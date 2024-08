Neuer Bericht hebt enorme Auswirkungen von KI auf die Cybersicherheitsbranche hervor

Willkommen bei den Schreibaufforderungen von HackerNoon ! Möchten Sie versuchen, einige dieser Fragen zu beantworten? Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Anmelden oder Konto erstellen“, um zu dieser Vorlage zurückzukehren!





Ein neuer Bericht von Techopedia unterstreicht die schockierenden Auswirkungen von KI auf die Cybersicherheitsbranche. Schätzungen zufolge wird der Markt für KI-Cybersicherheit einen Wert von erreichen 133 Milliarden US-Dollar bis 2030 . Es wird ausführlich dargelegt, wie der Einsatz von KI sowohl von Unternehmen als auch von Fachleuten als positiv und negativ bewertet wird, und gibt einen Blick in die Zukunft der Cybersicherheit.





Positiv ist, dass KI-gestützte Sicherheitssysteme große Datenmengen schnell analysieren können, um Bedrohungen in einer Geschwindigkeit zu erkennen, die menschliche Analysten einfach nicht bewältigen können. Letztes Jahr mehr als 530 Signale der potenziellen Cyberangriffe wurden jede Sekunde protokolliert.





Dieses Ausmaß, das jetzt durch den Einsatz von KI möglich ist, kann nur von Profis bewältigt werden, die KI-Systeme und -Prozesse einsetzen, die mithalten können. 69 % der befragten Unternehmen teilten diese Meinung und gaben an, dass KI im Jahr 2024 und darüber hinaus ein Bedarf für die Cybersicherheit sein wird.





Dies wird deutlich, wenn man sich die Zahlen der Unternehmen mit KI-gestützten Sicherheitssystemen im Vergleich zu denen ansieht, die diese nicht nutzen. Diejenigen, die KI im Bereich der Cybersicherheit einsetzen, erlebten, dass Datenschutzverstöße innerhalb von 100 Tagen weniger eingedämmt wurden als diejenigen ohne KI, und das mit durchschnittlichen Kosten von 1,8 Millionen US-Dollar weniger.





Ein riesiger Unterschied! KI-Systeme eignen sich auch hervorragend dazu, Organisationen zukunftssicher zu machen. Durch die Erstellung von Bedrohungssimulationen anhand der verfügbaren Daten können sie Schwachstellen bewerten und die Arten von Angriffen vorhersagen, die auftreten könnten.





Allerdings nutzen Hacker KI auch, um innovativere Wege zu finden, dieses Problem zu umgehen, vor allem durch ausgefeilteres Phishing, um Menschen auszutricksen. KI-generiertes Deepfake-Phishing – nimmt zu 3000 % im Jahr 2023 - ist stärker auf ihre Ziele zugeschnitten, wodurch sie noch schwerer zu erkennen sind. Über ein Drittel der Cybersicherheitsexperten (37 %) gaben an, dass diese Angriffe ein großes Problem darstellten.





Dies ist bereits Realität geworden. In einem aktuellen, bemerkenswerten Fall kam es zu einer Übergabe eines Finanzexperten 25 Millionen Dollar an Betrüger der sich in einem Videoanruf als Finanzvorstand und Team des Unternehmens ausgab.





Cybersicherheitsexperten nennen eindeutig KI als Problem – 75 % machen die Technologie für den enormen Anstieg der Cyberkriminalität verantwortlich, der bis 2025 schätzungsweise 10,5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Und sie sind nicht die Einzigen, die das denken. Im Techopedia-Bericht nannten vier von fünf KI-Sprachmodellsystemen KI-gestützte Angriffe als eine der größten Cybersicherheitsbedrohungen für Internetnutzer im Jahr 2024. Ein unheimlicher Moment der Selbstreflexion?





Es ist klar, dass KI die Cybersicherheit, wie wir sie kennen, verändert hat und auch weiterhin verändern wird – im Guten wie im Schlechten.





Weitere Informationen finden Sie in der Infografik „Techopedia AI Cybersecurity Insights“ unten:

















