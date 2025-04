Vad är en Altcoin-säsong (Altseason) och hur kan du dra nytta av den?

Vad är en Altcoin-säsong?

En altcoin-säsong, eller altseason, är en period då altcoins stiger i värde och överträffar Bitcoins prestanda. En altcoin, eller alternativmynt, är en kryptovaluta som inte är Bitcoin. Altsäsonger drivs vanligtvis av en förändring i likviditeten på kryptomarknaden.





På grund av kryptomarknadens hausseartade känslor under pre-alt-säsonger tenderar investerare att söka efter mer lönsamma möjligheter på marknaden och flytta sin uppmärksamhet från Bitcoin (BTC) till andra lovande altcoins.





Denna förändring av investerarnas uppmärksamhet och intresse resulterar ofta i ett ökat flöde av likviditet eller pengar från Bitcoin till altcoins, vilket får deras priser att stiga och deras bättre resultat än Bitcoin.





Omvänt är Bitcoin-säsongen en period då Bitcoin överträffar altcoins. På grund av Bitcoins status som digitalt guld, tenderar investerare att flytta fokus från altcoins till Bitcoin, särskilt när marknaden är baisse, vilket resulterar i att priserna på altcoins faller avsevärt.

Tidigare Altcoin-säsonger

2017 - 2018

Den första altsäsongen inträffade mellan 2017 och 2018. Bitcoins marknadsdominans sjönk avsevärt under denna period, från 87 % till 32 %. Omvänt steg altcoins i värde. Denna ökning var ett resultat av ICO-boomen.





En ICO, eller Initial Coin Offering, är en insamlingsmetod som används av blockchain-företag för att finansiera sina projekt. Ett blockkedjeföretag säljer ofta sina tokens till investerare i utbyte mot kapital. Logiken bakom detta var att dessa tokens priser skulle stiga vid projektets lansering.





Noterbara ICO:er som lanserades under denna period inkluderar Ethereum, Tron och Polkadot. ICO-boomen resulterade i att flera altcoins nådde sina rekord genom tiderna, inklusive Ether (ETH), Ripple (XRP) och Litecoin (LTC). Omvänt upplevde Bitcoin en betydande nedgång, och sjönk från sitt topppris på över $20 000 till mindre än $6 000.

2020 - 2021

Nästa altsäsong inträffade mellan 2020 och 2021. Möjligheten att utforska andra aspekter av blockchain-teknologin var den främsta drivkraften för denna altsäsong. Det var under denna period decentraliserad finans (DeFi), icke-fungibla tokens (NFT) och memecoins blev populära.





Enligt DappRadar , cirka 189 miljarder dollar var låsta i DeFi-protokoll i slutet av 2021, en ökning med 767 % jämfört med 2020.





NFT-marknaden sköt också i höjden. Enligt Skyquestt , såldes NFT-konst för cirka 2,57 miljarder USD 2021, upp från 20 miljoner USD 2020, vilket motsvarar en ökning med 12 750 %.





Memecoins utelämnades inte, eftersom meme-tokens som Dogecoin (DOGE) och Shiba Inu (SHIB) fick betydande popularitet under denna period.





Alla dessa påverkade avsevärt altcoin-marknaden, vilket fick den att stiga från 30% till 62%. Kryptomarknaden nådde också en rekordnivå på 3 biljoner dollar. Å andra sidan sjönk Bitcoin-dominansen och föll från 70 % till 30 %.

Tecken på att en Altcoin-säsong har börjat

Ökning av Altcoin-dominans

Ett stort tecken på att en altcoin-säsong har börjat är ökningen av altcoin-dominans, vilket är andelen av det totala kryptomarknadsvärdet som består av altcoins.





Den beräknas genom att subtrahera Bitcoin-dominans från 100 %, det vill säga: Altcoin-dominans = 100 % – Bitcoin-dominans . Du kan få Bitcoin-dominansvärdet i realtid genom att kolla krypto-aggregatorwebbplatser som Coingecko och Coinmarketcap .

Stigande handelsvolym

Handelsvolym är den totala mängden av en kryptovaluta som handlas (köpts och säljs) på en kryptobörs inom en given tidsperiod. På grund av ökningen av likviditetsflödet från Bitcoin till altcoins, tenderar handelsvolymen för altcoins att öka under altseasons. Således är en ökning av handelsvolymen för altcoins ett gott tecken på att en altsäsong är på väg att börja.

Ökning av Altcoin Season Index och Ethereum-to-Bitcoin priskvot (ETH/BTC)





Altcoin-säsongsindexet är ett mått som används för att bestämma hur väl altcoins överträffar Bitcoin under en 30-, 60- eller 90-dagarsperiod. Dess värde kan på ett tillförlitligt sätt användas för att förutsäga om en altsäsong har börjat.





Om altcoin säsongsindex är mellan 0 och 25, indikerar det att Bitcoin dominerar kryptomarknaden. Om det är mellan 25 och 75 betyder det att kryptomarknaden upplever en blandad prestanda.





Men om säsongsindexet för altcoin är mellan 75 och 100 betyder det att altcoins överträffar Bitcoins, vilket indikerar en altsäsong.





ETH/BTC-prisförhållandet kan också användas för att bestämma en altsäsong. Ett stigande ETH/BTC-förhållande innebär att Ether (ETH) överträffar Bitcoin (BTC), en trigger som kan leda till en altsäsong**.**

Hur drar man nytta av en Altcoin-säsong?

Undersök och diversifiera din portfölj

Även om altseasons kan vara lönsamma, kan de också vara riskabla, eftersom en handlare eller investerare kan sluta med att köpa ett altcoin som presterar dåligt. Det är därför det är viktigt att du undersöker innan du investerar i någon altcoin.





För att börja din forskning kan du använda webbplatsverktyg som Coinmarketcap och Coingecko för att kontrollera statistiken för en altcoin, inklusive dess dominans, handelsvolym och marknadsvärde.





Även om forskning är viktigt, glöm inte en viktig aspekt av investeringar – diversifiering. Att diversifiera din kryptoportfölj är viktigt eftersom det hjälper till att mildra riskerna förknippade med volatiliteten på kryptomarknaden.





Hur köper man Altcoins på MEXC?

För att köpa ett altcoin från MEXC , följ stegen nedan:





Skapa ett konto : Besök MEXC:s webbplats och klicka på knappen "Registrera dig". Se till att aktivera tvåfaktorsautentisering för att säkra ditt konto.

: Besök MEXC:s webbplats och klicka på knappen "Registrera dig". Se till att aktivera tvåfaktorsautentisering för att säkra ditt konto. Sätt in pengar : Du måste sätta in pengar på ditt konto för att köpa krypto på MEXC-plattformen. MEXC stöder insättningar i både kryptovalutor och fiatvalutor.

: Du måste sätta in pengar på ditt konto för att köpa krypto på MEXC-plattformen. MEXC stöder insättningar i både kryptovalutor och fiatvalutor. Sök efter altcoins och beställ : För att bläddra igenom en lista med altcoins, besök avsnittet "Marknader" på MEXC:s webbplats. Efter att ha valt ett altcoin, gör en beställning.

Planera din in- och utresa

För att maximera vinsterna under en altsäsong måste du veta när du ska gå in och lämna marknaden. Tekniska analysinstrument som stöd- och motståndsnivåer och det relativa hållfasthetsindexet kan hjälpa till att bestämma in- och utgångspunkter.





Att ställa in stop-loss- och take-profits-nivåer är också ett proaktivt steg för att minimera förlusten.

Få nya Altcoins tidigt

Inget slår att vara tidig. För att förfina din investeringsstrategi, överväg att delta i token-förköp. Genom att besöka MEXC-webbplatsen för nya listor kan du också köpa nya altcoins innan de listas på andra börser.