptovalūta, kas nav Bitcoin. Altseasons parasti izraisa kriptovalūtu tirgus likviditātes izmaiņas.





Tā kā kriptovalūtu tirgū valda vērienīgs noskaņojums pirms-altseasons, investori mēdz meklēt ienesīgākas iespējas tirgū, novirzot savu uzmanību no Bitcoin (BTC) uz citiem daudzsološiem altkoiniem.





Šī investoru uzmanības un intereses maiņa bieži izraisa palielinātu likviditātes vai naudas plūsmu no Bitcoin uz altkoiniem, izraisot to cenu kāpumu un pārspējot Bitcoin.





Un otrādi, Bitcoin sezona ir periods, kad Bitcoin pārspēj altkoīnus. Tā kā Bitcoin ir digitālā zelta statuss, investoriem ir tendence pārorientēties no altkoiniem uz Bitcoin, it īpaši, ja tirgus ir lācīgs, kā rezultātā altkoinu cenas ievērojami samazinās.

Iepriekšējās Altcoin sezonas

2017. - 2018. gads

Pirmā sezonas sezona notika no 2017. līdz 2018. gadam. Bitcoin dominējošais stāvoklis tirgū šajā periodā ievērojami samazinājās, no 87% līdz 32%. Un otrādi, altkoinu vērtība pieauga. Šis pieaugums bija ICO uzplaukuma rezultāts.





ICO jeb sākotnējais monētu piedāvājums ir līdzekļu vākšanas metode, ko blokķēdes uzņēmumi izmanto savu projektu finansēšanai. Blokķēdes uzņēmums bieži pārdod savus žetonus investoriem apmaiņā pret kapitālu. Tā loģika bija tāda, ka šo žetonu cenas pieaugs pēc projekta uzsākšanas.





Ievērojami ICO, kas tika uzsākti šajā periodā, bija Ethereum, Tron un Polkadot. ICO uzplaukuma rezultātā vairāki altkoini sasniedza visu laiku augstāko līmeni, tostarp Ether (ETH), Ripple (XRP) un Litecoin (LTC). Un otrādi, Bitcoin piedzīvoja ievērojamu kritumu, samazinoties no maksimālās cenas, kas pārsniedz 20 000 USD, līdz mazāk nekā 6 000 USD.

2020.–2021. gads

Nākamā sezonas sezona notika no 2020. līdz 2021. gadam. Iespēja izpētīt citus blokķēdes tehnoloģijas aspektus bija šīs sezonas galvenais virzītājspēks. Tieši šajā periodā kļuva populāras decentralizētās finanses (DeFi), neatvietojamie žetoni (NFT) un mememonētas.





Saskaņā ar DappRadar , līdz 2021. gada beigām DeFi protokolos bija bloķēti aptuveni 189 miljardi ASV dolāru, kas ir par 767% vairāk nekā 2020. gadā.





NFT tirgus arī strauji pieauga. Saskaņā ar Skyquestt 2021. gadā tika pārdota NFT māksla aptuveni 2,57 miljardu dolāru vērtībā, salīdzinot ar 20 miljoniem ASV dolāru 2020. gadā, kas ir par 12 750% vairāk.





Memecoins netika atstāts malā, jo tādi meme žetoni kā Dogecoin (DOGE) un Shiba Inu (SHIB) šajā periodā ieguva ievērojamu popularitāti.





Tas viss būtiski ietekmēja altcoin tirgu, izraisot tā pieaugumu no 30% līdz 62%. Arī kriptovalūtu tirgus sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 3 triljonus USD. No otras puses, Bitcoin dominējošais stāvoklis samazinājās, samazinoties no 70% līdz 30%.

Pazīmes, ka Altcoin sezona ir sākusies

Altcoin dominēšanas pieaugums

Viena no galvenajām pazīmēm, ka altcoin sezona ir sākusies, ir altcoin dominēšanas pieaugums, kas ir procentuālā daļa no kopējā kriptovalūtu tirgus ierobežojuma, ko veido altkoīni.





To aprēķina, atņemot Bitcoin dominanci no 100%, tas ir: Altcoin dominēšana = 100% – Bitcoin dominēšana . Jūs varat iegūt Bitcoin dominances vērtību reāllaikā, pārbaudot kriptovalūtu apkopotāju vietnes, piemēram Coingecko un Monētu tirgus vāciņš .

Tirdzniecības apjoma pieaugums

Tirdzniecības apjoms ir kopējā kriptovalūtas summa, kas tiek tirgota (pirkta un pārdota) kriptovalūtas biržā noteiktā laika periodā. Sakarā ar likviditātes plūsmas pieaugumu no Bitcoin uz altkoiniem, altkoinu tirdzniecības apjomam ir tendence palielināties sezonas laikā. Tādējādi altkoinu tirdzniecības apjoma pieaugums ir laba zīme, ka drīz sāksies sezonas sezona.

Altcoin sezonas indeksa un Ethereum un bitcoin cenu attiecības palielināšanās (ETH/BTC)





Alkoina sezonas indekss ir metrika, ko izmanto, lai noteiktu, cik labi altkoini pārspēj Bitcoin 30, 60 vai 90 dienu periodā. Tās vērtību var droši izmantot, lai prognozētu, vai ir sākusies alternatīvā sezona.





Ja altcoin sezonas indekss ir no 0 līdz 25, tas norāda, ka Bitcoin dominē kriptovalūtu tirgū. Ja tas ir no 25 līdz 75, tas nozīmē, ka kriptovalūtu tirgū ir jaukta veiktspēja.





Tomēr, ja altcoin sezonas indekss ir no 75 līdz 100, tas nozīmē, ka altcoins pārspēj Bitcoins, norādot uz altcoin sezonu.





ETH/BTC cenu attiecību var izmantot arī, lai noteiktu sākotnējo sezonu. Pieaugošā ETH/BTC attiecība nozīmē, ka ēteris (ETH) pārspēj Bitcoin (BTC) — tas ir aktivizētājs, kas var novest pie sezonas sākuma**.**

Kā gūt labumu no Altcoin sezonas?

Izpētiet un dažādojiet savu portfeli

Lai gan sezonas sezonas var būt ienesīgas, tās var būt arī riskantas, jo tirgotājs vai investors var iegādāties altcoin, kas darbojas slikti. Tāpēc ir svarīgi izpētīt informāciju, pirms ieguldāt jebkurā altcoin.





Lai sāktu izpēti, varat izmantot vietņu rīkus, piemēram, Coinmarketcap un Coingecko, lai pārbaudītu altcoīna rādītājus, tostarp tā dominējošo stāvokli, tirdzniecības apjomu un tirgus ierobežojumu.





Lai gan izpēte ir svarīga, neaizmirstiet svarīgu ieguldījumu aspektu — diversifikāciju. Jūsu kriptovalūtu portfeļa dažādošana ir svarīga, jo tā palīdz mazināt riskus, kas saistīti ar kriptovalūtu tirgus nepastāvību.





Vai meklējat labāko platformu, kas piedāvā dažādus altcoinus, lai palīdzētu dažādot savu kriptovalūtu portfeli? MEXC ir jūsu labākais piedāvājums.





Papildus tam, ka tā ir viena no labākajām un uzticamākajām kriptovalūtu biržām, šeit ir dažas no MEXC izmantošanas priekšrocībām:

Plašs tokenu klāsts

Ar vairāk nekā 3000 žetonu sarakstā un jauniem sarakstiem, kas notiek gandrīz katru dienu, MEXC izceļas no citām kriptovalūtu biržām, piedāvājot visvairāk kriptovalūtu kolekciju. Tā efektīvā infrastruktūra un labi organizētais iekļaušanas process ļauj ātri un agri uzskaitīt kriptovalūtas. Tādējādi investori var iegādāties mazāk zināmus un topošos kriptovalūtu žetonus pat pirms tie ir iekļauti citās biržās.

Augsta likviditāte

Likviditāte ir MEXC biržas platformas galvenā iezīme. Saskaņā ar nozares ziņojumiem, MEXC ieņem augstāko vietu spot tirdzniecībā , kura tūlītējās tirdzniecības dziļums ir 3,11 miljardi USD. Tam ir arī fjūčeru dziļums vairāk nekā 9,1 miljarda ASV dolāru apmērā, kas pārsniedz lielāko biržu kopējo apjomu.









Ar savu augsto likviditāti un ārkārtīgi zemo slīdēšanu MEXC nodrošina labvēlīgu tirdzniecības vidi, kas ļauj tirgotājiem veikt darījumus ātri un efektīvi. Nav brīnums, ka tas ir vairāk nekā 30 miljonu lietotāju kriptogrāfijas centrs no vairāk nekā 170 valstīm.

Īpaši zema tirdzniecības maksa

Vēl viens unikāls MEXC kriptovalūtu biržas ieguvums ir tās ārkārtīgi zemās tirdzniecības maksas. MEXC piedāvā 0,05% pieņēmēja maksu par tūlītēju tirdzniecību un 0,01% veidotāju un 0,04% ņēmēja maksu par fjūčeru tirdzniecību. Rezultāts? Tirgotāji var palielināt peļņu sezonas laikā.





Pateicoties saviem izcilajiem pakalpojumiem, MEXC ir kļuvusi par kriptovalūtu apmaiņu miljoniem lietotāju, sasniedzot revolucionārus pagrieziena punktus.





Lai ilustrētu ar piemēriem, šeit ir divi no MEXC sasniegumiem pagājušajā gadā:





Ierindota starp labākajām centralizētajām biržām (CEX) tūlītējai un atvasināto instrumentu tirdzniecībai. Saskaņā ar datiem, kas iegūti no Token Insight, MEXC 2024. gadā ieņēma 6. un 5. vietu starp CEX tūlītējās tirdzniecības un atvasināto instrumentu tirdzniecībai.









Faktiski tā atvasināto instrumentu tirdzniecības apjoms palielinājās par 132,35 — vairāk nekā divas reizes salīdzinājumā ar 2023. gada apjomu. Tas ir diezgan ievērojams, izceļot MEXC augsto likviditāti, plašo lietotāju bāzi un daudzveidīgos kriptovalūtu piedāvājumus, kas apmierina visu veidu tirgotāju vajadzības.





Tādējādi tirgotāji var viegli iegādāties kriptovalūtas, tostarp memecoinus, ar minimālu cenu novirzi. MEXC piedāvā arī fjūčeru un maržas tirdzniecības iespējas, kas ļauj tirgotājiem gūt labumu no kriptovalūtu, tostarp memecoin, cenu nepastāvības.





Kam ir lielākā tirgus daļa starp CEX. Tirgus daļa attiecas uz kriptovalūtu biržas tirdzniecības aktivitāšu īpatsvaru salīdzinājumā ar citām biržām.

MEXC bija lielākais tirgus daļas pieaugums starp CEX 2024. gadā. Saskaņā ar pētījuma datiem, MEXC tirgus daļa 2024. gadā pieauga par aptuveni 9%. , augstākais starp CEX.









Tas daudz pasaka par MEXC uzticību un reputāciju. Nav brīnums, ka tajā dzīvo vairāk nekā 30 miljoni lietotāju no vairāk nekā 170 dažādām valstīm.

Kā nopirkt Altcoins vietnē MEXC?

Lai iegādātos altcoin no MEXC , veiciet tālāk norādītās darbības:





Izveidojiet kontu : apmeklējiet MEXC vietni un noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties". Noteikti iespējojiet divu faktoru autentifikāciju, lai aizsargātu savu kontu.

: apmeklējiet MEXC vietni un noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties". Noteikti iespējojiet divu faktoru autentifikāciju, lai aizsargātu savu kontu. Noguldījumu līdzekļi : jums ir jāiemaksā savs konts, lai MEXC platformā iegādātos kriptovalūtu. MEXC atbalsta noguldījumus gan kriptovalūtās, gan fiat valūtās.

: jums ir jāiemaksā savs konts, lai MEXC platformā iegādātos kriptovalūtu. MEXC atbalsta noguldījumus gan kriptovalūtās, gan fiat valūtās. Meklējiet altcoinus un veiciet pasūtījumu : lai pārlūkotu altkoinu sarakstu, apmeklējiet MEXC vietnes sadaļu “Tirgi”. Pēc altcoin izvēles veiciet pasūtījumu.

Plānojiet savu ieeju un izbraukšanu

Lai palielinātu ieguvumus sezonas laikā, jums jāzina, kad ienākt tirgū un iziet no tā. Tehniskās analīzes instrumenti, piemēram, atbalsta un pretestības līmeņi un relatīvā stiprības indekss, var palīdzēt noteikt ieejas un izejas punktus.





Stop-loss un take-profits līmeņu iestatīšana arī ir proaktīvs solis, lai samazinātu zaudējumus.

Saņemiet jaunus Altcoins agri

Nekas nepārspēj būt agri. Lai uzlabotu savu ieguldījumu stratēģiju, apsveriet iespēju piedalīties marķieru iepriekšpārdošanā. Apmeklējot MEXC vietni, lai iegūtu jaunus ierakstus, varat arī iegādāties jaunus altcoinus, pirms tie tiek iekļauti citās biržās.