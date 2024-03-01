Yeni Raporda Yapay Zekanın Siber Güvenlik Sektörü Üzerindeki Büyük Etkisi Vurgulanıyor

HackerNoon'un Yazma İstemlerine Hoş Geldiniz! Bu soruların bazılarına yanıt vermek ister misiniz? Bu şablona geri yönlendirilmek için sağ üstteki giriş yap veya hesap oluştur düğmesini tıklayın!





Techopedia'nın yeni bir raporu, yapay zekanın siber güvenlik sektörü üzerindeki şok edici etkisini vurguluyor ve yapay zeka siber güvenlik pazarının 2030'a kadar 133 milyar dolar . Yapay zeka kullanımının işletmeler ve profesyoneller tarafından nasıl hem olumlu hem de olumsuz olarak görüldüğünü ayrıntılarıyla anlatan bu kitap, siber güvenliğin geleceğine bir bakış sunuyor.





Olumlu tarafı, yapay zeka ile geliştirilmiş güvenlik sistemleri, insan analistlerin yönetemeyeceği hızlarda tehditleri tespit etmek için büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz edebilir. Geçen yıl, birden fazla 530 sinyal Potansiyel siber saldırıların sayısı her saniye kaydediliyor.





Artık yapay zeka kullanımıyla mümkün olan bu ölçek, yalnızca buna ayak uydurabilen yapay zeka sistemlerini ve süreçlerini kullanan profesyoneller tarafından çözülebilir. Ankete katılan işletmelerin %69'u bu düşünceyi yineleyerek yapay zekanın 2024 ve sonrasında bir siber güvenlik ihtiyacı olacağını belirtti.





Yapay zeka destekli güvenlik sistemlerine sahip işletmelerin ve bunları kullanmayanların rakamlarına bakıldığında bu açıkça görülüyor. Siber güvenlik alanında yapay zekayı kullananlar, veri ihlallerinin 100 gün içinde kontrol altına alındığını, kullanmayanlara göre daha az ve ortalama 1,8 milyon dolar daha az maliyetle karşılaştı.





Çok büyük bir fark! Yapay zeka sistemleri aynı zamanda organizasyonların geleceğe hazır olması konusunda da harikadır. Mevcut veriler üzerinden tehdit simülasyonları oluşturarak güvenlik açıklarını değerlendirebiliyor ve oluşabilecek saldırı türlerini tahmin edebiliyorlar.





Ancak bilgisayar korsanları, insanları kandırmak için daha gelişmiş kimlik avı yoluyla bu sorunu aşmanın daha yenilikçi yollarını bulmak için yapay zekayı da kullanıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan derin sahte kimlik avı - giderek artıyor 2023'te %3000 - hedeflerine göre daha kişiselleştirilmiştir, bu da onların tespit edilmesini daha da zorlaştırır. Siber güvenlik uzmanlarının üçte birinden fazlası (%37) bu saldırıların büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.





Bu zaten bir gerçek haline geldi. Yakın zamanda yaşanan dikkate değer bir vakada, bir finans uzmanının Dolandırıcılara 25 milyon dolar Bir video görüşmesinde şirketin Mali İşler Direktörü ve ekibini oluşturan ve poz veren kişi.





Siber güvenlik uzmanları, sorunun yapay zeka olduğunu açıkça belirtiyor; %75'i , 2025 yılına kadar 10,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilen siber suçlardaki büyük artıştan teknolojiyi sorumlu tutuyor. Ve bunu düşünen yalnız onlar değil. Techopedia raporunda, beş yapay zeka dil modeli sisteminden dördü, yapay zeka destekli saldırıların 2024'te internet kullanıcıları için önemli bir siber güvenlik tehdidi olduğunu belirtti. Ürkütücü bir öz değerlendirme anı mı?





Devam eden hızlı inovasyon yarışı, yapay zekanın bildiğimiz şekliyle siber güvenliği hem iyi hem de kötü yönde değiştirdiği ve değiştirmeye devam edeceği açıktır.





Daha fazla bilgi için aşağıdaki Techopedia AI Siber Güvenlik Öngörüleri bilgi grafiğine bakın:

















Kazanılmış Menfaat Açıklaması : Yazar, yazar olarak marka programımız aracılığıyla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir.

Doğrudan tazminat, medya ortaklıkları veya ağ oluşturma yoluyla olsun, yazarın bu hikayede adı geçen şirket/şirketlerde çıkarı vardır. HackerNoon hikayeyi kalite açısından inceledi ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYÖR



